Arancione, sgargiante e al tempo stesso elegante, il look perfetto per una grande notte di Champions League. La nuova quarta maglia del Manchester City, mostrata nella serata di ieri all'Etihad Stadium contro il Napoli, è stata ampiamente apprezzata dall'opinione pubblica per la sua creatività e bellezza stilistica. Un quarto kit capace di conquistare i cuori dei tifosi Citizens e, probabilmente, diventare anche un oggetto da collezione per gli appassionati. Nonostante gli applausi, però, la nuova maglia non potrà essere indossata sui grandi palcoscenici della Premier League a causa di un regolamento inglese molto rigido, che limita a tre il numero massimo di kit utilizzabili da una squadra in campionato.

Manchester City, il limite imposto dalla Premier League

Come già accennato, il regolamento della massima serie britannica consente a ogni club di registrare una maglia da casa e fino a due divise alternative per i giocatori di movimento, fissando un limite di tre kit complessivi per la Premier League.

In questo contesto, la nuova maglia arancione del Manchester City, anche se regolarmente commercializzata dal club, non rientra tra quelli utilizzabili nelle normali gare di Premier League e, di conseguenza, non potrà essere indossata da Haaland e compagnia. La restrizione, dunque, non riguarda necessariamente il design o i colori della divisa, ma il numero di kit registrati per la competizione. Proprio per questo motivo, gli Sky Blues dovranno continuare a utilizzare le divise regolarmente registrate per il campionato, senza la possibilità di aggiungere la loro nuova quarta maglia sfoggiata contro il Napoli.

Thank you for your support at the Etihad tonight 🩵



Onto Arsenal at the weekend ✊ pic.twitter.com/IBRuohRjNm — Manchester City (@ManCity) November 24, 2026

Champions League e FA Cup: le eccezioni per il quarto kit

Le regole cambiano una volta superati i confini del massimo campionato inglese. Difatti, come già visto nella precedente edizione dall'con la maglia bianca per promuovere la campagna di sensibilizzazione contro la criminalità giovanile o dagli stessicon il kit verde ispirato al mondo dei videogiochi, la(o Coppa d'Inghilterra) permette l'utilizzo di una quarta divisa, a patto che questa venga prima autorizzata dalla(Football Association, ovvero la Federcalcio inglese), specificando anche il motivo della richiesta.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 24 NOVEMBRE: Enzo Fernandez del Manchester City durante la partita della 5ª giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e SSC Napoli, disputata al City of Manchester Stadium il 24 novembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Oltrepassati i confini nazionali, anche la Champions League non applica lo stesso limite numerico di maglie della Premier League. Di conseguenza, il Manchester City potrà utilizzare il suo quarto kit arancione durante tutto il percorso continentale, ovviamente nel rispetto delle disposizioni della competizione e dei requisiti relativi alla distinguibilità delle divise.