Dopo il pareggio con il Napoli, Rayan Cherki mette da parte il calcio e dedica parole di vicinanza a Desire Doue, colpito dalla rottura del crociato
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Il calcio, specialmente in certi momenti, passa inevitabilmente in secondo piano, lasciando spazio alla parte umana di ognuno dei 22 giocatori che scendono in campo. È ciò che ha voluto evidenziare Rayan Cherki dopo la sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, scegliendo di dedicare un pensiero speciale al connazionale Desire Doue, reduce dal grave infortunio con la maglia del Paris Saint Germain nella partita contro il Nizza, nella quale è rimasto 'vittima' della rottura del crociato, che lo terrà lontano dal campo per tutto il resto della stagione.
Cherki non dimentica Doue: "Sono con lui in questa prova difficile"Al termine del pareggio per 2-2 tra Manchester City e Napoli, Rayan Cherki si è presentato ai microfoni di 'Canal+' per commentare ed analizzare la partita, ma prima di soffermarsi sul risultato, il francese ha voluto rivolgere un pensiero diretto al connazionale del Paris Saint-Germain, Desire Doue, dopo il suo grave infortunio: "Per prima cosa, vorrei iniziare con qualcosa che è più importante del calcio rivolgendo i miei pensieri a Doue. Sono con lui in questa prova difficile", ha dichiarato Cherki.
Un gesto significativo, soprattutto considerando il rapporto tra i due, che condividono l'esperienza con la Nazionale francese ma anche un amicizia consolidata sul campo e fuori. Le parole del giocatore del City testimoniano come, davanti ad un infortunio cosi pesante, la solidarietà tra colleghi venga prima di qualsiasi rivalità sportiva.
Doue e la rottura del crociato: lungo stop per il talento del PSGLa vicenda che ha coinvolto Cherki e il suo messaggio, si collega al grave infortunio rimediato da Desire Doue lo scorso 22 novembre, durante la partita vinta dal PSG in rimonta contro il Nizza, per 3-2. L'esterno 21enne si è accasciato in campo in seguito ad un tentativo di protezione della palla, appoggiando però male la gamba destra, che ha poi ceduto: dopo alcuni minuti a terra, il francese è uscito dal campo in barella, con le mani sul volto. Il club parigino ha poi confermato la lesione del crociato del ginocchio destro, e la necessità di un intervento chirurgico, programmato entro la fine del mese. Lo stesso Doue, successivamente, ha poi rotto il silenzio attraverso i propri canali social, mostrando determinazione nonostante la delusione: "È un momento difficile, ma sono convinto che tornerò più forte", ha scritto.
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