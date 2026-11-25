Il calcio, specialmente in certi momenti, passa inevitabilmente in secondo piano, lasciando spazio alla parte umana di ognuno dei 22 giocatori che scendono in campo. È ciò che ha voluto evidenziare Rayan Cherki dopo la sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, scegliendo di dedicare un pensiero speciale al connazionale Desire Doue, reduce dal grave infortunio con la maglia del Paris Saint Germain nella partita contro il Nizza, nella quale è rimasto 'vittima' della rottura del crociato, che lo terrà lontano dal campo per tutto il resto della stagione.

Cherki non dimentica Doue: "Sono con lui in questa prova difficile"

si è presentato ai microfoni di 'Canal+' per commentare ed analizzare la partita, ma prima di soffermarsi sul, il francese ha voluto rivolgere undiretto al connazionale del Paris Saint-Germain,dopo il suo: "Per prima cosa, vorrei iniziare con qualcosa che è più importante del calcio rivolgendo i miei pensieri a Doue. Sono con lui in questa prova difficile", ha dichiarato Cherki.

Un gesto significativo, soprattutto considerando il rapporto tra i due, che condividono l'esperienza con la Nazionale francese ma anche un amicizia consolidata sul campo e fuori. Le parole del giocatore del City testimoniano come, davanti ad un infortunio cosi pesante, la solidarietà tra colleghi venga prima di qualsiasi rivalità sportiva.

PARIGI, FRANCIA - 02 OTTOBRE: Desire Doue (C), Lucas Da Cunha (R) e Rayan Cherki (L) della Francia guardano prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Doue e la rottura del crociato: lungo stop per il talento del PSG

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La vicenda che ha coinvolto Cherki e il suo messaggio, si collega al grave infortunio rimediato dalo scorso 22 novembre, durante la partita vinta dalin rimonta contro il, per 3-2. L'esterno 21enne si èin campo in seguito ad un tentativo di protezione della palla, appoggiando però male la gamba destra, che ha poi: dopo alcuni minuti a terra, il francese è, con le mani sul volto. Il club parigino ha poi confermato ladel ginocchio destro, e la necessità di un, programmato entro la fine del mese. Lo stesso Doue, successivamente, ha poi rotto il silenzio attraverso i propri canali social, mostrandononostante la delusione: "È un momento difficile, ma sono convinto che tornerò più forte", ha scritto.Nel frattempo, ilnei suoi confronti continua ad arrivare da tutto il mondo de calcio, con quello diche si aggiunge ad una lunga serie di attestati di affetto, confermando quanto il giovane talento sia stimato anche al di fuori dall'ambiente parigino e quanto un infortunio di tale portata, serva ad avvicinare tutti i protagonisti dello sport.