La delusione è tanta ma per Sofyan Amrabat e tutto il Marocco è arrivato il momento di guardare avanti. A 24 ore dalla decisione ufficiale del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di riassegnare la Coppa d'Africa 2025 ai legittimi campioni del Senegal, il centrocampista ex Fiorentina è tornato sulla controversia, sottolineando la voglia di vincere l'ambito trofeo africano sul campo e criticando apertamente la gestione della complessa vicenda.

Amrabat: "Una situazione strana"

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita di Conference League tra Ajax e Thun, Sofyan Amrabat ha commentato la scelta del TAS di riassegnare la vittoria del titolo africano alla nazionale senegalese, dichiarando: "Onestamente, è passato quasi un anno. È una situazione molto particolare e insolita. Tutti hanno visto cosa è successo in finale. Non vincere inizialmente, poi vincere finalmente, e poi dover rinunciare di nuovo... sì, è una situazione strana".

Continuando, il centrocampista marocchino ha aggiunto: "Quando si vince una finale, viene voglia di festeggiare insieme al pubblico. Non abbiamo potuto farlo. È stato molto diverso e molto strano. Ma hanno preso la loro decisione. Sfortunatamente per noi".

Breaking: Senegal have been reinstated as Africa Cup of Nations winners over Morocco.



“The result obtained at the end of the AFCON 2025 final is confirmed (1-0 for Senegal).” -CAS pic.twitter.com/mLFtIe8TH4 — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2026

"Bisogna voltare pagina, speriamo di poter vincere il titolo sul campo"

Nel corso della conferenza,ha poi provato a guardare avanti, caricando la nazionale marocchina in vista della Coppa d'Africa 2027: "Adesso, bisogna voltare pagina nella speranza che in futuro si possa finalmente".

AL KHOR, QATAR - 14 DICEMBRE: Sofyan Amrabat, del Marocco, appare abbattuto dopo l'eliminazione della sua squadra dal torneo, durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Marocco, disputata all'Al Bayt Stadium il 14 dicembre 2022 ad Al Khor, in Qatar. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Infine, l'attuale calciatore dell'Ajax ha chiuso il suo intervento, dicendo: "Come giudico la vicenda? È semplicemente inaccettabile. Il fatto che, a distanza di un anno, si discuta ancora su chi meriti o meno questa coppa rappresenta una vera ingiustizia. Tutto ciò getta un’ombra su un torneo che, per tutto il resto, è stato fantastico. È davvero un peccato. Ma non ci si può fare nulla. Bisogna guardare avanti e cercare di vincere di nuovo".