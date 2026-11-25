In casa Aston Villa continua a far discutere il caso Alejandro Garnacho, sempre più ai margini del progetto tecnico di Unai Emery e l'ultima esclusione dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Galatasaray rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà incontrate dal giocatore. Interrogato sull'assenza dell'argentino, Emery ha risposto senza troppi giri di parole: "Oggi i giocatori che erano qui sono quelli che considero migliori per stare e giocare con noi".

Garnacho ed il feeling mai scattato con l'Aston Villa e Emery

Le dichiarazioni di Unai Emery fotografa chiaramente la situazione attuale: Garnacho non rientra, almeno in questo momento, nel progetto tecnico dell'allenatore.

L'episodio che ha fatto più discutere è quello avvenuto nella trasferta in Turchia contro il Galatasaray. L'Aston Villa aveva la possibilità di inserire dodici riserve in panchina, ma Emery ha deciso di convocarne soltanto undici, tra cui due portieri, lasciando fuori l'ex Manchester United e Chelsea. L'argentino non viene convocato dal 3 novembre, in occasione della sfida contro il Barcellona, e non scende in campo dal 31 ottobre, quando aveva disputato appena tre minuti contro il Fulham.

HULL, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Alejandro Garnacho dell'Aston Villa osserva la situazione prima della partita di Premier League 2026/27 tra Hull City e Aston Villa FC, disputata all'MKM Stadium il 5 settembre 2026 a Hull, in Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Le statistiche confermano le difficoltà del classe 2004 che in questa stagione ha collezionato sette presenze complessive tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega, per un totale di appena 95 minuti. Un minutaggio decisamente inferiore alle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo.

Garnacho è approdato all'Aston Villa in prestito dal Chelsea, con un obbligo di riscatto di circa 50 milioni di euro legato alle presenze, una condizione che rende particolarmente delicata la sua situazione. Il progressivo ridimensionamento del suo ruolo potrebbe essere una strategia della società e dell'allenatore per evitare il trasferimento definitivo di un giocatore che non ha ancora trovato il giusto feeling con l'ambiente ed il tecnico spagnolo. Dopo le esperienze al Manchester United e al Chelsea, anche l'avventura al Birmingham rischia di non decollare.

Per Garnacho la priorità è ora riconquistare la fiducia di Emery e trovare maggiore continuità. Le parole dell'allenatore, però, rappresentano un segnale importante sul momento che sta attraversando l'argentino.