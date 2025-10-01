Argentino dal talento luminoso, quest'anno Garnacho è passato dal Manchester United al Chelsea. Il passaggio, però, è stato più complesso del previsto: il classe 2004 ha, infatti, dovuto attendere fino agli ultimi giorni di mercato per ottenere il trasferimento. E questo, peraltro, è arrivato soltanto dopo un periodo complesso, in cui Garnacho è finito fuori rosa per un battibecco con il suo allenatore, Ruben Amorim. In una intervista concessa a Tnt Sports, l'argentino ha parlato apertamente di questo spinoso capitolo della sua carriera.
Le dichiarazioni
Garnacho si sfoga: “Allenarsi da solo non è stato facile. Allo United periodo duro della mia vita”
Le parole di Garnacho—
Alejandro Garnacho ha indossato la maglia del Manchester United dal 2022 al 2025, prima del passaggio in Blues. L'argentino sembrava destinato a risollevare i Red Devils dalla loro crisi perpetua, ma oltre qualche giocata degna di nota non è riuscito nell'ardua impresa. L'epilogo, infine, non è stato dei più felici: "È stato un momento complicato, allenarmi da solo non è stato facile. Non ho nulla di negativo da dire sul Manchester United - ha ammesso - ma è stato un periodo duro della mia vita. Ora però sono felice di essere qui, di giocare in Champions e di aver conquistato tre punti importanti".
Non solo United, l'argentino ha anche parlato della sua nuova avventura con la maglia del Chelsea, sotto la guida di Enzo Maresca: "Giocare in Champions è sempre stato un sogno. Da bambini immaginavamo notti come questa, e viverle davvero ripaga di tutto. Serviva una vittoria così dopo la prima sconfitta — siamo felici e pronti a continuare su questa strada".
A soli ventuno anni, Garnacho ha una lunga carriera davanti a sé, in cui può mettere in mostra il suo talento in un contesto meno complesso rispetto a quello dello United. Le sue prestazioni con la maglia del Chelsea, al momento, soddisfano il tecnico, che potrà senz'altro beneficiare della classe di Garnacho fino a renderlo pilastro della manovra offensiva.
