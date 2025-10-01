L'argentino racconta un periodo difficile della sua carriera trascorso al Manchester United, prima di trasferirsi al Chelsea.

Lorenzo Maria Napolitano 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 14:36)

Argentino dal talento luminoso, quest'anno Garnacho è passato dal Manchester United al Chelsea. Il passaggio, però, è stato più complesso del previsto: il classe 2004 ha, infatti, dovuto attendere fino agli ultimi giorni di mercato per ottenere il trasferimento. E questo, peraltro, è arrivato soltanto dopo un periodo complesso, in cui Garnacho è finito fuori rosa per un battibecco con il suo allenatore, Ruben Amorim. In una intervista concessa a Tnt Sports, l'argentino ha parlato apertamente di questo spinoso capitolo della sua carriera.

Le parole di Garnacho — Alejandro Garnacho ha indossato la maglia del Manchester United dal 2022 al 2025, prima del passaggio in Blues. L'argentino sembrava destinato a risollevare i Red Devils dalla loro crisi perpetua, ma oltre qualche giocata degna di nota non è riuscito nell'ardua impresa. L'epilogo, infine, non è stato dei più felici: "È stato un momento complicato, allenarmi da solo non è stato facile. Non ho nulla di negativo da dire sul Manchester United - ha ammesso - ma è stato un periodo duro della mia vita. Ora però sono felice di essere qui, di giocare in Champions e di aver conquistato tre punti importanti".

Non solo United, l'argentino ha anche parlato della sua nuova avventura con la maglia del Chelsea, sotto la guida di Enzo Maresca: "Giocare in Champions è sempre stato un sogno. Da bambini immaginavamo notti come questa, e viverle davvero ripaga di tutto. Serviva una vittoria così dopo la prima sconfitta — siamo felici e pronti a continuare su questa strada".

A soli ventuno anni, Garnacho ha una lunga carriera davanti a sé, in cui può mettere in mostra il suo talento in un contesto meno complesso rispetto a quello dello United. Le sue prestazioni con la maglia del Chelsea, al momento, soddisfano il tecnico, che potrà senz'altro beneficiare della classe di Garnacho fino a renderlo pilastro della manovra offensiva.