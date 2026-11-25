L’ex difensore camerunese critica la comunicazione del fuoriclasse francese e riaccende una vecchia polemica
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Benoit Assou-Ekotto torna all'attacco di Kylian Mbappé e riapre una polemica che accompagna i due dall'ormai lontano 2018. L'ex difensore del Camerun, a distanza di ben otto anni dal primo botta e risposta, quando il camerunense decise di deridere sui social tutti i giocatori europei di origine africana che professano amore per l'Africa pur scegliendo di rappresentare nazionali europee invece dei paesi d'origine, è tornato a pungere il centravanti dei blancos, criticando apertamente il discorso pronunciato da Mbappé sul progetto di sviluppo sportivo in Africa. Una critica molto dura e diretta, con Assou-Ekotto che ha addirittura definito le dichiarazioni dell'attaccante del Real Madrid per certi versi "colonialista".
Assou-Ekotto: "Il discorso di Mbappé suona molto colonialista"Intervenuto ai microfoni del programma Lockin, Benoit Assou-Ekotto ha aspramente criticato le parole di Kylian Mbappé, relative alla volontà di contribuire allo sviluppo dello sport nel continente africano, dichiarando: "No, ma sai, come ho già detto su un altro media, il suo modo di comunicare non è buono".
Continuando, il difensore camerunense ha spiegato: "Kylian Mbappé ha detto: 'Sì, svilupperò lo sport in Africa, eccetera...". Suona molto colonialista. Non va bene".
"Sei stato in Africa quattro volte"Nel corso dell'intervista, Benoit Assou-Ekotto ha poi continuato il suo attacco a Mbappé, invitando il fuoriclasse del Real Madrid ad affrontare la questione africana con più delicatezza: "Bisogna andarci piano".
Infine, l'ex calciatore di Tottenham e Saint-Etienne ha chiuso il suo duro commento sul francese, mettendo velatamente in discussione la familiarità dell'attaccante delle merengues con il continente africano: "Sei stato in Africa quattro volte, di cui una in Camerun, e te ne esci dicendo: 'Sì, svilupperò lo sport in Africa'!".
Le nuove dichiarazioni dell'ormai ex difensore del Camerun, dunque, riaccendono il confronto con la stella blanca. Certamente la discussione va oltre il calcio e tocca tematiche particolarmente delicate come la rappresentazione dell'Africa. Tuttavia, analizzando la critica del camerunense, seppur con l'utilizzo di parole decisamente molto dure, l'intenzione di Assou-Ekotto sembra voler soltanto essere quella di mettere in guardia Mbappé dal rischio di creare un'iniziativa che si propone di intervenire dall'alto, anziché siluppare un percorso costruito insieme alle persone e alle istituzioni del luogo.
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