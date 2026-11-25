Benoit Assou-Ekotto torna all'attacco di Kylian Mbappé e riapre una polemica che accompagna i due dall'ormai lontano 2018. L'ex difensore del Camerun, a distanza di ben otto anni dal primo botta e risposta, quando il camerunense decise di deridere sui social tutti i giocatori europei di origine africana che professano amore per l'Africa pur scegliendo di rappresentare nazionali europee invece dei paesi d'origine, è tornato a pungere il centravanti dei blancos, criticando apertamente il discorso pronunciato da Mbappé sul progetto di sviluppo sportivo in Africa. Una critica molto dura e diretta, con Assou-Ekotto che ha addirittura definito le dichiarazioni dell'attaccante del Real Madrid per certi versi "colonialista".

Assou-Ekotto: " Il discorso di Mbappé suona molto colonialista "

Intervenuto ai microfoni del programma Lockin, Benoit Assou-Ekotto ha aspramente criticato le parole di Kylian Mbappé, relative alla volontà di contribuire allo sviluppo dello sport nel continente africano, dichiarando: "No, ma sai, come ho già detto su un altro media, il suo modo di comunicare non è buono".

Continuando, il difensore camerunense ha spiegato: "Kylian Mbappé ha detto: 'Sì, svilupperò lo sport in Africa, eccetera...". Suona molto colonialista. Non va bene".

🚨 « SA COMMUNICATION N’EST PAS BONNE ! » ❌



Benoît ASSOU-EKOTTO 🇨🇲 revient sur les propos de Kylian MBAPPÉ 🇫🇷 à l’Élysée sur le développement du sport en Afrique. 👇



🗣️ « Il a dit oui, développer le sport en Afrique. ÇA FAIT TRÈS COLON. (…) Il faut y aller avec le dos de la… pic.twitter.com/EMka9heup9 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 25, 2026

"Sei stato in Africa quattro volte"

Benoit Assou-Ekotto

Bisogna andarci piano

Nel corso dell'intervista,ha poi continuato il suo attacco a, invitando il fuoriclasse del Real Madrid ad affrontare la questione africana con più delicatezza: "".

MADRID, SPAGNA - 24 NOVEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il quarto gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Vinícius Júnior, durante la partita della 5ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e PSV Eindhoven, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 24 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Infine, l'ex calciatore di Tottenham e Saint-Etienne ha chiuso il suo duro commento sul francese, mettendo velatamente in discussione la familiarità dell'attaccante delle merengues con il continente africano: "Sei stato in Africa quattro volte, di cui una in Camerun, e te ne esci dicendo: 'Sì, svilupperò lo sport in Africa'!".

Le nuove dichiarazioni dell'ormai ex difensore del Camerun, dunque, riaccendono il confronto con la stella blanca. Certamente la discussione va oltre il calcio e tocca tematiche particolarmente delicate come la rappresentazione dell'Africa. Tuttavia, analizzando la critica del camerunense, seppur con l'utilizzo di parole decisamente molto dure, l'intenzione di Assou-Ekotto sembra voler soltanto essere quella di mettere in guardia Mbappé dal rischio di creare un'iniziativa che si propone di intervenire dall'alto, anziché siluppare un percorso costruito insieme alle persone e alle istituzioni del luogo.