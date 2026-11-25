Nove gol, continui cambi di risultato e un finale deciso negli ultimi minuti. Il 30 aprile 1949, allo stadio İnönü di Istanbul, Galatasaray e Besiktas diedero vita a uno dei derby più spettacolari della loro rivalità. Una partita terminata 5-4 in favore dei giallorossi, capace di concentrare in novanta minuti tutta l'imprevedibilità e la tensione che caratterizzano una rivalità cittadina. Non fu soltanto una sfida ricca di gol: fu un confronto nel quale nessuna delle due squadre sembrò disposta ad accettare la superiorità dell'altra.

Contesto e racconto dello storico Derby Galatasaray-Besiktas del 1949

L'incontro era valido per la terza giornata della Basin Kupası 1948/49,, e si disputò alle ore 17. Il contesto della competizione passava in secondo piano rispetto al significato della partita: le due squadre di Istanbul erano già due delle principali realtà della città e affrontarsi significava mettere in palio molto più di due punti o di un risultato nella classifica del torneo. C'era il prestigio cittadino, c'era l'orgoglio delle rispettive tifoserie e, soprattutto, c'era la volontà di non lasciare ai rivali la soddisfazione della vittoria.

Il derby cominciò praticamente senza bisogno di una fase di studio. Il Galatasaray trovò la rete del vantaggio già al secondo minuto di gioco con Eken, indirizzando immediatamente la partita. La risposta del Besiktas non tardò ad arrivare: appena tre minuti più tardi, al 5', Esel ristabilì la parità.

In cinque minuti arrivarono già due gol, con un avvio che lasciava intuire quanto sarebbe stato difficile prevedere l'andamento dell'incontro. Il Galatasaray aveva dimostrato di poter colpire subito, mentre il Besiktas aveva risposto immediatamente, evitando che gli avversari potessero prendere il controllo tecnico e psicologico della sfida.

Al 26' fu Aciksoz a riportare avanti i giallorossi, ma anche questa volta il vantaggio non durò a lungo. Al 33' Esel realizzò la sua seconda rete personale, riportando il punteggio in equilibrio. Il confronto continuava a svilupparsi attraverso risposte immediate, con entrambi le formazioni capaci di trovare soluzioni offensive e di sfruttare le occasioni a disposizioni.

ISTANBUL, TURCHIA - 23 FEBBRAIO: Tifosi del Galatasaray durante la partita di Super League turca tra Galatasaray e Fenerbahce allo stadio Rams Park di Istanbul, Turchia, il 23 febbraio 2025. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Prima dell'intervallo arrivò un altro episodio significativo, la doppieta di Eken al 35', permettendo al Galatasaray di tornare in vantaggio e fu l'ultima emozione di un primo tempo incredibile e spettacolare con cinque reti: un dato che da solo racconta la particolarità di quel pomeriggio.

Se ci si poteva aspettare una seconda frazione più prudente, quanto accaduto in campo andò in una direzione completamente diversa. Il Galatasaray riprese infatti da dove aveva terminato il primo tempo e al primo minuto della ripresa trovò ancora la via del gol con il secondo gol personale di Aciksoz. Il 4-2 rappresentava un vantaggio importante, ma in derby anche un vantaggio apparentemente rassicurante può trasformarsi rapidamente in una situazione di grande incertezza. Il Besiktas non aveva alcuna intenzione di arrendersi e continuò a cercare il modo per rientrare in partita.

Al 59' Yorulmaz accorciò le distanze, portando il punteggio sul 4-3. La rete riaprì completamente il confronto, restituendo ai bianconeri la possibilità di giocarsi il risultato fino alla fine. Il gol mise in difficoltà il Galatasaray e il Besiktas iniziò a credere nella rimonta.

Intorno al 70' arrivò uno dei momenti più significativi della partita, con il gol del pareggio del Besiktas con Suleyman Seba, destinato a diventare negli anni una delle leggende della storia del club, anche grazie alla sua lunga esperienza da presidente della società. La sua rete portò sul 4-4 il risultato, dopo essere stato sotto nel punteggio per gran parte dell'incontro, il Besiktas era riuscito a completare la rimonta, cancellando il doppio vantaggio costruito dal Galatasaray nella ripresa.

Quei minuti successivi al pareggio diventarono decisivi anche dal punto di vista emotivo, con la squadra giallorossa che aveva visto svanire un vantaggio che sembrava poter indirizzare definitivamente il derby, mentre i bianconeri avevano trovato la forza di reagire e riportare la partita in equilibrio. Il derby Galatasaray-Besiktas sembrava destinato a finire in pareggio.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 FEBBRAIO: I tifosi del Besiktas mostrano il loro sostegno prima della partita di ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Besiktas JK e Liverpool FC, il 26 febbraio 2015 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Ma come ben si sa, i derby sono sempre pronti a ribaltare qualsiasi opinione e non finiscono mai prima del triplice fischio. Fu il caso anche di questa storica partita, infatti, al 81' Sezer trovò il gol del definitivo 5-4 per il Galatasaray, spezzando nuovamente l'equilibrio e consegnando ai giallorossi una vittoria dal peso particolare. Dopo aver subito la rimonta avversaria, la squadra riuscì a trovare un'ultima risposta, questa volta decisiva.

Nove gol e una sola vincitrice

Il fischio finale sancì il successo del Galatasaray, ma il risultavo raccontava anche la prestazione di un Besiktas capace di segnare quattro reti e di recuperare uno svantaggio di due gol. Il 5-4 rappresentò una vittoria per i giallorossi, ma anche la fotografia di un derby nel quale nessuna delle due squadre aveva rinunciato a cercare il successo.

Secondo i dati storici dell'Anadolu Ajansı questa storica partita è una dei confronti più prolifici tra le due società. Nella stessa speciale categoria rientra anche il successo del Besiktas per 5-4 del 6 novembre 1955 e l'unica sfida capace di produrre un numero maggiori di reti nello scontro diretto è il 9-2 del Galatasaray del 30 giugno 1940.

A rendere ancora più interessante questa storica sfida è la possibilità di ritrovare le tracce della sua cronaca nella stampa dell'epoca, infatti, il quotidiano turco Vakit, nell'edizione del 1° maggio 1949, riportò il successo del Galatasaray e dedicò spazio alla giornata della Basin Kupası. Un documento prezioso per chi voglia ricostruire non soltanto il risultato, ma anche il modo in cui il calcio veniva raccontato ai lettori di Istanbul.

A distanza di oltre settant'anni, quel pomeriggio continua a conservare un fascino particolare, non c'erano ancora le dimensioni mediatiche e commerciali del calcio contemporaneo, ma esistevano già tutti gli ingredienti che rendono n derby indimenticabile: orgoglio, rivalità, talento, tensione e la possibilità che una partita cambi direzione in qualsiasi momento. Il 30 aprile 1949 non fu semplicemente un 5-4, ma fu la dimostrazione di quanto Galatasaray e Besiktas dossero capaci di regalare spettacolo nel derby anche in un'epoca lontana dal calcio moderno. Nove gol, una rimonta quasi completata e una rete decisiva a nove minuti dal termine: una storia che merita ancora oggi di essere raccontata.