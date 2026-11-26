Il primo punto dell'era Pochettino lascia l'amaro in bocca al tecnico argentino. Dopo il 2-2 in Champions League tra il "nuovo" Manchester United e lo Sporting Lisbona, durante il quale il grande ex della gara, Bruno Fernandes, ha risposto con una doppietta all'altra grande doppietta di serata siglata da Luis Suarez, nel mirino di Pochettino è finito l'arbitraggio del polacco Szymon Marciniak. In particolare, il nuovo tecnico dei Red Devils sembra non aver particolarmente digerito l'annullamento della rete di Amad Diallo nella seconda frazione, quando Marciniak ha deciso di sanzionare un fallo di Tielemans nella fase iniziale dell'azione (impedendo praticamente al VAR di intervenire), né quello del gol annullato proprio nei minuti finali dopo una spinta sul portiere Kaique Pereira.

Pochettino: "Siamo stati puniti pesantemente nelle azioni decisive"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 tra Sporting Lisbona e Manchester United, Mauricio Pochettino ha immediatamente puntato il dito sulla direzione arbitrale di Szymon Marciniak: "Credo sia difficile rispondere alla vostra prima domanda, perché penso che tutti sappiano cosa sia successo; è una situazione davvero impossibile".

Continuando, il tecnico argentino ha spiegato: "È difficile comprendere certe dinamiche in campo. Raramente capita di essere puniti così duramente nel corso di una sola partita; siamo stati puniti pesantemente nelle azioni decisive".

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The VERY FIRST question was about the referee… and Pochettino wanted ABSOLUTELY NOTHING to do with it. 😬👀



His reaction says it all…#MUFC [@BeanymanSports] pic.twitter.com/d13YyL8UYA — Manchester United Forever (@UtdForever7) November 26, 2026

"L'errore di Lammens? Se dobbiamo cercare un colpevole, la responsabilità è nostra"

Pochettino

Nel corso della conferenza,ha poi avuto modo di commentare l'errore da matita blu del portieredecidendo di difendere fermamente il proprio estremo difensore: "Credo che,. Dobbiamo gestire meglio situazioni del genere; per un portiere non è affatto semplice intervenire su un pallone simile, e in certi frangenti è fondamentale il supporto dei compagni".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: Mauricio Pochettino, allenatore del Manchester United, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Manchester United ad Anfield, il 22 novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Infine, l'ex commissario tecnico degli Stati Uniti ha concluso il suo intervento, dicendo: "Ad ogni modo, accettiamo la sfida: siamo qui per crescere e migliorare quei piccoli dettagli su cui, senza dubbio, lavoreremo".