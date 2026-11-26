Il tecnico argentino contesta gli episodi che hanno condizionato il 2-2 di Lisbona, dal gol annullato ad Amad Diallo alla rete cancellata dal VAR nel finale
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Il primo punto dell'era Pochettino lascia l'amaro in bocca al tecnico argentino. Dopo il 2-2 in Champions League tra il "nuovo" Manchester United e lo Sporting Lisbona, durante il quale il grande ex della gara, Bruno Fernandes, ha risposto con una doppietta all'altra grande doppietta di serata siglata da Luis Suarez, nel mirino di Pochettino è finito l'arbitraggio del polacco Szymon Marciniak. In particolare, il nuovo tecnico dei Red Devils sembra non aver particolarmente digerito l'annullamento della rete di Amad Diallo nella seconda frazione, quando Marciniak ha deciso di sanzionare un fallo di Tielemans nella fase iniziale dell'azione (impedendo praticamente al VAR di intervenire), né quello del gol annullato proprio nei minuti finali dopo una spinta sul portiere Kaique Pereira.
Pochettino: "Siamo stati puniti pesantemente nelle azioni decisive"Intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 tra Sporting Lisbona e Manchester United, Mauricio Pochettino ha immediatamente puntato il dito sulla direzione arbitrale di Szymon Marciniak: "Credo sia difficile rispondere alla vostra prima domanda, perché penso che tutti sappiano cosa sia successo; è una situazione davvero impossibile".
Continuando, il tecnico argentino ha spiegato: "È difficile comprendere certe dinamiche in campo. Raramente capita di essere puniti così duramente nel corso di una sola partita; siamo stati puniti pesantemente nelle azioni decisive".
"L'errore di Lammens? Se dobbiamo cercare un colpevole, la responsabilità è nostra"Nel corso della conferenza, Pochettino ha poi avuto modo di commentare l'errore da matita blu del portiere Lammens, decidendo di difendere fermamente il proprio estremo difensore: "Credo che, se proprio dobbiamo cercare un colpevole, la responsabilità credo sia nostra. Dobbiamo gestire meglio situazioni del genere; per un portiere non è affatto semplice intervenire su un pallone simile, e in certi frangenti è fondamentale il supporto dei compagni".
Infine, l'ex commissario tecnico degli Stati Uniti ha concluso il suo intervento, dicendo: "Ad ogni modo, accettiamo la sfida: siamo qui per crescere e migliorare quei piccoli dettagli su cui, senza dubbio, lavoreremo".
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