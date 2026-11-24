Immaginate due officine nascoste dietro i cancelli, lontano dai riflettori, dove ogni mattina un piccolo esercito di ragazzini in calzoncini corti respira l'aria di un destino ancora da scrivere. A nord c'è l'Olival, il centro d'allenamento intitolato a Jorge Costa, da cui sono partite le corse di Rúben Neves, André Silva e Diogo Dalot. A sud c'è Alcochete, l'Academia che porta il nome di quel ragazzino di Madeira diventato cinque volte Pallone d'Oro.

Domenica 29 novembre, all'Estádio do Dragão, queste due officine si guarderanno negli occhi. Non si sfideranno soltanto il Porto campione in carica e uno Sporting deciso a riprendersi lo scettro. Si affronteranno due scuole rivali che inseguono lo stesso sogno, con i rispettivi gioielli pronti a battersi sotto gli occhi di un'Europa che da anni viene a fare shopping proprio qui. Porto-Sporting sarà la notte in cui il passato e il futuro del calcio portoghese si siederanno sulla stessa panchina.

Porto, l'Olival e i campioni cresciuti all'ombra del Dragão

La storia del Porto è scritta con le mani e il carattere di chi è cresciuto in casa. Vítor Baía, nato a Vila Nova de Gaia, ha difeso la porta dei Dragões per anni diventando un simbolo del club, con circa 700 partite ufficiali. Jorge Costa ha vestito la maglia azul e branco 383 volte. "O Bicho" ha alzato 20 titoli, guidando da capitano la squadra che nel 2003-04 conquistò la Champions League. Non è un caso che oggi il centro d'allenamento dell'Olival porti il suo nome: è un modo per dire ai ragazzi che lì dentro si può diventare leggenda.

Dopo di loro il vivaio non si è mai fermato. Rúben Neves ne è il simbolo più recente. Ha esordito in Champions League ancora minorenne e a diciotto ha indossato la fascia da capitano, diventando il più giovane a farlo nella storia della competizione. Dopo di lui è arrivata un'intera generazione. Nel 2017 André Silva lasciò l'Olival per il Milan e solo anni dopo ha ritrovato la strada di casa. Successivamente, nel 2018 fu la volta di Diogo Dalot, ceduto al Manchester United. Poi sono arrivati Vitinha, cresciuto fino a diventare un pilastro del Paris Saint-Germain, e Francisco Conceição, figlio d'arte di Sérgio, oggi in forza alla Juventus. Nel 2021, nella finale dell'Europeo Under 21 contro la Germania, sei titolari portoghesi erano cresciuti nel vivaio del Porto.

PORTO, PORTOGALLO - 07 DICEMBRE: Vitinha dell'FC Porto guarda durante la partita del gruppo B della UEFA Champions League tra l'FC Porto e l'Atletico Madrid all'Estadio do Dragao il 7 dicembre 2021 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Tra i talenti più brillanti degli ultimi anni c'è Diogo Costa. Ha vissuto il suo primo Clássico e la sua prima finale di Coppa di Portogallo nella stessa serata: il 1° agosto 2020 a Coimbra contro il Benfica. Da allora è diventato uno dei portieri più corteggiati d'Europa, con le big europee sempre sullo sfondo. Ma l'ultimo talento sbocciato, e già affermato, è Rodrigo Mora. Trequartista dal piede delicato, cresciuto all'Olival, ha esordito giovanissimo in prima squadra e ha festeggiato il titolo nazionale con i Dragões. In estate ha lasciato il Portogallo per la Roma. Il suo addio dice quanto il vivaio azul e branco continui a produrre giocatori che l'Europa vuole subito.

Sporting, la fucina di Alcochete: da Cristiano Ronaldo a Nuno Mendes

Alcochete è una vera industria del talento. Da quando l'Academia ha aperto i battenti, nel 2002, circa novanta giocatori usciti dal vivaio hanno esordito in prima squadra. Il primo è stato Cristiano Ronaldo, ragazzino magro e velocissimo, lanciato proprio nell'anno dell'inaugurazione. Il resto lo conoscono tutti: cinque Palloni d'Oro e un nome che oggi campeggia all'ingresso della struttura. Prima di lui c'era stato Luís Figo, cresciuto nel settore giovanile leonino e arrivato fino al Pallone d'Oro del 2000. Due fuoriclasse, due epoche, la stessa scuola.

Poi è arrivata una lunga fila di campioni. Nani, ala imprevedibile, è diventato un protagonista del Manchester United. Ricardo Quaresma ha incantato mezza Europa con la sua "trivela", il tiro di collo esterno, passando poi anche dal Porto. João Moutinho, metronomo di rara intelligenza, ha vestito la maglia verde e branco prima di girare l'Europa. Rui Patrício ha difeso la porta del Portogallo con mani sicure. Insieme a João Mário hanno alzato l'Europeo del 2016, con una buona dose di sangue verde e bianco.

Anche negli ultimi anni Alcochete non ha smesso di produrre talento. Nuno Mendes è partito dalle giovanili leonine ed è volato al Paris Saint-Germain con la sua corsia sinistra tutta fisico e corsa. João Palhinha, mediano di grande sostanza, è diventato uno dei centrocampisti più richiesti d'Europa. Geovany Quenda, ala veloce e ambiziosa, ha convinto il Chelsea. Il vivaio leonino è anche una macchina finanziaria: secondo i media portoghesi, nel ciclo dirigenziale in corso le cessioni di giocatori usciti da Alcochete hanno superato i 300 milioni di euro.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Nuno Mendes dello Sporting CP durante la partita del terzo turno di qualificazione alla UEFA Europa League tra Sporting CP e Aberdeen, disputata allo stadio José Alvalade il 24 settembre 2020 a Lisbona, in Portogallo. Gli stadi di calcio in tutta Europa rimangono vuoti a causa della pandemia di coronavirus: le norme governative sul distanziamento sociale vietano la presenza di tifosi all'interno degli impianti, costringendo a disputare gli incontri a porte chiuse. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Porto e Sporting oggi: i gioielli dei vivai pronti al big match

Il Porto che si presenta a questa sfida è uno dei più giovani degli ultimi decenni. Nella rosa di Francesco Farioli, campione nazionale in carica, l'Olival pesa ancora. Diogo Costa difende la porta con il numero 99. Martim Fernandes è un jolly capace di coprire più ruoli. Accanto a loro c'è un gruppo di ragazzi che gioca nel Porto B e che Farioli ha aggregato alla prima squadra. Sono il difensore centrale Luís Gomes, alla dodicesima stagione in maglia azul e branco, e i campioni d'Europa Under 17 Bernardo Lima, Mateus Mide, Duarte Cunha e Yoan Pereira.

Dall'altra parte, lo Sporting di Rui Borges ha dovuto reinventarsi. A seguito di alcune cessioni importanti in estate, Alcochete è tornata al centro del progetto: undici giocatori del vivaio fanno ormai parte attiva della prima squadra. I volti più luminosi sono Flávio Gonçalves e Rafael Nel. Sono gli unici due, tra gli otto giovani aggregati al ritiro estivo, ad aver conquistato un posto definitivo in rosa. A fine ottobre Borges aveva già schierato ventuno titolari diversi in undici gare ufficiali. Quella rotazione continua è una porta aperta per chi ha l'Academia nel sangue. Da Gonçalo Inácio a Daniel Bragança, fino a Samuel Justo, ultimo debuttante di una dinastia lunga novanta nomi.

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Il confronto dice molto. Il Porto affida al vivaio alcune tessere fondamentali e una panchina di promesse. Lo Sporting ne ha fatto un sistema che respira ogni settimana. Ed è qui la domanda vera del big match: deciderà l'esperienza dei campioni oppure il ragazzo che nessuno si aspetta?

Porto-Sporting, il segreto che unisce Olival e Alcochete

Il vero segreto di questo derby è che i due mondi non sono mai stati davvero separati. Guardate Ricardo Quaresma e João Moutinho: sono nati calcisticamente con la maglia verde e branca dello Sporting e hanno poi vinto con quella azul e branco del Porto, diventando idoli di una tifoseria che avrebbe dovuto considerarli nemici. Quando un vivaio crea un talento, il talento appartiene a tutto il calcio portoghese, e ogni volta che le due fucine si incontrano, in campo scendono anche i fantasmi di quelli che sono passati da una parte all'altra del fiume.

Così, domenica sera, mentre le squadre usciranno dal tunnel del Dragão, in un campetto dietro l'Olival o tra i pini di Alcochete ci sarà un ragazzino con la maglia troppo larga a guardare la partita e a giurare a sé stesso che un giorno sarà lì. È per lui, più che per i tre punti, che si gioca Porto-Sporting: perché il fischio d'inizio non decide soltanto una classifica, ma quale delle due fucine potrà dire, almeno per una notte, di aver avuto l'ultima parola.