In questo momento si sta disputando la quinta giornata della league phase della Champions League 2026/2027. Dopo le partite di ieri, tra le quali figurano la vittoria per 1-0 del Como contro l'AEK Atene ed il pareggio per 2-2 del Napoli in casa del Manchester City, il turno attualmente in corso terminerà questa sera. Questo mercoledì della massima competizione europea ha avuto inizio con le due gare che hanno avuto inizio alle 18:45. Un incontro ha messo di fronte gli azeri del Sabah, alla loro prima esperienza in Champions, ed il Barcellona allenato dal tedesco Hansi Flick. L'altro, invece, ha visto gli spagnoli del Villarreal andare a giocare in trasferta contro lo Slavia Praga. I due club che militano nella Liga Spagnola hanno rispettato le aspettative e torneranno in patria con tre punti a testa.

Barcellona e Villarreal vincono le rispettive partite di Champions League

THREE MASSIVE POINTS IN PRAGUE 💛#UCL pic.twitter.com/kBkiOaXCJ4 — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) November 25, 2026

Il Barça, detentore del titolo di Campione di Spagna, ha affrontato il Sabah presso lo Stadio Olimpico di Baku. I catalani hanno avuto il controllo della gara per quasi tutti novanta minuti di gioco. Al 31', il Barcellona ha sbloccato il risultato con la rete dial termine di un'azione offensiva ben costruita. Nel secondo tempo, precisamente al 51' di gioco, l'appena menzionato ex attaccante delha realizzato la seconda rete della sua gara dopo la ribattuta di, portiere del Sabah, sul tiro di. Quattro minuti dopo,porta il risultato sullo 0-3 mentre al 60' Gabriel Jesus ha calato il poker. Al 63', invece, il Sabah trova la via del gol conSe per il Barcellona è stata una vittoria facile, non si può dire lo stesso per il Submarino Amarillo. La squadra allenata da, infatti, ha affrontato un'ostica trasferta contro lo Slavia Praga. Dopo una prima frazione di gioco di equilibrio, nella ripresa il Villarreal sblocca il risultato con la rete dell'ex. Al minuto 82, l'arbitro slovenoha assegnato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa ma, a seguito di revisione al VAR, la decisione è stata cambiata. Grazie a questa vittoria di misura, il Submarino Amarillo a conquistato tre punti importanti.