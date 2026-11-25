Il Barcellona dovrà fare a meno di Fermin Lopez per due giornate. Alla fine la Commissione Disciplinare ha deciso di respingere il ricorso presentato dal club blaugrana che, dunque, non potrà contare su uno dei suoi giocatori più rappresentativi per il big match del 2 dicembre contro l'Atletico Madrid. Prima ancora della sfida contro i Colchoneros, il classe 2003 salterà anche l'impegno in campionato contro il Deportivo La Coruna.

Stangata Fermin Lopez, ricorso respinto: lo spagnolo fermato per due turni

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L'eccesso di foga contro il quarto uomo costa caro a Fermin Lopez . Come ricordiamo, nella sfida di domenica contro ilil centrocampista spagnolo era stato prima protagonista, in positivo, per la rete realizzata al 61' che aveva consentito aldi recuperare il doppio svantaggio. Al 69', sul risultato di 3-2 per i blaugrana, il 23 enne era stato sostituito da Danichiudendo così una prestazione sufficiente, nonostante qualche occasione importante sprecata.Tuttavia, al 75' lo spagnolo l'ha combinata grossa. Dopo che l'arbitro aveva deciso di non concedere un rigore al, Lopez si è alzato dalla panchina e subito si è diretto verso il quarto uomo visibilmente nervoso. Come hanno mostrato le immagine, dal calciatore è volata anche qualche parola di troppo, motivo per cui è intervenuto l'arbitro che ha estratto subito il cartellino rosso. Alla fine la squadra diha mantenuto il vantaggio, ma ora dovrà fare a meno del suo centrocampista per due turni: ovvero contro ile contro l'(gara di ritorno anticipata per gli impegno dei due club in Supercoppa di Spagna il prossimo febbraio).

BARCELLONA, SPAGNA - 22 NOVEMBRE: Fermin Lopez dell'FC Barcelona contrastato da Santi Comesana del Villarreal CF durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Villarreal CF, disputata allo Spotify Camp Nou il 22 novembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Come infatti ha dichiarato l'arbitro della partita, Alejandro Hernandez, il classe 2003 è stato espulso "per essersi alzato dalla panchina e per aver protestato a gran voce contro il quarto uomo ripetendo più volte 'Non prendermi in giro'. Inoltre, il giocatore è tornato nello spogliatoio prima ancora che gli venisse mostrato il cartellino rosso". Fermin Lopez, dunque, tornerà a disposizione di Hansi Flick per la partita contro il Celta Vigo, in programma sabato 5 dicembre.