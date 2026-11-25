Il centrocampista del Barcellona era stato espulso durante la sfida di domenica contro il Villarreal per eccesso di foga: salterà il big match contro l'Atletico Madrid
Il Barcellona si stringe attorno a Fermin Lopez: il giocatore riceve un'accoglienza calorosa al centro sportivo
Il Barcellona dovrà fare a meno di Fermin Lopez per due giornate. Alla fine la Commissione Disciplinare ha deciso di respingere il ricorso presentato dal club blaugrana che, dunque, non potrà contare su uno dei suoi giocatori più rappresentativi per il big match del 2 dicembre contro l'Atletico Madrid. Prima ancora della sfida contro i Colchoneros, il classe 2003 salterà anche l'impegno in campionato contro il Deportivo La Coruna.
Stangata Fermin Lopez, ricorso respinto: lo spagnolo fermato per due turniL'eccesso di foga contro il quarto uomo costa caro a Fermin Lopez. Come ricordiamo, nella sfida di domenica contro il Villarreal il centrocampista spagnolo era stato prima protagonista, in positivo, per la rete realizzata al 61' che aveva consentito al Barcellona di recuperare il doppio svantaggio. Al 69', sul risultato di 3-2 per i blaugrana, il 23 enne era stato sostituito da Dani Olmo chiudendo così una prestazione sufficiente, nonostante qualche occasione importante sprecata.
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Come infatti ha dichiarato l'arbitro della partita, Alejandro Hernandez, il classe 2003 è stato espulso "per essersi alzato dalla panchina e per aver protestato a gran voce contro il quarto uomo ripetendo più volte 'Non prendermi in giro'. Inoltre, il giocatore è tornato nello spogliatoio prima ancora che gli venisse mostrato il cartellino rosso". Fermin Lopez, dunque, tornerà a disposizione di Hansi Flick per la partita contro il Celta Vigo, in programma sabato 5 dicembre.
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