Una città, due squadre, due colori: il blu dell'Everton e il rosso del Liverpool. Il derby del Merseyside, tra due club ultracentenari, è uno degli appuntamenti più attesi del calcio britannico. Una rivalità che attraversa generazioni, intrecciando le storie dei due squadre e dei campioni che ne hanno vestito le maglie. Per scegliere i migliori undici dei due team serve fare un viaggio attraverso i decenni: da Dixie Dean a Mohamed Salah, passando per leggende del calibro di Kenny Dalglish e Steven Gerrard. Una scelta tutt'altro che semplice, considerando le tante leggende che hanno scritto la storia dei due club.

Per confrontare le due formazioni abbiamo scelto lo stesso modulo - il 4-4-2 - e due allenatori che hanno scritto la storia dei rispettivi club. L'obiettivo non è stilare una classifica, ma raccontare chi, attraverso diverse epoche, ha reso Everton e Liverpool due tra i club più importanti d'oltremanica.

Le panchine: Kendall e Paisley

SHEFFIELD, REGNO UNITO – 4 MAGGIO: Il giocatore di riserva dell'Everton Alan Harper (terzo da sinistra), l'allenatore Howard Kendall (terzo da destra) e il suo vice Colin Harvey (a destra) osservano la partita durante la vittoria per 1-0 dell'Everton contro lo Sheffield Wednesday, in un incontro della First Division inglese, il 4 maggio 1985 a Sheffield, in Inghilterra. (Foto di Allsport/Getty Images)

In panchina per le due formazioni siedono due allenatori che hanno lasciato un'impronta profonda nei rispettivi club: da una parte Howard Kendall, il tecnico più vincente dell'Everton, dall'altra Robert Paisley, l'allenatore che ha conquistato più trofei alla guida dei Reds. Il primo, soprannominato dai tifosi "The King", conosceva bene Goodison Park. Prima di diventarne allenatore, infatti, fu centrocampista dei Toffees, e con Alan Ball e Colin Harvey diede vita alla celebre "Holy Trinity".

Kendall allenò l'Everton in tre periodi diversi (1981-1987, 1990-1993, 1997-1998), per un totale di 542 partite alla guida del club. Il suo primo ciclo fu senza dubbio il più vincente e portò i Toffees ai vertici del calcio inglese e europeo. Dal 1984 al 1987 l'Everton fece scorta di trofei: un ciclo che si aprì e si chiuse con un trofeo di Prima Divisione, l'allora massima serie inglese. In questi tre anni, oltre ai due campionati, i Toffees misero in bacheca anche 3 Charity Shields (di cui una, quella del 1986, condivisa con il Liverpool), 1 FA Cup e 1 Coppa delle Coppe.

LIVERPOOL, REGNO UNITO – 7 MAGGIO: L'allenatore del Liverpool Bob Paisley saluta il pubblico dopo la conquista del titolo di campione d'Inghilterra, nell'ultima stagione alla guida del club. Il trionfo arrivò al termine della partita di First Division tra Liverpool e Aston Villa, disputata ad Anfield il 7 maggio 1983 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Getty Images/Getty Images)

Di fronte, Robert Paisley. "Il genio silenzioso" guidò i Reds per 9 stagioni - dal 1974 al 1983 - conquistando 14 trofei. In Inghilterra il Liverpool vinse 6 campionati e 3 Coppe di Lega. Ancor più straordinari furono i risultati in Europa, con una Coppa UEFA, una Supercoppa Europea, ma soprattutto tre Coppe dei Campioni. Paisley fu infatti il primo allenatore capace di vincere per tre volte la competizione.

Si può scegliere un solo allenatore, vero. Ma è d'obbligo fare una menzione speciale per Bill Shankly. Il tecnico arrivò ad Anfield nel 1959, quando il club militava in seconda divisione. Un ruolo centrale nella crescita del club fu la Boot Room: un locale in cui Shankly e il suo staff si riunivano per confrontarsi e preparare le partite. Tra coloro che frequentarono quell'ambiente ci fu anche Bob Paisley, suo futuro successore. Con i suoi collaboratori, Shankly riuscì a guidare il Liverpool dalla seconda serie al tetto d'Inghilterra, fino a vincere il primo trofeo internazionale del club, una Coppa UEFA. Il tecnico restò alla guida dei Reds fino al 1974, lasciando poi la panchina proprio a Paisley.

L'undici dell'Everton

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Quando parliamo del reparto difensivo dei Toffees non si può non partire da una scelta obbligata tra i pali:. Fu uno dei grandi protagonisti dell'Everton di Kendall, con 751 partite disputate che lo rendono il più presente nella storia del club.e il premio di calciatore dell'anno nel 1985. Il quartetto difensivo attraversa diverse epoche della storia societaria.furono protagonisti dell'Everton più vincente degli anni Ottanta. Il secondo, in particolare, ne fu anche capitano e uno dei punti di riferimento della difesa.

Brian Labone, invece, è stato una delle grandi bandiere dei Toffees negli anni Sessanta. Trascorse praticamente tutta la carriera in blu, collezionando 534 presenze e conquistando due campionati inglesi. A sinistra spazio a Leighton Baines, tra i terzini più rappresentativi dell'Everton moderno. Per lui nessun trofeo, ma 420 presenze e 39 gol. Una menzione speciale per Seamus Coleman, terzino destro irlandese che, con 374 presenze in Premier League con i Toffees, detiene il record di presenze con l'Everton nella competizione.

10 MARZO 1933: Il capitano dell'Everton FC, Dixie Dean (1907-1980), guida la squadra in campo. (Foto di J. A. Hampton/Topical Press Agency/Getty Images)

Sulle fasce trovano spazio altri due protagonisti dell'Everton di Howard Kendall, entrambi con 7 trofei conquistati: Trevor Steven a destra - 299 presenze, 48 gol - e a sinistra Kevin Sheedy, con 97 gol in 369 gare. Al centro Alan Ball, campione del mondo con l'Inghilterra nel 1966, e uno dei tre componenti della "Holy Trinity". Al fianco di Ball schieriamo Peter Reid, centrocampista di grande sostanza e dinamismo, autentico motore della mediana dei Toffees degli anni Ottanta. Per lui 234 presenze e 13 gol.

Anche in attacco non può mancare un rappresentante dell'Everton degli anni Ottanta: Graeme Sharp. In 11 stagioni in maglia blu segnò 160 gol in 447 partite, diventando il miglior marcatore nella storia del club nel dopoguerra. Accanto a lui, ovviamente, Dixie Dean. In dodici stagioni vinse quattro trofei con i Toffees - 2 First Division, 1 FA Cup e 1 Charity Shield. Dean è entrato nella memoria dei tifosi per il gran numero di gol segnati - 383 in 433 partite - che lo rendono ancora oggi il marcatore più prolifico della storia del club. Nella stagione 1927/28, Dean segnò ben 60 gol, un record tuttora imbattuto nel calcio inglese.

L'all time XI del Liverpool

La rosa del Liverpool per la finale di coppa del 1971. Tra i giocatori figurano il portiere Ray Clemence (fila in fondo, terzo da sinistra), Larry Lloyd (fila centrale, terzo da sinistra) ed Emlyn Hughes (prima fila, secondo da sinistra). L'allenatore Bill Shankly (1913-1981) è seduto al centro della prima fila. (Foto di Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Tra i pali del Liverpool non può ovviamente mancare Ray Clemence, portiere titolare della squadra che negli anni Settanta dominò il calcio inglese ed internazionale. Dal 1968 al 1981 collezionò 665 partite, saltando solo sei partite in tredici stagioni, e conquistando 13 trofei. Fu il portiere titolare nelle tre Coppe dei Campioni vinte dal club sotto la guida di Bob Paisley. Terzino destro Phil Neal, uno dei calciatori più vincenti nella storia dei Reds. Undici anni al Liverpool, 18 trofei in bacheca e un record di 417 presenze consecutive in tutte le competizioni - dal 1976 al 1983. Neal fu soprannominato "Zico" dai suoi tifosi, per la sua capacità di segnare nonostante il suo ruolo in campo. Chiuse l'esperienza ad Anfield con 59 reti in 650 presenze.

Al centro della difesa troviamo Alan Hansen, che con Neal condivise alcuni dei più grandi successi della storia dei Reds. Capitano del Liverpool nella seconda metà degli anni Ottanta, disputò tredici stagioni in maglia rossa, giocando 620 partite e andando a segno 14 volte. Al suo fianco Virgil van Dijk, attuale capitano e simbolo della rinascita del club sotto la guida di Jurgen Klopp. Arrivato nel 2018, l'olandese ha conquistato 8 trofei e messo a segno 36 gol in 389 partite disputate.

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Sulla fascia sinistra un altro protagonista del Liverpool degli anni Ottanta:. In sette stagioni ad Anfield - dal 1978 al 1985 - conquistò 12 titoli,vinta per 1-0 contro il. Chiuse la sua esperienza con 359 presenze e 20 gol. La scelta di una difesa a 4 lascia fuori, ma non può mancare una menzione per una delle più grandi bandiere del club. Cresciuto nel vivaio, trascorse tutta la vita professionistica con i Reds, disputando 737 partite e

Come esterni di centrocampo due protagonisti di epoche diverse. A destra Mohamed Salah, tra i principali artefici dei successi recenti del Liverpool. L'egiziano è stato protagonista assoluto nella conquista della Champions League del 2019 e della Premier League del 2020, ha vinto quattro volte la Scarpa d'Oro ed è il miglior marcatore della storia del Liverpool in Premier. A sinistra John Barnes, uno dei talenti più brillanti ad aver vestito la maglia del Liverpool. Protagonista tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni novanta, si distinse anche per il suo impegno contro il razzismo, diventando una figura di riferimento nella battaglia contro le discriminazioni all'interno del calcio inglese.

LIVERPOOL, REGNO UNITO – 10 MARZO: Steven Gerrard del Liverpool festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Liverpool e Real Madrid, ad Anfield, il 10 marzo 2009 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Al centro del campo due bandiere del club: Steven Gerrard e Ian Callaghan. Gerrard - terzo calciatore con più presenze nella storia del Liverpool - ha rappresentato per anni l'identità dei Reds. Capitano del club a lungo, Steven ha trascorso 17 stagioni ad Anfield, vincendo 8 trofei tra cui una Champions League di cui fu assoluto protagonista. Al suo fianco Ian Callaghan. Recordman di presenze con i Reds, 857 in totale, Callaghan è il simbolo della nascita del grande Liverpool. Con la squadra inglese il centrocampista (nato esterno), passò dal giocare in seconda divisione a vincere la Coppa dei Campioni (per ben due volte).

In attacco la coppia dei sogni del Liverpool anni Ottanta-Novanta: Kenny Dalglish e Ian Rush. Il primo, impiegato spesso da seconda punta, disputò 13 stagioni in maglia rossa. Soprannominato "King Kenny" dai suoi tifosi, Dalglish conquistò 15 titoli con il club. Dal 1985 al 1991 Dalglish ricoprì anche il ruolo di allenatore del club, periodo nel quale mise in bacheca 6 trofei. Davanti Ian Rush. L'attaccante gallese è ancora oggi il miglior marcatore della storia del club. Per lui 15 stagioni disputate con i Reds - dal 1980 al 1995, intervallate da una parentesi di un anno alla Juventus nella stagione 1987/88 - e 15 trofei vinti. Fu protagonista assoluto in un derby contro l'Everton vinto 5-0 mettendo a segno 4 reti.

Everton-Liverpool, il Merseyside Derby

LONDRA, REGNO UNITO – 20 MAGGIO: Il capitano del Liverpool Ronnie Whelan (a destra) e il capitano dell'Everton Kevin Ratcliffe scherzano insieme prima della finale di FA Cup del 1989 tra Everton e Liverpool, disputata allo stadio di Wembley il 20 maggio 1989 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Simon Bruty/Allsport/Getty Images)

Due squadre, due colori e una rivalità che attraversa la storia del calcio inglese. Everton e Liverpool hanno costruito percorsi diversi, ma condividono la stessa città e una passione che si rinnova di generazione in generazione. Dean, Salah, ma anche Kendall e Paisley, storie di campioni che hanno reso il Merseyside Derby uno degli incontri più evocativi di tutto il calcio britannico.

Di seguito le formazioni:

Everton (4-4-2): Southall; Stevens, Ratcliffe, Labone, Baines; Steven, Ball, Reid, Sheedy; Sharp, Dean. Allenatore: Kendall.

Liverpool (4-4-2): Clemence; Neal, Hansen, van Dijk, Kennedy; Salah, Gerrard, Callaghan, Barnes; Dalglish, Rush. Allenatore: Paisley.