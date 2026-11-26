Li hanno riportati sulla Terra. I doppi campioni d'Europa, considerati inarrestabili per due stagioni consecutive ed entrati ieri sera sul campo del Parco dei Principi senza conoscere la parola "sconfitta", al risuonare dell'iconico inno della Champions League, sono stati fermati dagli uomini di Gian Piero Gasperini. Pressing altissimo per non dar modo di respirare ai parigini, un apparente turnover tramutato in strategia nel secondo tempo con l'ingresso in campo di Malen e Dybala, proprio nei minuti dove si decidono le partite, e un equilibrio in campo che ha regalato ai tifosi presenti al Parco dei Principi una partita di altissimo livello.

Alla fine, il numero zero sotto la casella delle sconfitte del PSG rimarrà ancora invariato, tuttavia, il 2-2 finale certamente sorride più alla Roma che ai campioni europei in carica e, proprio in casa Paris Saint-Germain, i gravi infortuni di Kvaratskhelia e Doué sembrano aver mosso delle acquee che, fino a poche settimane fa, sembravano parecchio tranquille. Di ciò ne ha parlato in conferenza stampa lo stesso Luis Enrique che, a proposito di "tranquillità", ha elogiato la grande prestazione della squadra capitolina, commentando i recenti infortuni e le scelte di formazione.

Enrique: " È stata la partita più difficile per il PSG dall'inizio della stagione "

Luis Enrique ha commentato la gara, affermando: "Se è stata la partita più difficile per il PSG dall'inizio della stagione? Senza dubbio. Non solo in Champions League, ma anche comprendendo il campionato. Sono contento del risultato". Intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 tra PSG e Roma,ha commentato la gara, affermando: "Se è stata la partita più difficile per il PSG dall'inizio della stagione?. Non solo in Champions League, ma anche comprendendo il campionato. Sono contento del risultato".

Proseguendo, l'allenatore spagnolo ha aggiunto: "Se le assenze di Doué e Kvaratskhelia hanno condizionato le scelte di formazione? No, è stato interamente merito della Roma. Indipendentemente dai giocatori schierati, saremmo stati in difficoltà. Quando una squadra pressa in quel modo, con quella mentalità, con quella intensità, è molto difficile. Superare quel tipo di pressione è molto complicato. Ho visto le partite della Roma contro Real Madrid e Manchester United; avrebbero meritato più punti".

⏱️ 90+5’ - C'est terminé au Parc.



Les deux équipes se quittent sur un score de parité. 🔴🔵#UCL 2️⃣-2️⃣ I #PSGRoma pic.twitter.com/dNoBa2T1ww — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2026

" Contro la Roma non c'è mai calma e tranquillità "

Enrique

Ho schierato la formazione che ritenevo più adatta a questo tipo di partita molto fisica. Contro la Roma non c'è mai calma e tranquillità. È molto diverso da quello a cui siamo abituati. Indipendentemente dai giocatori, avremmo comunque riscontrato delle difficoltà. Stasera

non c'è stata una sola occasione da gol facile

Nel corso della conferenza,ha poi risposto alle domande sulla formazione titolare, dichiarando: "".

PARIGI, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della 5ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e AS Roma, disputata al Parc des Princes il 25 novembre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Infine, l'ex tecnico del Barcellona ha concluso il suo intervento, dicendo: "Se Zabarnyi si sente ora più a suo agio? Per me era già quasi perfetto, molto intelligente, molto forte fisicamente. Sono molto contento di vedere il livello che ha raggiunto alla sua età. L'ingresso di Dembélé nel secondo tempo e la sostituzione di Nuno Mendes? Quanto a Nuno Mendes, soprattutto in questo tipo di partita, se non sei al 100%, corri grossi rischi. Ecco perché è uscito ai primi segni di stanchezza. Per quanto riguarda Ousmane Dembélé, se giochiamo ogni tre giorni, lui ha bisogno di recuperare per poter giocare senza rischio di infortunio. Stiamo procedendo con cautela, soprattutto con i calciatori che rientrano da un infortunio".