Il Psg vuole rinforzare ancor di più il proprio reparto offensivo e ha messo nel mirino Nico Williams. La squadra che milita in Ligue 1, infatti, vuole acquistare il calciatore spagnolo dall'Athletic Bilbao non solo per migliorare la propria rosa, ma anche e soprattutto per sopperire alle lunghe assenze di due giocatori del calibro di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia. Sia il francese che il georgiano hanno riportato la rottura del crociato e, di conseguenza, la loro stagione ha trovato la conclusione in anticipo. Per questo motivo, la squadra che ha come allenatore Luis Enrique vuole correre ai ripari andando sul calciomercato puntando all'attaccante del club dei Paesi Baschi.

Nico Williams obiettivo del Psg date le assenze di Doué e Kvara

Nelle ultime, il noto quotidiano francese Le Parisien ha riportato la notizia di mercato che riguarda il club della capitale transalpina. Williams, che da alcuni anni è nel mirino di club europei molto importanti, ha firmato un contratto a vita con il Bilbao dato che la scadenza è datata. Nonostante ciò, il giocatore dellacontinua ad essere un obiettivo di diverse squadre importanti e ci potrebbero essere delle possibilità che la sua partenza possa aver luogo durante la sessione invernale di calciomercato che avrà inizio nei primi giorni di gennaio del prossimo anno.Tra i club interessati allo spagnolo figura anche il Paris Saint-Germain, che avrebbe intenzione di ingaggiarlo per sopperire alle importanti assenze di Doué e Kvaratskhelia. Nico Williams è l'obiettivo numero uno della squadra Campione di Francia e d'Europa che, per acquistarlo, dovrebbe versare nelle casse dell'Athletic Bilbao, che sarebbe la cifra della. Il sopracitato quotidiano francese, inoltre, ha riportato che il Paris Saint-Germain ha anche delle alternative allo spagnolo classe 2002 e sono, norvegese che veste la maglia del, ed, brasiliano che gioca incoldi