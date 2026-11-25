Lo spagnolo nel mirino dei Campioni d'Europa
Nico Williams giura amore all'Athletic Bilbao con una stoccata al Barcellona
Il Psg vuole rinforzare ancor di più il proprio reparto offensivo e ha messo nel mirino Nico Williams. La squadra che milita in Ligue 1, infatti, vuole acquistare il calciatore spagnolo dall'Athletic Bilbao non solo per migliorare la propria rosa, ma anche e soprattutto per sopperire alle lunghe assenze di due giocatori del calibro di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia. Sia il francese che il georgiano hanno riportato la rottura del crociato e, di conseguenza, la loro stagione ha trovato la conclusione in anticipo. Per questo motivo, la squadra che ha come allenatore Luis Enrique vuole correre ai ripari andando sul calciomercato puntando all'attaccante del club dei Paesi Baschi.
Nico Williams obiettivo del Psg date le assenze di Doué e KvaraNelle ultime, il noto quotidiano francese Le Parisien ha riportato la notizia di mercato che riguarda il club della capitale transalpina. Williams, che da alcuni anni è nel mirino di club europei molto importanti, ha firmato un contratto a vita con il Bilbao dato che la scadenza è datata 2035. Nonostante ciò, il giocatore della Nazionale Spagnola continua ad essere un obiettivo di diverse squadre importanti e ci potrebbero essere delle possibilità che la sua partenza possa aver luogo durante la sessione invernale di calciomercato che avrà inizio nei primi giorni di gennaio del prossimo anno.
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