Dopo la goleada in campionato, la Roma si presenta al Parco dei Principi con l'obiettivo di strappare punti a una squadra che in Champions non ha ancora perso: serve per mettere al sicuro un posto nei playoff, ancora tutt'altro che scontato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I parigini di Luis Enrique hanno vinto tutte e quattro le partite finora giocate, segnando con una facilità impressionante, e sono secondi solo per differenza reti dietro al Real Madrid. I giallorossi, invece, hanno raccolto quattro punti, quanto basta per restare in zona spareggi.

La Roma ha un conto aperto con l'Europa: due partite buttate dopo essere state avanti, a Manchester contro lo United, dove da 2-0 è arrivata una sconfitta 3-2, e contro il Real Madrid. Per Gian Piero Gasperini, ex di Luis Enrique nel senso che i due si sono già incrociati come rivali in carriera, è il momento di capire fino a dove può arrivare questa squadra. Non esistono precedenti: è la prima sfida europea tra i due club. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Psg-Roma in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Paris Saint-Germain

, quinta giornata della fase campionato di, si giocaal, con arbitro lo svedese Glenn Nyberg. La diretta è in esclusiva su, la piattaforma di Amazon: serve l'abbonamento Prime, senza costi aggiuntivi, e la partita si segue dall'app su smart TV, smartphone, tablet e computer.

I campioni d'Europa viaggiano a ritmi altissimi: quattro vittorie su quattro in Champions, con venti gol segnati e cinque subiti, e anche in Ligue 1 guidano la classifica. Hanno battuto Slovan Bratislava, Manchester City, Barcellona e Villarreal, senza mai fermarsi. L'unico problema è l'infermeria. Luis Enrique deve rinunciare a Doué, fermato da un serio problema al ginocchio destro rimediato sul campo del Nizza, oltre a Kvaratskhelia e Longoni. Il tecnico ha comunque a disposizione un attacco in grado di fare male a chiunque.

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Il momento di forma della Roma

Il quadro è fatto di luci e ombre. In campionato la squadra di Gasperini sta volando: sabato ha battuto il Parma 5-1, con quattro gol di Donyell Malen e uno di Rodrigo Mora. In Europa, invece, il bilancio è più difficile: una vittoria con lo Slovan Bratislava, un pareggio a Istanbul con il Fenerbahce e due sconfitte, con Real Madrid e Manchester United, entrambe arrivate dopo aver giocato bene e aver sprecato il vantaggio. Per la serata di Parigi i dubbi riguardano la difesa. Pellegrini è fermo per un problema alla coscia, Rensch è in dubbio e Balerdi, uscito acciaccato contro il Parma, rischia il forfait: al suo posto dovrebbe giocare Ndicka.

La chiave tattica della partita

Il PSG dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, la Roma con il 3-4-2-1. I francesi costruiscono il gioco con il trio di centrocampo Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz, poi cercano gli esterni offensivi e Dembélé al centro dell'attacco. I giallorossi si affidano a una difesa a tre, a due esterni di corsa come Molina e Wesley e alla coppia Soulé-Rodrigo Mora alle spalle di Malen.

Per il PSG, il protagonista è Dembélé: il suo movimento tra le linee può creare il vuoto nella difesa a tre della Roma. Per i giallorossi, il nome è Malen: in stato di grazia, con quattro gol e due assist in Champions, è l'uomo da cui dipende la possibilità di far male a Parigi.

ROMA, ITALIA - 7 NOVEMBRE: Il giocatore dell'AS Roma Rodrigo Mora festeggia durante la partita di Serie A tra AS Roma e US Sassuolo allo Stadio Olimpico il 7 novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Le probabili formazioni di Psg-Roma

Luis Enrique conferma l'impianto con Safonov in porta e il tridente Akliouche-Dembélé-Ferran Torres. Gasperini ritrova Ndicka al centro della difesa e punta su Soulé e Rodrigo Mora a supporto di Malen, con Dybala pronto a entrare.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembele, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Psg-Roma: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Psg-Roma

: Psg-Roma Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 25 novembre

: mercoledì 25 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Parco dei Principi

: Parco dei Principi Diretta tv: Prime Video

La sfida si giocherà mercoledì 25 novembre