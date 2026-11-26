Tra gli allenatori che, attualmente, fanno parte del mondo del calcio figura anche Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale Argentina. Con la selezione del propri Paese, infatti, l'ex calciatore ha ottenuto risultati molto importanti come la vittoria del Mondiale in Qatar quattro anni fa ed anche due successi di fila nelle ultime edizione della Copa America. A questi successi si aggiunge anche la vittoria nella Finalissima del 2022 contro l'Italia. Così come molti giocatori o anche colleghi allenatori, anche Scaloni ha delle passioni che non riguardano il calcio ed una di queste è il ciclismo. Tra l'altro, in questi giorni il classe 1978 ha raggiunto un traguardo molto importante dato che ha staccato il pass per il Mondiale dello sport appena menzionato che andrà in scena il prossimo anno.

Argentina, il ct Scaloni parteciperà al Mondiale di ciclismo

Scaloni conquista i Mondiali Gran Fondo! Il ct argentino si qualifica per Sallanches 2027 con un terzo posto nella categoria M45-49 dopo 110 km. Dal calcio al ciclismo... 🚴‍♂️ #ciclismo #GranFondohttps://t.co/GC1R0FaZJy pic.twitter.com/7sBKqCgZbI — tuttoBICI (@tuttobiciweb_it) November 24, 2026

Domenica, il commissario tecnico della selezione dell'America Meridionale ha preso parte ad una competizione di ciclismo, ilche, come riportato dal sito tuttobiciweb.it, collega. Scaloni ha preso parte a questa competizione, alla quale hanno partecipato benpersone, gareggiando con il pettorale numero 897. Il percorso ha una lunghezza die l'ex calciatore ed oggi ct dell'Albiceleste vice-campione del mondo li ha percorsi tutti. Tra l'altro, il suo tempo e la sua posizione in classifica gli hanno permesso di ottenere un risultato molto importante.Infatti, per percorrere tutto il tragitto del Gran Fondo Siete Lagos, il classe 1978 ha impiegato. Grazie a questo tempo, il commissario tecnico dell'Argentina ha chiuso la competizione aldella sua categoria, vale a dire quella maschile che va dai 45 ai 49 anni. Con il tempo citato poco sopra ed il piazzamento in classifica, Scaloni ha staccato il pass per il Mondiale di ciclismo che si terrà il prossimo anno in, per la precisione a