Nuova esperienza per il commissario tecnico argentino
A Maiorca Eden Hazard e Lionel Scaloni partecipano ad una gara di ciclismo
Tra gli allenatori che, attualmente, fanno parte del mondo del calcio figura anche Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale Argentina. Con la selezione del propri Paese, infatti, l'ex calciatore ha ottenuto risultati molto importanti come la vittoria del Mondiale in Qatar quattro anni fa ed anche due successi di fila nelle ultime edizione della Copa America. A questi successi si aggiunge anche la vittoria nella Finalissima del 2022 contro l'Italia. Così come molti giocatori o anche colleghi allenatori, anche Scaloni ha delle passioni che non riguardano il calcio ed una di queste è il ciclismo. Tra l'altro, in questi giorni il classe 1978 ha raggiunto un traguardo molto importante dato che ha staccato il pass per il Mondiale dello sport appena menzionato che andrà in scena il prossimo anno.
Argentina, il ct Scaloni parteciperà al Mondiale di ciclismoDomenica 22 novembre, il commissario tecnico della selezione dell'America Meridionale ha preso parte ad una competizione di ciclismo, il Gran Fondo Siete Lagos che, come riportato dal sito tuttobiciweb.it, collega San Martin delle Ande a Villa La Angostura. Scaloni ha preso parte a questa competizione, alla quale hanno partecipato ben 179 persone, gareggiando con il pettorale numero 897. Il percorso ha una lunghezza di 110 chilometri e l'ex calciatore ed oggi ct dell'Albiceleste vice-campione del mondo li ha percorsi tutti. Tra l'altro, il suo tempo e la sua posizione in classifica gli hanno permesso di ottenere un risultato molto importante.
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