Désiré Doué, infortunio al crociato al PSG: operazione a Doha dopo il ko con il Nizza ed emergenza in attacco
Francia, tutti pazzi per Doué: gol e super esultanza in allenamento
Désiré Doué sta attraversando un periodo durissimo che rischia di frenare una carriera ormai in piena rampa di lancio al PSG. Dopo la recente rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il talento francese sta per iniziare la lunga fase della riabilitazione per poter tornare in campo senza correre rischi di ricadute rovinose. L'intervento chirurgico non avverrà in Francia, bensì in Qatar: l'esterno d'attacco classe 2005 volerà a breve a Doha per sottoporsi all'operazione presso la clinica Aspetar. Nonostante il brutto colpo morale, mercoledì sera Doué ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza alla squadra presenziando sulle tribune del Parco dei Principi durante il pareggio per 2-2 tra il club parigino e la Roma nella quinta giornata di Champions League.
Come si è infortunato Désiré Doué contro il NizzaIl dramma sportivo di Désiré Doué si è consumato sabato scorso durante la vittoriosa trasferta di Ligue 1 sul campo del Nizza, conclusa sul 3-2 per i parigini. Proprio dopo aver firmato il suo gol nel corso dell'incontro, il giocatore transalpino ha rimediato il grave trauma al ginocchio destro in un movimento innaturale compiuto completamente da solo mentre andava a contrasto su Diop. Caduto immediatamente sul terreno di gioco, l'attaccante si è afferrato l'articolazione contorcendosi dal dolore davanti allo sguardo preoccupato di compagni e staff medico. Gli accertamenti strumentali effettuati già nella giornata successiva hanno purtroppo confermato subito la diagnosi più temuta.
Emergenza totale in attacco per il PSG dopo Kvaratskhelia e DouéLo stop forzato di Désiré Doué apre una voragine pesantissima nello scacchiere offensivo del PSG, costretto ora a gestire una vera e propria emergenza sulle corsie laterali. Oltre al ventunenne francese, la formazione parigina deve infatti rinunciare contemporaneamente a un altro pilastro del proprio attacco: Khvicha Kvaratskhelia, vittima anch'egli della rottura dei legamenti crociati del ginocchio lo scorso ottobre nella sfida europea contro il Barcellona. Due assenze gravissime e identiche nella dinamica che complicano sensibilmente i piani stagionali dei francesi tanto in patria quanto in Champions League.
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