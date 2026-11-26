Désiré Doué sta attraversando un periodo durissimo che rischia di frenare una carriera ormai in piena rampa di lancio al PSG. Dopo la recente rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il talento francese sta per iniziare la lunga fase della riabilitazione per poter tornare in campo senza correre rischi di ricadute rovinose. L'intervento chirurgico non avverrà in Francia, bensì in Qatar: l'esterno d'attacco classe 2005 volerà a breve a Doha per sottoporsi all'operazione presso la clinica Aspetar. Nonostante il brutto colpo morale, mercoledì sera Doué ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza alla squadra presenziando sulle tribune del Parco dei Principi durante il pareggio per 2-2 tra il club parigino e la Roma nella quinta giornata di Champions League.

Come si è infortunato Désiré Doué contro il Nizza

Il dramma sportivo di Désirési è consumato sabato scorso durante la vittoriosa trasferta di Ligue 1 sul campo delconclusa sul 3-2 per i parigini. Proprio dopo aver firmato il suo gol nel corso dell'incontro, il giocatore transalpino ha rimediato il grave trauma al ginocchio destro in un movimentocompiuto completamente da solo mentre andava a contrasto su Diop. Caduto immediatamente sul terreno di gioco, l'attaccante si è afferrato l'articolazione contorcendosi daldavanti allo sguardo preoccupato di compagni e staff medico. Gli accertamenti strumentali effettuati già nella giornata successiva hanno purtroppo confermato subito la diagnosi più temuta.

VILLARREAL, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Désiré Doué, del Paris Saint-Germain, festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la quarta giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27, disputata tra Villarreal CF e Paris Saint-Germain all'Estadio de la Cerámica il 3 novembre 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Emergenza totale in attacco per il PSG dopo Kvaratskhelia e Doué

Lo stop forzato di Désiréapre una voragine pesantissima nello scacchiere offensivo delcostretto ora a gestire una vera e propria emergenza sulle corsie laterali. Oltre al ventunenne francese, la formazione parigina deve infatti rinunciare contemporaneamente a un altro pilastro del proprio attacco: Khvichavittima anch'egli della rottura dei legamenti crociati del ginocchio lo scorso ottobre nella sfida europea contro ilDue assenze gravissime e identiche nella dinamica che complicano sensibilmente i piani stagionali dei francesi tanto in patria quanto in Champions League.