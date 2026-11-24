Dal porto operaio ai canali d'Amsterdam, passando per il Vak S e "Hand in Hand": viaggio nell'anima del De Kuip, in vista di Feyenoord-Ajax
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Ci sono stadi che sembrano semplici contenitori di cemento e altri che somigliano a cattedrali industriali nate per amplificare ogni emozione umana. A Rotterdam Sud, dove il profilo delle gru portuali e dei cantieri navali disegna l'orizzonte oltre la Nuova Mosa, lo Stadion Feijenoord, per tutti semplicemente De Kuip (la "Vasca"), appartiene da quasi novant'anni alla seconda categoria. Feyenoord e Ajax torneranno a incrociarsi sul suo prato per un nuovo capitolo del Klassieker: l'impianto tornerà a essere il cuore pulsante dell'Eredivisie. La fotografia della classifica dopo tredici giornate conferma il peso dell'appuntamento: l'Ajax occupa infatti il secondo posto a quota 28 punti, a una sola lunghezza dalla capolista PSV e forte di un ruolino recente quasi perfetto. Il Feyenoord insegue in quinta posizione a 25 punti, deciso a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive.
L'utopia in acciaio e vetro del 1937: l'architettura visionaria della "Vasca"Per comprendere la magia del De Kuip bisogna risalire alla sua genesi architettonica. Inaugurato nel marzo del 1937 sul progetto degli architetti Johannes Brinkman e Leendert van der Vlugt, lo stadio nacque dall'ambizione visionaria dell'allora presidente Leen van Zandvliet, determinato a regalare a Rotterdam un impianto capace di sfidare i colossi inglesi dell'epoca. Ispirandosi alle tribune su due livelli di Highbury a Londra e allo Yankee Stadium di New York, venne creata una struttura rivoluzionaria in acciaio, cemento armato e vetro.
La vera intuizione ingegneristica fu la creazione di un secondo anello sospeso sopra il primo senza l'ausilio di alcun pilastro interno a ostruire la visuale. Quel disegno ellittico, compatto e sospeso nel vuoto non soltanto garantì una visibilità perfetta da ogni settore, ma trasformò lo stadio in una gigantesca cassa di risonanza acustica. Ancora oggi, a quasi un secolo di distanza e nonostante le ristrutturazioni moderne, De Kuip conserva intatto il fascino ruvido dell'archeologia industriale: le sue travi d'acciaio a vista e la pendenza vertiginosa degli spalti comprimono lo spazio attorno al campo.
Il porto contro i canali: l'anima sociale dietro il De KlassiekerSe il De Kuip è il palcoscenico perfetto, il De Klassieker è la rappresentazione teatrale che ne svela l'anima più profonda. In Olanda la sfida tra Feyenoord e Ajax non è mai stata soltanto una questione di trofei, ma il confronto diretto tra due città che incarnano modelli culturali e sociali opposti. Da un lato c'è Amsterdam, la capitale elegante dei canali, del commercio finanziario, dell'arte e dell'irriverenza creativa, riflessa sul campo nella tradizione aristocratica del calcio totale lanciere. Dall'altro c'è Rotterdam, il più grande porto d'Europa, città operaia e pragmatica, ricostruita dalle macerie dopo i devastanti bombardamenti del maggio 1940 e cresciuta all'insegna del celebre motto cittadino "Geen woorden maar daden": non parole, ma fatti.
Dentro De Kuip questa frattura sociologica risalta. Il Feyenoord è storicamente de club van het volk, la squadra del popolo e dei lavoratori portuali. Quando arriva l'Ajax, l'orgoglio municipale di Rotterdam si accende ancor di più: battere i rivali della capitale significa rivendicare la dignità della fatica quotidiana contro il talento celebrato dei salotti borghesi. È una rivalità talmente viscerale che dal 2009 le autorità olandesi hanno vietato le trasferte alle tifoserie ospiti, trasformando ogni sfida a Rotterdam in un monolite biancorosso senza alcuna valvola di sfogo esterna.
Het Legioen, il Vak S e la liturgia di Hand in HandA dare voce e corpo a questa identità c'è l'Het Legioen, la "Legione", come viene chiamata in tutta Olanda la tifoseria del Feyenoord. Il baricentro emotivo dello stadio si concentra lungo il lato nord e negli storici settori popolari come il Vak S, autentico santuario del tifo organizzato di Rotterdam. Qui il sostegno non conosce pause né cali di tensione, accompagnando ogni contrasto, ogni rimessa laterale e ogni rincorsa difensiva con un boato sordo che fa vibrare le strutture metalliche dell'impianto.
I rituali che precedono il fischio d'inizio appartengono ormai alla mitologia del calcio europeo. Tutto culmina con l'uscita delle squadre dal celebre tunnel che sbuca direttamente sotto la tribuna principale, mentre dalle curve si alzano colonne di fumo biancorosso, fuochi d'artificio e migliaia di sciarpe tese verso il cielo. È il momento in cui cinquantamila voci intonano all'unisono "Hand in Hand", l'inno storico del club che richiama la solidarietà delle banchine del porto e promette fedeltà eterna nella buona e nella cattiva sorte.
Tra storia e classifica: la posta in palio nella notte di RotterdamA rendere ancora più incandescente l'appuntamento di questo fine settimana c'è l'intreccio numerico offerto dalle prime tredici giornate di Eredivisie. Con un successo davanti al proprio pubblico, la squadra di Rotterdam aggancerebbe proprio l'Ajax a quota 28 punti, riaprendo completamente i giochi nella fascia alta della classifica. Sul piano tattico si annuncia dunque un duello ad altissima intensità tra la qualità nel palleggio e la solidità difensiva dei lancieri e l'aggressione verticale del Feyenoord, chiamato a sfruttare l'ampiezza e i ritmi vertiginosi imposti dalla spinta del proprio stadio.
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