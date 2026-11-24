Ci sono stadi che sembrano semplici contenitori di cemento e altri che somigliano a cattedrali industriali nate per amplificare ogni emozione umana. A Rotterdam Sud, dove il profilo delle gru portuali e dei cantieri navali disegna l'orizzonte oltre la Nuova Mosa, lo Stadion Feijenoord, per tutti semplicemente De Kuip (la "Vasca"), appartiene da quasi novant'anni alla seconda categoria. Feyenoord e Ajax torneranno a incrociarsi sul suo prato per un nuovo capitolo del Klassieker: l'impianto tornerà a essere il cuore pulsante dell'Eredivisie. La fotografia della classifica dopo tredici giornate conferma il peso dell'appuntamento: l'Ajax occupa infatti il secondo posto a quota 28 punti, a una sola lunghezza dalla capolista PSV e forte di un ruolino recente quasi perfetto. Il Feyenoord insegue in quinta posizione a 25 punti, deciso a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive.

L'utopia in acciaio e vetro del 1937: l'architettura visionaria della "Vasca"

Per comprendere la magia delbisogna risalire alla sua genesi architettonica. Inaugurato nel marzo delsul progetto degli architetti Johannes Brinkman e Leendert van der Vlugt, lo stadio nacque dall'ambizione visionaria dell'allora presidente, determinato a regalare aun impianto capace di sfidare i colossi inglesi dell'epoca. Ispirandosi alle tribune su due livelli dia Londra e allodi New York, venne creata una struttura rivoluzionaria in acciaio, cemento armato e vetro.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 19 APRILE: Vista generale all'interno dello stadio prima della finale di Eurojackpot KNVB Beker tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen al De Kuip il 19 aprile 2026 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

La vera intuizione ingegneristica fu la creazione di un secondo anello sospeso sopra il primo senza l'ausilio di alcun pilastro interno a ostruire la visuale. Quel disegno ellittico, compatto e sospeso nel vuoto non soltanto garantì una visibilità perfetta da ogni settore, ma trasformò lo stadio in una gigantesca cassa di risonanza acustica. Ancora oggi, a quasi un secolo di distanza e nonostante le ristrutturazioni moderne, De Kuip conserva intatto il fascino ruvido dell'archeologia industriale: le sue travi d'acciaio a vista e la pendenza vertiginosa degli spalti comprimono lo spazio attorno al campo.

Il porto contro i canali: l'anima sociale dietro il De Klassieker

Se ilè il palcoscenico perfetto, ilè la rappresentazione teatrale che ne svela l'anima più profonda. Inla sfida tranon è mai stata soltanto una questione di trofei, ma il confronto diretto tra due città che incarnano modelli culturali e sociali opposti. Da un lato c'è, la capitale elegante dei canali, del commercio finanziario, dell'arte e dell'irriverenza creativa, riflessa sul campo nella tradizione aristocratica del calcio totale lanciere. Dall'altro c'è, il più grande porto d'Europa, città operaia e pragmatica, ricostruita dalle macerie dopo i devastanti bombardamenti dele cresciuta all'insegna del celebre motto cittadino "": non parole, ma fatti.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 19 APRILE: Vista generale dello stadio prima della finale di Eurojackpot KNVB Beker tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen al De Kuip il 19 aprile 2026 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Dentro De Kuip questa frattura sociologica risalta. Il Feyenoord è storicamente de club van het volk, la squadra del popolo e dei lavoratori portuali. Quando arriva l'Ajax, l'orgoglio municipale di Rotterdam si accende ancor di più: battere i rivali della capitale significa rivendicare la dignità della fatica quotidiana contro il talento celebrato dei salotti borghesi. È una rivalità talmente viscerale che dal 2009 le autorità olandesi hanno vietato le trasferte alle tifoserie ospiti, trasformando ogni sfida a Rotterdam in un monolite biancorosso senza alcuna valvola di sfogo esterna.

Het Legioen, il Vak S e la liturgia di Hand in Hand

A dare voce e corpo a questa identità c'è l', la "Legione", come viene chiamata in tuttala tifoseria del. Il baricentro emotivo dello stadio si concentra lungo il lato nord e negli storici settori popolari come il, autentico santuario del tifo organizzato di. Qui il sostegno non conosce pause né cali di tensione, accompagnando ogni contrasto, ogni rimessa laterale e ogni rincorsa difensiva con un boato sordo che fa vibrare le strutture metalliche dell'impianto.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 3 NOVEMBRE: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita della 4ª giornata della fase a campionato di UEFA Champions League 2026/27 tra Feyenoord e FC Internazionale Milano al De Kuip il 3 novembre 2026 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

I rituali che precedono il fischio d'inizio appartengono ormai alla mitologia del calcio europeo. Tutto culmina con l'uscita delle squadre dal celebre tunnel che sbuca direttamente sotto la tribuna principale, mentre dalle curve si alzano colonne di fumo biancorosso, fuochi d'artificio e migliaia di sciarpe tese verso il cielo. È il momento in cui cinquantamila voci intonano all'unisono "Hand in Hand", l'inno storico del club che richiama la solidarietà delle banchine del porto e promette fedeltà eterna nella buona e nella cattiva sorte.

Tra storia e classifica: la posta in palio nella notte di Rotterdam

Caricamento post Instagram...

A rendere ancora più incandescente l'appuntamento di questo fine settimana c'è l'intreccio numerico offerto dalle prime tredici giornate di. Con un successo davanti al proprio pubblico, la squadra diaggancerebbe proprio l'a quota 28 punti, riaprendo completamente i giochi nella fascia alta della classifica. Sul piano tattico si annuncia dunque un duello ad altissima intensità tra la qualità nel palleggio e la solidità difensiva dei lancieri e l'aggressione verticale del, chiamato a sfruttare l'ampiezza e i ritmi vertiginosi imposti dalla spinta del proprio stadio.Ancora una volta, tra le travi d'acciaio di, ilnon si limiterà a distribuire tre punti: rimetterà in scena la storia viva di due città e il rituale collettivo di uno degli stadi più iconici del continente.