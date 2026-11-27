Il 29 novembre 1964, Feyenoord e Ajax si affrontarono a Rotterdam in una partita destinata a entrare nella storia del calcio olandese, con un risultato che pochi avrebbero potuto immaginare alla vigilia. In un De Kuip gremito, con 63.325 spettatori sugli spalti, le due squadre diedero vita a novanta minuti caratterizzati da tredici gol, continui colpi di scena e una prestazione travolgente dei padroni di casa.

Il 9-4 finale, che sancì la più larga vittoria del Feyenoord nella storia degli scontri con l'Ajax, trasformò una partita di campionato in un appuntamento destinato a essere ricordato a lungo, soprattutto grazie a Hans Venneker, autore di cinque delle nove reti della formazione di Rotterdam.

Una partita dalle mille emozioni: il Feyenoord ribalta l'Ajax

Fin dai primi istanti la partita prese una direzione inaspettata, con l'Ajax che ruppe subito l'equilibrio portandosi in vantaggio dopo appena due minuti con, dando così un primo assaggio di ciò che sarebbe accaduto nel resto dell'incontro. La reazione del Feyenoord non si fece attendere e al 10'ristabilì la parità sfruttando un suggerimento di, che già in quell'occasione iniziò a lasciare intravedere la grande giornata che lo avrebbe atteso; al 20', però, fu ancora Siem Tijm a trovare la via del gol, firmando la doppietta personale e riportando in vantaggio l'Ajax.

Il Feyenoord trovò nuovamente il pareggio al 21' proprio grazie a Venneker, mentre poco dopo dovette fare i conti con l'infortunio di Kruiver, costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Proprio questo episodio contribuì a modificare gli equilibri offensivi della squadra, con Venneker che si spostò dalla posizione di ala destra a quella di centravanti, trovando maggiore libertà negli spazi e diventando un riferimento ancora più pericoloso per la retroguardia avversaria.

2 novembre 1999: Il tifo per il Feyenoord durante la partita di Champions League tra Feyenoord e Rosenborg, disputata allo stadio De Kuip di Rotterdam, in Olanda. Credito obbligatorio: Graham Chadwick / Allsport

Il finale del primo tempo fu tutto a tinte biancorosse, con Henk Groot che al 38' trasformò il rigore assegnato per un fallo su Coen Moulijn, Venneker che due minuti più tardi portò il risultato sul 4-2 e lo stesso attaccante che, allo scadere, firmò anche la quinta rete del Feyenoord completando la propria tripletta. L'Ajax, che per due volte era riuscito a portarsi in vantaggio, si ritrovò così negli spogliatoi sotto 5-2, con altri 45 minuti ancora da giocare e una ripresa che avrebbe portato il conto delle reti ancora più in alto.

La ripresa non ferma il Feyenoord: altri quattro gol dei padroni di casa

Il secondo tempo si aprì con l'Ajax deciso a recuperare lo svantaggio di tre reti e al 60'riuscì ad accorciare le distanze, portando il risultato sul 5-3 e riaccendendo le speranze della squadra di, ma Il Feyenoord allungò nuovamente al 61', appena un minuto più tardi, conche firmò il 6-3 riportando nuovamente i padroni di casa a tre reti di vantaggio.

Venneker tornò a segno al 65', portando il risultato sul 7-3 e firmando il suo quarto gol personale, mentre appena tre minuti più tardi Bouwmeester completò la propria doppietta, allungando ulteriormente il vantaggio del Feyenoord. L'Ajax continuò comunque a cercare la via della rete e all'87' trovò il quarto gol con Klaas Nuninga, ma allo scadere fu ancora Venneker a fissare il risultato sul 9-4, completando una cinquina destinata a entrare nella storia del Klassieker.

7 Dec 1999: The Feyenoord fans cheer on their team during the UEFA Champions League match against Marseille played at the De Kuip Stadium in Rotterdam, Holland. Feyenoord went on to win the game 3-0. Mandatory Credit: Alex Livesey /Allsport

Al fischio finale, il De Kuip celebrò una vittoria storica. Il Feyenoord aveva segnato nove gol ai rivali, ottenendo il successo più largo nella storia degli scontri diretti e confermando la propria forza in una stagione che si sarebbe conclusa con la conquista del campionato e della Coppa nazionale.

Dall'altra parte, una sconfitta così pesante rappresentò una delle sconfitte più pesanti nella storia dell'Ajax e, negli anni successivi, fu ricordata anche per un curioso aneddoto legato al portiere Bertus Hoogerman, sul quale circolò a lungo la battuta secondo cui avrebbe giocato con le lenti a contatto della suocera. Come ricostruito dalla NOS, Hoogerman ebbe effettivamente problemi con le proprie lenti durante la gara, ma il riferimento a quelle della suocera era soltanto una battuta del compagno di squadra Sjaak Swart.

Hans Venneker, il protagonista di una giornata indimenticabile

A prendersi la scena nella giornata del 29 novembre 1964 fu soprattutto, autore di cinque delle nove reti del Feyenoord in una prestazione straordinaria che lo vide protagonista a soli 19 anni, dopo essere stato schierato nell'undici iniziale al posto di, indisponibile per infortunio.

La sua storia personale rende ancora più particolare quella giornata, considerando che Venneker, cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, aveva inizialmente ricoperto il ruolo di portiere prima di trovare la propria dimensione nel reparto offensivo. Nel derby contro l'Ajax ebbe così l'opportunità di mettersi in mostra dal primo minuto e seppe sfruttarla nel migliore dei modi, realizzando cinque reti e diventando il protagonista assoluto di una giornata che difficilmente sarebbe stata dimenticata.

Hans Venneker (Credits Wikipedia)

Lo stesso Venneker, ricordando l'incontro trent'anni più tardi in un'intervista al quotidiano NRC, raccontò di essere stato particolarmente in giornata, ammettendo però di non ricordare più nel dettaglio come fossero arrivati i suoi cinque gol. La sua prestazione finì per oscurare anche la presenza di un giovanissimo Johan Cruijff, diciassettenne all'epoca e alla sua prima apparizione nel Klassieker, che non riuscì a lasciare il segno in una gara dominata dalle iniziative del Feyenoord.

1964, the first year Johan Cruyff played senior football for Ajax and began his illustrious career. Here is pictured in November of 1964 before a 9-4 loss to Feyenoord. Cruyff was 17 in this photo. pic.twitter.com/3UYlolageD — Matthew Hendler (@mehendler1) September 1, 2025

Per Venneker, i cinque gol segnati contro l'Ajax rappresentarono il momento più importante della sua carriera, nel corso della quale avrebbe successivamente vestito anche le maglie die del club francese. Nessuna delle esperienze successive avrebbe però avuto la stessa risonanza di quel, quando, a soli 19 anni, visse al De Kuip un pomeriggio straordinario, riuscendo a legare per sempre il proprio nome alla storia delgrazie a una manita entrata nella leggenda del Klassieker.