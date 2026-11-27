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La Premier League torna protagonista con la dodicesima giornata di campionato, in programma dal 27 al 29 novembre. Un weekend ricco di appuntamenti interessanti, tra derby, scontri diretti e partite che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica, alla vigilia di un dicembre particolarmente intenso per il calcio inglese. Ad aprire il turno sarà la sfida del venerdì sera tra Nottingham Forest e Chelsea. I Blues cercano riscatto dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Leeds, ma dovranno fare i conti con un avversario sempre insidioso davanti al proprio pubblico. Il sabato si aprirà con Leeds-Coventry City e Manchester United-Brentford. I Red Devils sono chiamati a reagire dopo il pesante 4-0 subito contro il Liverpool, mentre le Bees arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria contro l’Everton. A chiudere il programma del sabato sarà Ipswich Town-Aston Villa, con gli ospiti intenzionati a ritrovare il successo.
Riflettori accesi al'Emirates Stadium e sul derby di Liverpool
La domenica inizierà con uno degli appuntamenti più affascinanti del calcio inglese: il Merseyside derby tra Everton e Liverpool. Una rivalità storica, una partita che va ben oltre la classifica e che promette emozioni nel nuovo stadio dei Toffees. Nel pomeriggio spazio a Brighton-Newcastle, confronto tra due formazioni ambiziose, mentre il Crystal Palace ospiterà l’Hull City a Selhurst Park con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Interessante anche la sfida tra Fulham e Bournemouth, due squadre capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il Tottenham farà invece visita al Sunderland, cercando continuità dopo il successo ottenuto contro l’Ipswich.
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