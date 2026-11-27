La Premier League torna protagonista con la dodicesima giornata di campionato, in programma dal 27 al 29 novembre. Un weekend ricco di appuntamenti interessanti, tra derby, scontri diretti e partite che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica, alla vigilia di un dicembre particolarmente intenso per il calcio inglese. Ad aprire il turno sarà la sfida del venerdì sera tra Nottingham Forest e Chelsea. I Blues cercano riscatto dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Leeds, ma dovranno fare i conti con un avversario sempre insidioso davanti al proprio pubblico. Il sabato si aprirà con Leeds-Coventry City e Manchester United-Brentford. I Red Devils sono chiamati a reagire dopo il pesante 4-0 subito contro il Liverpool, mentre le Bees arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria contro l’Everton. A chiudere il programma del sabato sarà Ipswich Town-Aston Villa, con gli ospiti intenzionati a ritrovare il successo.

Riflettori accesi al'Emirates Stadium e sul derby di Liverpool

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Manchester United, disputata ad Anfield il 22 novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La domenica inizierà con uno degli appuntamenti più affascinanti del calcio inglese: il Merseyside derby tra Everton e Liverpool. Una rivalità storica, una partita che va ben oltre la classifica e che promette emozioni nel nuovo stadio dei Toffees. Nel pomeriggio spazio a Brighton-Newcastle, confronto tra due formazioni ambiziose, mentre il Crystal Palace ospiterà l’Hull City a Selhurst Park con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Interessante anche la sfida tra Fulham e Bournemouth, due squadre capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il Tottenham farà invece visita al Sunderland, cercando continuità dopo il successo ottenuto contro l’Ipswich.

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Il piatto forte della giornata sarà però. All’andrà in scena una sfida dal peso specifico elevatissimo, con entrambe le formazioni reduci da un pareggio e desiderose di conquistare tre punti preziosi. I Gunners proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre il City cercherà una vittoria che possa rilanciarne le ambizioni. Si preannuncia dunque un fine settimana imperdibile, con dieci incontri pronti a regalare spettacolo, sorprese e nuove indicazioni sulle ambizioni delle protagoniste del campionato più seguito al mondo, prima dell’imminente turno infrasettimanale.