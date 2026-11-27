Non è la prima volta che un calciatore di Premier League finisce sulle pagine dei quotidiani britannici per aver violato il codice della strada, e l'ultimo protagonista è Sven Botman difensore olandese del Newcastle, che per i prossimi mesi dovrà trovare un'alternativa per raggiungere il centro sportivo dei Magpies. Il classe 2000, infatti, si è visto ritirare la patente dopo essere stato sorpreso a utilizzare il cellulare al volante della propria auto, con i precedenti che non hanno di sicuro aiutato il calciatore a tirarsi fuori dai guai.

Newcastle, ritirata la patente di Botman: cosa è successo?

Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, l'episodio che ha portato alla decisione del tribunale risale al 17 settembre 2025, quando il calciatore si trovava nel bel mezzo del traffico nella zona di South Gosforth, a Newcastle. Un ciclista di passaggio ha ripreso il difensore mentre teneva il cellulare con entrambe le mani all'interno della sua Range Rover, consegnandolo successivamente alla polizia.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Sven Botman e Yoane Wissa del Newcastle United arrivano allo stadio prima della partita di Premier League 2026/27 tra Newcastle United e Aston Villa FC al St James' Park il 17 ottobre 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

A pesare sulla decisione del giudice però, sono stati soprattutto i precedenti dell'olandese, che aveva già accumulato 9 punti di penalità sulla propria patente. Dopo aver inizialmente scelto di affrontare il processo, Botman ha ammesso la propria colpevolezza, rimediando ulteriori 6 punti di penalità e il conseguente divieto di guida per i prossimi 6 mesi.

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Nel corso dell'udienza, l'avvocato difensore David Forrester ha provato a sottolineare come il rischio legato al comportamento del proprio assistito fosse limitato, dal momento che la vettura era ferma nel traffico. Il legale ha comunque riconosciuto la violazione della legge, e il giudice Paul Currer ha inflitto al calciatore una multa di 900 sterline, a cui si sono aggiunte 360 sterline di contributo obbligatorio e altre 400 di spese processuali, per un totale di 1.660 sterline.

Nel Regno Unito, infatti, il raggiungimento di almeno 12 punti di penalità nell'arco di 3 anni comporta generalmente una sospensione della patente di almeno sei mesi. Una soglia che il difensore dei Magpies ha superato con l'ultima infrazione, arrivando a quota 15 punti. L'olandese dovrà dunque attendere la prossima primavera prima di poter tornare al volante.