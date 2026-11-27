Il futuro di tutti i calciatori del Manchester City e del club stesso è appeso a un filo. In attesa della sentenza definitiva in arrivo all'inizio del 2027, per sancire o meno la colpevolezza dei Citizens in merito alle irregolarità finanziarie commesse per un periodo di tempo che va dal 2009 al 2018, si cominciano già a rincorrere le voci di possibili cessioni illustri, in caso di retrocessione in Championship o penalizzazioni corpose. Il nome più attenzionato non può che essere quello di Erling Haaland, volto più riconoscibile del club e vice capitano, che possiede diversi estimatori, principalmente in Spagna, come rivelato da Gary Neville.

Un periodo nero

Ciò che sembrava essere una suggestione fino a poco tempo fa, quando il norvegese rinnovò con il, nel gennaio 2025, fino al giugno 2034, adesso può diventare realtà. Il Body Language mostrato dain mixed zone al termine della sfida di, poi pareggiata, contro ilè già un caso in Inghilterra, con l'attaccante visibilmente provato a seguito dell'ennesimo passo falso della squadra e dell'ormai consueta prestazione che fatica a decollare.

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: Erling Haaland del Manchester City durante la partita della fase a gironi MD5 della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e SSC Napoli allo Stadio di Manchester il 24 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Enzo Maresca, il cui impatto da allenatore capo era andato anche oltre le aspettative, con otto vittorie nelle prime nove partite ufficiali, non sta trovando il bandolo della matassa, complici i continui e inevitabili paragoni con Guardiola, le disattenzioni difensive, le papere di Donnarumma, diventato un capro espiatorio nel Regno Unito e la spada di Damocle della condanna che potrebbe vanificare gli sforzi sin qui messi in campo. Il City, infatti, non trova la vittoria in Premier dal 17 ottobre ed è già, alle soglie di dicembre, a meno 6 dall'Arsenal.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Gary Neville states that Erling Haaland will end up LEAVING Manchester City and JOIN REAL MADRID:



"I think Erling Haaland will be at Real Madrid within a MAXIMUM of 18 months, MAYBE at the end of the season."



"I can see Vinicius leaving Real Madrid, Mbappé moving… pic.twitter.com/e2ZocfkYyg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 26, 2026

Haaland al Real Madrid?