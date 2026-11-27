Il contratto di Haaland con il Manchester City scadrà nel 2034, ma le sanzioni in arrivo per i Citizens potrebbero far cambiare tutto
Norvegia, Haaland e la battaglia con le palle di neve prima dell'allenamento
Il futuro di tutti i calciatori del Manchester City e del club stesso è appeso a un filo. In attesa della sentenza definitiva in arrivo all'inizio del 2027, per sancire o meno la colpevolezza dei Citizens in merito alle irregolarità finanziarie commesse per un periodo di tempo che va dal 2009 al 2018, si cominciano già a rincorrere le voci di possibili cessioni illustri, in caso di retrocessione in Championship o penalizzazioni corpose. Il nome più attenzionato non può che essere quello di Erling Haaland, volto più riconoscibile del club e vice capitano, che possiede diversi estimatori, principalmente in Spagna, come rivelato da Gary Neville.
Un periodo neroCiò che sembrava essere una suggestione fino a poco tempo fa, quando il norvegese rinnovò con il Manchester City, nel gennaio 2025, fino al giugno 2034, adesso può diventare realtà. Il Body Language mostrato da Haaland in mixed zone al termine della sfida di Champions, poi pareggiata, contro il Napoli è già un caso in Inghilterra, con l'attaccante visibilmente provato a seguito dell'ennesimo passo falso della squadra e dell'ormai consueta prestazione che fatica a decollare.
Enzo Maresca, il cui impatto da allenatore capo era andato anche oltre le aspettative, con otto vittorie nelle prime nove partite ufficiali, non sta trovando il bandolo della matassa, complici i continui e inevitabili paragoni con Guardiola, le disattenzioni difensive, le papere di Donnarumma, diventato un capro espiatorio nel Regno Unito e la spada di Damocle della condanna che potrebbe vanificare gli sforzi sin qui messi in campo. Il City, infatti, non trova la vittoria in Premier dal 17 ottobre ed è già, alle soglie di dicembre, a meno 6 dall'Arsenal.
Haaland al Real Madrid?Così, con tutte le problematiche che attanagliano il Manchester City, stanno iniziando i primi accostamenti dei calciatori più rappresentativi ai vari top club europei. Esattamente ciò che ha fatto Gary Neville, leggenda del Manchester United e della Nazionale inglese che, al podcast The Overlap, si è lanciato in una vera e propria provocazione, affermando di vedere Haaland al Bernabeu: "Sono assolutamente certo che Erling Haaland sarà un giocatore del Real Madrid entro un massimo di 18 mesi, forse già alla fine della stagione. Penso che Vinícius lascerà i Blancos, Mbappé passerà sulla fascia sinistra e Haaland sarà l'attaccante del Real Madrid". In Spagna, comunque, si inizia a parlare della possibilità di assistere a un duello di mercato tra le Merengues e il Barcellona per accaparrarsi il classe 2000, il cui gradimento verso la penisola iberica sembra esserci.
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