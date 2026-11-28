Il Bate Borisov non giocherà il prossimo anno in Vysshaya Liga dopo la retrocessione maturata nella giornata di oggi. Si tratta di un amarissimo epilogo al termine di un percorso in campionato fallimentare della formazione bielorussa più blasonata e riconosciuta. Le trenta giornate nella prima divisione del calcio bielorusso hanno decretato il 15° e penultimo piazzamento per il Bate. Giunti all'ultima giornata in una situazione già compromessa, per evitare la retrocessione sarebbe stato necessario un doppio risultato.

Oltre al successo sull'Isloch, infatti, occorreva che il Dnepr Mogilev perdesse la sua partita. Niente di tutto ciò è accaduto, con il pareggio della formazione di Borisov e la vittoria del Dnepr.

Disastro Bate Borisov, retrocesso per la prima volta nella storia

Non erasinora che il Bate Borisov militasse in seconda divisione. È un giorno davvero amaro per tutto il movimento. Sebbene già negli ultimi anni ci fosse stato un generale calo della formazione gialloblù, era difficile attendersi una. Tant'è. Nella bacheca del club trovano spazio 4 Supercoppe e 4 Coppe nazionali, oltre a, di cui 13 vinti consecutivamente.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 FEBBRAIO: Il BATE Borisov posa per una foto di squadra prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Arsenal e BATE Borisov all'Emirates Stadium il 21 febbraio 2019 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Tra la stagione 2008-2009 e la 2015-2016 è stata l'unica formazione bielorussa a partecipare a cinque edizioni della UEFA Champions League. Quindi, insieme alla Dinamo Minsk, è stata la squadra che ha giocato in Europa League per quattro stagioni tra il 2009 e il 2019. La storia e i trofei, però, non sono bastati per evitare il disastro sportivo.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 FEBBRAIO: Aleksei Baga, allenatore del BATE (a destra), applaude i tifosi in trasferta alla fine della partita di ritorno dei Sedicesimi di Finale della UEFA Europa League tra Arsenal e BATE Borisov all'Emirates Stadium il 21 febbraio 2019 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Dopo la scomparsa del presidente Anatoly Kapsky, il figlio non sembra esser riuscito ad imporsi, scandendo annate progressivamente sempre più complicate. Non è da escludere perfino un fallimento per il club che, nel settembre 2015, sconfisse la Roma nella seconda giornata di Champions League per 3-2. Marcatori della serata furono Stasevich e Mladenović - doppietta - per i padroni di casa, mentre non bastarono ai giallorossi i gol di Gervinho e Torosidis.