10 maggio 1986. Londra. Wembley Stadium. Novantottomila spettatori, due maglie, una città divisa e un trofeo da conquistare. La finale di FA Cup mette di fronte Everton e Liverpool, protagoniste assolute del calcio inglese e reduci da una stagione straordinaria. È il derby del Merseyside, ma questa volta il palcoscenico è quello più prestigioso: Wembley, dove in palio c’è la coppa più antica del calcio.

L’Everton di Howard Kendall sogna di prendersi la rivincita dopo aver perso il campionato proprio contro i rivali cittadini, mentre il Liverpool di Kenny Dalglish, al suo primo anno da player-manager, vuole completare una stagione da leggenda. A sbloccare la finale è Gary Lineker, ma nella ripresa i Reds ribaltano tutto: Ian Rush firma una doppietta e Craig Johnston completa la rimonta, consegnando al Liverpool la vittoria per 3-1 e il Double campionato-FA Cup.

Ma quella di Wembley non è soltanto una finale, né semplicemente una delle pagine più celebri del derby del Merseyside. È una porta che ci permette di tornare al 1986, di riscoprire un mondo profondamente diverso e di raccontare tutto ciò che accadeva intorno al calcio in quell’anno. Una partita, un’epoca e tutto quello che succedeva intorno al calcio.

Musica, cinema, televisione, tecnologia, società, grandi avvenimenti e curiosità: un viaggio attraverso i dodici mesi del 1986, seguendo il filo di quei novanta minuti che a Wembley consegnarono al Liverpool un’altra pagina di storia.

0’-EVENTI: un anno di tragedie e imprese leggendarie

Il 1986 è un anno che il mondo difficilmente potrà dimenticare. Il 26 aprile, nella notte, un’esplosione distrugge il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, nell’allora Unione Sovietica, nell’attuale Ucraina. È il più grave incidente nella storia dell’energia nucleare civile: una nube radioattiva si diffonde nell’atmosfera, raggiungendo diversi Paesi europei e provocando conseguenze ambientali e sanitarie destinate a durare nel tempo. Una tragedia che sconvolge l’opinione pubblica internazionale e porta il tema della sicurezza nucleare al centro del dibattito.

L’estate, invece, è quella del Mondiale di Messico 1986, una competizione destinata a entrare nella storia soprattutto grazie a un uomo: Diego Armando Maradona. Nei quarti di finale contro l’Inghilterra, il fuoriclasse argentino realizza due reti che diventano leggenda. La prima è la celebre Mano de Dios, segnata con un tocco irregolare che l’arbitro non vede; la seconda, appena quattro minuti più tardi, è il cosiddetto Gol del Secolo, una cavalcata straordinaria conclusa dopo aver saltato diversi avversari. L’Argentina arriverà fino alla finale, superando la Germania Ovest per 3-2 e conquistando il suo secondo titolo mondiale.

Anche il calcio europeo vive una pagina sorprendente. Il 7 maggio, a Siviglia, la Steaua Bucarest conquista la Coppa dei Campioni battendo il Barcellona ai calci di rigore, dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari e supplementari. Il grande protagonista è il portiere rumeno Helmuth Duckadam, capace di neutralizzare tutti e quattro i tentativi dal dischetto degli spagnoli. La Steaua diventa così la prima squadra dell’Europa orientale a conquistare il massimo trofeo continentale.

Dai campi da calcio ai circuiti di Formula 1, il 1986 è anche l’anno del secondo titolo mondiale di Alain Prost. Il pilota francese della McLaren si aggiudica un campionato combattutissimo, precedendo Nigel Mansell e Nelson Piquet, entrambi al volante della Williams. La stagione si decide all’ultima gara, ad Adelaide, in Australia: una foratura per Mansell e una scelta precauzionale della Williams per Piquet spianano la strada a Prost, che conquista il suo secondo Mondiale dopo quello del 1985.

Nel mondo della boxe, invece, emerge un talento destinato a dominare la categoria dei pesi massimi. Il 22 novembre Mike Tyson, appena ventenne, mette KO Trevor Berbick e conquista il titolo mondiale WBC, diventando il più giovane campione del mondo dei pesi massimi nella storia. Un record che ancora oggi porta il suo nome e che consacra definitivamente l’ascesa di uno dei pugili più impressionanti di sempre.

Ma il 1986 è anche un anno importante per l’Italia, non soltanto sul piano sportivo. Il 10 febbraio, a Palermo, nell’aula bunker dell’Ucciardone, prende il via il Maxiprocesso alla mafia. Sul banco degli imputati finiscono centinaia di persone, in un procedimento giudiziario senza precedenti per dimensioni e organizzazione, nato dal lavoro del pool antimafia e dalle indagini che avevano portato alla luce la struttura di Cosa Nostra. Un passaggio fondamentale nella storia della lotta alla criminalità organizzata, che porta al centro dell’attenzione il rapporto tra mafia, istituzioni e società italiana.

Un anno fatto di tragedie, imprese sportive e avvenimenti destinati a lasciare un segno profondo. E proprio dal Maxiprocesso di Palermo si apre il capitolo successivo del nostro viaggio: perché, mentre a Wembley si preparava una finale destinata a entrare nella storia del calcio inglese, l’Italia e il mondo stavano attraversando una stagione politica e sociale di grandi trasformazioni. Sul campo, intanto, i primi quindici minuti di Everton-Liverpool scorrono senza reti: 0-0.

Il calciatore professionista argentino Diego Armando Maradona (1960-2020) solleva il trofeo della Coppa del Mondo dopo la vittoria dell'Argentina sulla Germania Ovest per 3-2, durante la finale del campionato mondiale di calcio 1986 allo stadio Azteca di Città del Messico, il 29 giugno 1986. (Foto di Bongarts/Getty Images)

15’-POLITICA: Craxi bis, le televisioni private e un mondo in trasformazione

Il Maxiprocesso di Palermo ci ha portato dentro una delle pagine più importanti della storia giudiziaria italiana, ma il 1986 è anche un anno in cui la politica attraversa profondi cambiamenti. A Palazzo Chigi, il protagonista è Bettino Craxi, che dopo aver guidato il suo primo governo dal 1983 al 1986, torna alla guida del Paese il primo agosto con il Craxi bis. Il nuovo esecutivo nasce in una fase di tensioni all’interno della maggioranza, ma conferma il ruolo centrale del leader socialista nella politica italiana degli anni Ottanta.

Proprio in quegli anni cambia anche il panorama dell’informazione. Le televisioni private stanno conquistando uno spazio sempre maggiore e il sistema televisivo italiano si trova davanti a una trasformazione decisiva. Il 28 aprile 1986 il governo autorizza i network privati a trasmettere telegiornali a livello nazionale, entro determinati limiti. È un passaggio importante nella storia della televisione italiana, che contribuisce a modificare il rapporto tra informazione, intrattenimento e politica, in un panorama sempre più caratterizzato dalla presenza delle emittenti commerciali accanto alla Rai.

Anche l’Europa si allarga. Il 1° gennaio 1986, Spagna e Portogallo entrano ufficialmente nella Comunità Economica Europea, portando a dodici il numero degli Stati membri. Un passaggio storico per i due Paesi iberici, che dopo anni di dittature e transizioni democratiche consolidano così il proprio percorso di integrazione europea. La Comunità si prepara a una nuova fase, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e politica tra i suoi membri.

Oltreoceano, invece, gli Stati Uniti vengono travolti da uno scandalo destinato a mettere in difficoltà l’amministrazione di Ronald Reagan. Nel novembre 1986 esplode il caso Iran-Contra: viene rivelata la vendita segreta di armi statunitensi all’Iran, nonostante l’embargo, e il successivo utilizzo di parte dei proventi per finanziare i Contras, i gruppi armati che combattevano il governo sandinista in Nicaragua. Una vicenda che apre una profonda crisi politica a Washington e solleva interrogativi sul ruolo dell’amministrazione americana nelle operazioni clandestine all’estero.

Tra nuovi equilibri istituzionali, trasformazioni dei mezzi di comunicazione e scandali internazionali, il 1986 racconta un mondo in pieno movimento. E mentre la politica cambia volto sulle due sponde dell’Atlantico, a Wembley il derby del Merseyside continua a vivere la sua finale: dopo il primo quarto d’ora il risultato è ancora Everton 0-0 Liverpool.

30’-CINEMA: tra l'esplosione di Maverick, risate italiane e grandi avventure

Dalla politica al grande schermo, il 1986 è un anno che porta al cinema storie molto diverse tra loro, ma capaci di raccontare epoche, società e rapporti di potere. Uno dei titoli più importanti è Il nome della rosa, tratto dal celebre romanzo di Umberto Eco e interpretato da Sean Connery. Ambientato in un monastero medievale, il film segue le indagini del frate Guglielmo da Baskerville su una serie di misteriose morti. Tra segreti, intrighi religiosi e scontri tra diverse visioni della Chiesa, la pellicola mette al centro il rapporto tra conoscenza, autorità e libertà di pensiero. Un collegamento ideale con il clima politico e culturale che abbiamo appena raccontato.

In Italia, invece, torna uno dei personaggi comici più amati dal pubblico: Fantozzi. Con Superfantozzi, diretto da Neri Parenti, Paolo Villaggio porta il suo ragioniere attraverso diverse epoche storiche, dalla preistoria fino al futuro, immaginando come la sua proverbiale sfortuna possa ripetersi in ogni periodo dell’umanità. Una satira irriverente che prende di mira le debolezze dell’uomo e le contraddizioni della società.

Dall’altra parte dell’oceano, il 1986 è soprattutto l’anno di Top Gun. Tom Cruise veste i panni di Pete “Maverick” Mitchell, giovane e talentuoso pilota della Marina americana che viene ammesso alla prestigiosa scuola di combattimento aereo. Tra addestramenti, rivalità, amicizie e storie d’amore, il film diventa un enorme successo internazionale e trasforma Maverick in un’icona degli anni Ottanta.

Sempre nel mondo dell’azione arriva Aliens - Scontro finale, sequel di Alien diretto da James Cameron. Sigourney Weaver torna a interpretare Ellen Ripley, questa volta impegnata in una missione su un pianeta colonizzato dagli umani, dove una minaccia extraterrestre ha messo in pericolo un’intera comunità. Una pellicola che mescola fantascienza, suspense e combattimenti, diventando uno dei capitoli più celebri della saga.

Infine, spazio anche alle arti marziali con Karate Kid II, seguito del film che aveva fatto conoscere al pubblico Daniel LaRusso e il maestro Miyagi. Questa volta i due protagonisti si spostano a Okinawa, in Giappone, dove Miyagi deve fare i conti con il proprio passato e Daniel si trova ad affrontare nuove rivalità. Un’avventura che porta sullo schermo non soltanto combattimenti e allenamenti, ma anche temi come l’amicizia, l’onore e il rispetto.

Un’annata cinematografica capace di passare dai misteri di un monastero medievale alle risate di Fantozzi, fino ai cieli di Top Gun e alle battaglie di Aliens. E mentre al cinema gli anni Ottanta celebrano eroi, antieroi e personaggi indimenticabili, a Wembley la finale di FA Cup tra Everton e Liverpool prosegue senza reti: al 45’ il risultato è ancora 0-0.

TOKYO, GIAPPONE - 6 OTTOBRE: Tom Cruise parla durante l'anteprima giapponese di "Digger" il 6 ottobre 2026 a Tokyo, in Giappone. (Foto di Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

45'-TELEVISIONE: dal debutto di Unomattina a La Corrida fino al mito immortale di Dragon Ball

Dal grande schermo passiamo al piccolo schermo che ogni italiano possedeva nel proprio salotto, pronto a vivere un'annata di debutti e nuovi format destinati a entrare nella memoria collettiva del nostro Paese. Nel 1986 debutta su Rai 1 il famoso programma Unomattina, primo contenitore televisivo mandato in diretta di prima mattina capace di unire informazione, servizio pubblico e intrattenimento: condotto da Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini, raggiunge fin dalle prime puntate un successo tale da restare ancora oggi il format mattutino più visto della televisione italiana.

Nell'estate del 1986 sull'ammiraglia Canale 5 approda invece in televisione La Corrida sotto la guida dello storico Corrado, che trasporta sul piccolo schermo lo spirito del suo leggendario show radiofonico: al gioco partecipano persone comuni di ogni età e mestiere che portano sul palco numeri di ballo, canto, poesie o abilità insolite, mentre il pubblico presente in studio decreta l'esito delle prove applaudendo o fischiando con campanacci, fischietti e pentole, il tutto governato dall'ironia elegante del grande Corrado, capace di far ridere milioni di telespettatori senza mai offendere né umiliare i concorrenti. Sul fronte dei ragazzi, nello stesso anno un giovane Paolo Bonolis assume stabilmente la guida di Bim Bum Bam su Italia 1 consacrandolo come appuntamento pomeridiano irrinunciabile: tra gag surreali con il pupazzo Uan, sketch comici e sigle cantate a squarciagola, il programma diventa la casa quotidiana di milioni di bambini italiani.

Proprio sul fronte dell'animazione il 1986 regala due opere destinate a segnare per sempre la crescita di intere generazioni: in Francia nasce la serie divulgativa Siamo fatti così, ideata da Albert Barillé per trasformare il corpo umano in un universo affascinante popolato da globuli rossi infaticabili, piastrine operose e anticorpi pronti a difendere la vita da virus e batteri, mentre in Giappone il 26 febbraio 1986 sugli schermi di Fuji TV accade qualcosa di storico con la messa in onda del primo episodio di Dragon Ball. Nato dalla matita visionaria di Akira Toriyama e ispirato liberamente al romanzo classico cinese Il viaggio in Occidente, l'anime ci fa conoscere per la prima volta quel ragazzino ingenuo e fortissimo con la coda di scimmia che vive solo sul Monte Paozu custodendo la sfera a quattro stelle lasciatagli dal nonno Gohan. Da quell'incontro fortuito con Bulma prende il via un'avventura indimenticabile fatta di simboli entrati per sempre nel cuore di chiunque sia cresciuto davanti alla TV: la Nuvola Speedy riservata solo a chi possiede un cuore puro, il bastone magico allungabile, gli allenamenti durissimi del Genio delle Tartarughe accanto all'amico di sempre Crilin, i leggendari Tornei Tenkaichi contro avversari del calibro di Tenshinhan e la prima storica Kamehameha lanciata a mani unite.

Sotto la superficie scanzonata fatta di ironia, fame insaziabile e ricerca delle sette sfere per evocare il drago Shenron, Toriyama costruisce passo dopo passo, fino allo scontro epico contro il Grande Mago Piccolo, una vera e propria filosofia di vita capace di insegnare a milioni di ragazzi in ogni angolo del pianeta il valore dell'amicizia, del sacrificio quotidiano e del superare sempre i propri limiti anche quando la sconfitta sembra inevitabile. Intanto sul prato di Wembley le squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo con l'Everton avanti 1-0 sul Liverpool grazie al gol siglato da Gary Lineker al 27' su lancio in profondità di Peter Reid.

MALAGA, SPAGNA - 27 SETTEMBRE: Le persone scattano foto con una figura di Dragon Ball nel villaggio durante il Comic-Con Malaga 2025 di San Diego al Palacio de Ferias y Congresos il 27 settembre 2025 a Malaga, Spagna. (Foto di Aldara Zarraoa/Getty Images per SDCCMalaga)

60'-MUSICA: l'anima di Caruso, l'urlo di Bello e impossibile e il conto alla rovescia degli Europe

Dalle sigle televisive e dai pomeriggi davanti ai cartoni il passo verso le radio e i giradischi che scandiscono la colonna sonora del 1986 diventa naturale, in un'annata in cui ogni brano racconta un'emozione profonda e precisa. Sul palco del Festival di Sanremo trionfa Eros Ramazzotti con Adesso tu, una ballata autobiografica intensa che dà voce ai ragazzi cresciuti nelle periferie delle grandi città, trasformando la fame di riscatto, le difficoltà familiari e il bisogno di credere nei propri sogni in un abbraccio collettivo. Negli stessi mesi Gianna Nannini incendia le classifiche estive con Bello e impossibile, un inno rock carnale e ribelle che canta la tensione magnetica verso un amore irraggiungibile, libero da schemi e convenzioni, mentre i Matia Bazar rapiscono l'Europa con Ti sento, brano avvolto da sintetizzatori ipnotici in cui la voce celestiale di Antonella Ruggiero esprime il desiderio viscerale di annullare ogni distanza emotiva e fisica dalla persona amata.

Il vero gioiello immortale del 1986 nasce però quasi per caso lungo la costiera sorrentina: costretto a fermarsi a Sorrento per un guasto alla sua imbarcazione, Lucio Dalla alloggia nella stessa suite dell'Hotel Excelsior Vittoria in cui il leggendario tenore Enrico Caruso, ormai malato e consapevole della fine imminente, aveva trascorso i suoi ultimi giorni guardando il golfo di Napoli. Colpito dal racconto dei proprietari dell'albergo, Dalla si siede al pianoforte e dà vita a Caruso, un capolavoro struggente che fonde la tradizione della canzone napoletana con la poesia cantautorale moderna per raccontare l'addio alla vita e l'amore assoluto e disperato di un uomo davanti al mare («Te voglio bene assaje, ma tanto tanto bene sai»), trasformando il dolore del distacco in musica eterna.

Sul fronte internazionale, infine, gli svedesi Europe pubblicano The Final Countdown, brano dominato da un giro di tastiere epico che nasce ispirato all'addio alla Terra raccontato in Space Oddity di David Bowie e diventa immediatamente il simbolo perfetto dell'attesa febbrile prima di ogni grande sfida decisiva. Proprio mentre il cronometro supera l'ora di gioco a Wembley, il Liverpool avvia la propria rimonta: al 56' Ian Rush raccoglie l'assist filtrante di Jan Mølby, aggira il portiere Bobby Mimms in uscita e deposita in rete il pallone dell'1-1.

Il cantante pop italiano Eros Ramazzotti si esibisce al concerto per il Premio Nobel per la Pace 2000, tenutosi all'Oslo Spektrum di Oslo, in Norvegia, lunedì 11 dicembre alle ore 19:00. L'evento verrà trasmesso negli Stati Uniti su Fox Family Channel martedì 19 dicembre alle ore 20:00 (ET/PT). (foto di Gabe Palacio/Getty Images)

75'-TECNOLOGIA: l'ascesa dei Compact Disc, la nascita della Pixar e il primo clic italiano su Internet

A trasformare il modo stesso in cui la musica del 1986 viene ascoltata dentro casa e in automobile è una silenziosa rivoluzione digitale che segna lo spartiacque definitivo tra mondo analogico e futuro. Proprio in quell'anno i Compact Disc (CD) compiono il sorpasso storico superando per la prima volta le vendite dei dischi in vinile e delle musicassette in diversi mercati occidentali: la lettura ottica tramite raggio laser elimina fruscii e graffi, imponendo uno standard sonoro cristallino che cambia per sempre l'industria discografica. Sulle scrivanie degli uffici fa intanto il suo ingresso il Compaq Deskpro 386, primo personal computer commerciale equipaggiato con il potentissimo microprocessore Intel 80386 a 32 bit: con questa mossa Compaq anticipa perfino il colosso IBM nella corsa all'architettura dei PC moderni, inaugurando una nuova era di velocità di calcolo e multitasking.

Anche la comunicazione in movimento compie i primi passi grazie ai primi telefoni cellulari veicolari, apparati ingombranti dotati di cornetta cablata installata sul tunnel centrale delle ammiraglie automobilistiche e di una pesante unità ricetrasmittente nel bagagliaio: un lusso riservato a pochissimi dirigenti e imprenditori che anticipa però l'idea stessa di restare reperibili ovunque. Il 1986 è anche l'anno in cui Steve Jobs acquista da George Lucas la divisione grafica della Lucasfilm guidata da Ed Catmull e John Lasseter fondando ufficialmente la Pixar, studio destinato a rivoluzionare il cinema d'animazione attraverso la computer grafica tridimensionale.

Ma il momento più simbolico per il nostro Paese arriva il 30 aprile 1986, quando dal centro universitario CNUCE di Pisa parte la prima connessione italiana a Internet: un pacchetto di dati viaggia via satellite fino alla stazione di Roaring Creek in Pennsylvania ricevendo risposta positiva e facendo entrare ufficialmente l'Italia nella rete mondiale. Dieci giorni dopo quel primo segnale digitale, al 62' della finale di Wembley, Craig Johnston raccoglie un cross basso dalla sinistra di Jan Mølby e batte al volo sul secondo palo per il 2-1 che completa il sorpasso del Liverpool.

LIVERPOOL, REGNO UNITO - 21 SETTEMBRE: Un venditore di programmi offre i programmi della giornata attraverso le recinzioni di sicurezza durante la partita di First Division tra Everton e Manchester United, disputata a Goodison Park il 21 settembre 1986 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Mike King/Allsport/Getty Images)

90'-PREZZI: quanto costava vivere nel 1986 tra lire, euro, benzina e biglietti allo stadio

Mentre il cronometro corre verso il novantesimo minuto, guardare al portafoglio degli italiani del 1986 permette di misurare la distanza economica e quotidiana di un'epoca ancora interamente scandita dalla lira (calcolando il cambio fisso storico di 1.936,27 lire per un euro). In un'Italia in cui lo stipendio netto medio di un impiegato o di un operaio specializzato oscilla intorno al milione e centomila lire al mese (circa 568 euro), gestire le spese familiari richiede equilibrio ma consente anche qualche sfizio: fare il pieno all'automobile costa circa 1.280 lire al litro per la benzina super (circa 0,66 euro), mentre acquistare un'utilitaria simbolo degli anni Ottanta come la Fiat Uno nuova comporta un investimento vicino ai 9 milioni di lire (circa 4.648 euro). I piccoli riti della giornata conservano invece prezzi popolari e accessibili a tutti: per comprare il quotidiano al mattino in edicola bastano 700 lire (circa 0,36 euro), ordinare una tazzina di caffè al banco del bar richiede in media 550 lire (circa 0,28 euro), mentre concedersi una serata al cinema per vedere i grandi successi della stagione costa intorno alle 5.000 lire (circa 2,58 euro).

Anche vivere il calcio dal vivo sugli spalti resta un rito collettivo alla portata di famiglie e studenti: un biglietto di curva per assistere a una partita del campionato di Serie A costa mediamente tra le 10.000 e le 15.000 lire (tra i 5,16 e i 7,75 euro), una cifra popolare che rispecchia lo stesso spirito genuino e festoso delle tribune gremite di Wembley. Proprio nei minuti conclusivi della gara, all'83', il Liverpool chiude definitivamente i conti in contropiede: Ronnie Whelan serve nello spazio Ian Rush, che controlla in velocità e fulmina ancora Bobby Mimms firmando la doppietta personale e il definitivo 3-1 per i Reds.

La squadra del Liverpool (davanti: il calciatore britannico Steve McMahon, il calciatore australiano nato in Sudafrica Craig Johnston, il calciatore irlandese Jim Beglin, il calciatore britannico Alan Hansen, il calciatore britannico Steve Nicol; dietro: il calciatore zimbabwese Bruce Grobbelaar, il calciatore britannico Kenny Dalglish, il calciatore britannico Gary Gillespie, il calciatore danese Jan Molby, il calciatore britannico Paul Walsh, il calciatore britannico Mike Hooper, il calciatore britannico Sammy Lee, il calciatore britannico Mark Lawrenson, il calciatore britannico Ian Rush, il calciatore britannico Kevin MacDonald, il calciatore irlandese Ronnie Whelan, il calciatore britannico John Wark) festeggia con il trofeo dopo la 105ª finale di FA Cup tra Liverpool ed Everton, disputata al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra, il 10 maggio 1986. Il Liverpool ha vinto la partita per 3-1. (Foto di Bongarts/Getty Images)

Fischio finale: l'eredità della partita

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Al triplice fischio dell'arbitro Alan Robinson, il 10 maggio 1986 non chiude soltanto novanta minuti di calcio leggendario, ma lascia in eredità l'istantanea perfetta di un mondo sospeso tra tradizione e futuro. Sul prato di Wembley il Liverpool conquista il primo storico Double della propria ultracentenaria vicenda sportiva, vincendo nella stessa stagione sia la First Division (chiusa con due punti di vantaggio proprio sui cugini blu) sia la FA Cup, e compie l'impresa al primo anno assoluto in panchina di Kenny Dalglish nel doppio ruolo di giocatore-allenatore, consacrando definitivamente Ian Rush come la bestia nera assoluta dell'Everton.Allo stesso tempo, quella "Friendly Final", vissuta sugli spalti in un abbraccio fraterno tra le due tifoserie del Merseyside a un anno dall'Heysel, diventa il simbolo ultimo di un calcio ancora romantico e popolare, dove un biglietto di curva costava l'equivalente di pochi euro, le partite si rivivevano nei salotti tra le dirette di Unomattina, i pomeriggi di Bim Bum Bam e le prime avventure di Dragon Ball, e le imprese dei campioni scorrevano sulle note immortali di Caruso e The Final Countdown. Mentre a Pisa prendeva vita il primo collegamento italiano a Internet, i CD mandavano in pensione il vinile e la Pixar muoveva i primi passi verso il cinema digitale, quei novanta minuti di Wembley restano ancora oggi il ponte più autentico tra la nostalgia analogica degli anni Ottanta e il calcio globale che stava per nascere.

A cura di Dennis Re e Francesco Intorre