Carlos Tevez vuole regalarsi un'ultima serata indimenticabile, circondato da campioni che hanno segnato la storia del calcio. Il suo progetto è ambizioso, ed è quello di portare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo alla Bombonera per vederli giocare finalmente insieme: un sogno che sta alimentando l'attesa dei tifosi argentini e non solo, che potrebbe trasformare una semplice partita celebrativa in un appuntamento storico da non perdere. Intervistato da TyC Sports, l'ex attaccante argentino ha rilasciato dettagli importanti sul match e i possibili protagonisti, scatenando gli appassionati.

La partita d'addio di Tevez: "Messi ci sarà, sto convincendo CR7.."

, ex attaccante argentino di Manchester United , City e Juventus, oggi 42enne, sta organizzando la propria partitaper il prossimo 20 dicembre, nello storico stadio della, a Buenos Aires, casa del Boca Juniors, suo ex club. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2022, Tevez vuoledefinitivamente il suo pubblico attraverso un evento chetifosi da tutto il mondo e alcuni dei suoi ex compagni più importanti: tra i nomi più attesi c'è certamente quello di, la cui partecipazione risulta confermata, mentre resta da convincere. Il portoghese, con cui Tevez ha condiviso l'esperienza al Manchester United, è infatti il grandedella serata, e scherzando, l'argentino ha spiegato: "Sarebbe fantastico avere anche CR7 lì con noi. Ovviamente si giocherebbe solo 20 minuti, poi non si riuscirebbe più ad uscire da lì!"A rendere ancora più comico il quadro generale della sfida e il racconto di, è stata una battuta dell'argentino su, ex difensore del, ora 53enne, e invitato alla partita celebrativa, che potrebbe ritrovarsi ai due fuoriclasse. Tevez ha infatti immaginato un confronto decisamente impari, scherzando sulleche l'ex difensore incontrerebbe nel tentativo di fermarli: "Mi farà molto ridere vederlo affrontare Messi e Ronaldo, non sarà nemmeno in grado di vederli! Gli dirò di prepararsi, perchè non li vedrà nemmeno arrivare", ha scherzato Tevez.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 15 GIUGNO: Carlos Tevez festeggia dopo aver segnato per il World XI durante Soccer Aid 2025 all'Old Trafford il 15 giugno 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Anthony Devlin/Getty Images)

Da Fuerte Apache alla Bombonera: una festa tutta argentina

non si limiterà alla partita. Tevez vorrebbe accompagnare gli ospiti anche a, il quartiere di Buenos Aires dove è cresciuto e dal quale deriva ilche lo ha accompagnato durante la carriera. Il programma, secondo quanto riferito dai vari media, prevede unalla 'Usina del Arte' il 17 dicembre e, il giorno successivo, una possibile partitaproprio nel quartiere d'origine dell'ex attaccante. L'obiettivo è far conoscere agli ospiti le radici,anche alcune tradizioni argentine. Ora non resta che attendere conferme sulladei due fuoriclasse nella partita, con Tevez che ha avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio con entrambi e che potrebbe diventare l'uomo capace di regalare ai tifosi un'immagine mai vista prima, comeo insieme sul campo, ma con la