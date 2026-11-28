Il prossimo 20 dicembre, Carlos Tevez celebrerà la propria carriera con una partita a Buenos Aires e sogna di riunire Messi e Cristiano Ronaldo per un'ultima volta
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Carlos Tevez vuole regalarsi un'ultima serata indimenticabile, circondato da campioni che hanno segnato la storia del calcio. Il suo progetto è ambizioso, ed è quello di portare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo alla Bombonera per vederli giocare finalmente insieme: un sogno che sta alimentando l'attesa dei tifosi argentini e non solo, che potrebbe trasformare una semplice partita celebrativa in un appuntamento storico da non perdere. Intervistato da TyC Sports, l'ex attaccante argentino ha rilasciato dettagli importanti sul match e i possibili protagonisti, scatenando gli appassionati.
La partita d'addio di Tevez: "Messi ci sarà, sto convincendo CR7.."Carlos Tevez, ex attaccante argentino di Manchester United, City e Juventus, oggi 42enne, sta organizzando la propria partita celebrativa per il prossimo 20 dicembre, nello storico stadio della Bombonera, a Buenos Aires, casa del Boca Juniors, suo ex club. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2022, Tevez vuole salutare definitivamente il suo pubblico attraverso un evento che riunisca tifosi da tutto il mondo e alcuni dei suoi ex compagni più importanti: tra i nomi più attesi c'è certamente quello di Leo Messi, la cui partecipazione risulta confermata, mentre resta da convincere Cristiano Ronaldo. Il portoghese, con cui Tevez ha condiviso l'esperienza al Manchester United, è infatti il grande obiettivo della serata, e scherzando, l'argentino ha spiegato: "Sarebbe fantastico avere anche CR7 lì con noi. Ovviamente si giocherebbe solo 20 minuti, poi non si riuscirebbe più ad uscire da lì!"
Da Fuerte Apache alla Bombonera: una festa tutta argentinaL'omaggio non si limiterà alla partita. Tevez vorrebbe accompagnare gli ospiti anche a Fuerte Apache, il quartiere di Buenos Aires dove è cresciuto e dal quale deriva il soprannome che lo ha accompagnato durante la carriera. Il programma, secondo quanto riferito dai vari media, prevede un galà alla 'Usina del Arte' il 17 dicembre e, il giorno successivo, una possibile partita amichevole proprio nel quartiere d'origine dell'ex attaccante. L'obiettivo è far conoscere agli ospiti le radici, condividendo anche alcune tradizioni argentine. Ora non resta che attendere conferme sulla presenza dei due fuoriclasse nella partita, con Tevez che ha avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio con entrambi e che potrebbe diventare l'uomo capace di regalare ai tifosi un'immagine mai vista prima, come Messi e Ronaldo insieme sul campo, ma con la stessa maglia.
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