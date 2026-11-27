Eric Cantona fa parte di quella categoria di calciatori capaci di cambiare la storia di una squadra. Non soltanto per i gol, i trofei o le giocate che hanno fatto innamorare i tifosi del Manchester United, ma per aver rappresentato il punto di svolta di un progetto destinato a dominare il calcio inglese. Un talento fuori dagli schemi, un carattere difficile da gestire e una personalità che non ha mai conosciuto mezze misure. L'ex attaccante francese torna a raccontarsi in un'intervista al The Guardian: "Sono un angelo e un demone", racconta, sintetizzando una personalità che l'ha accompagnato tutta la sua carriera.

Cantona si racconta: la rinascita in Inghilterra, Ferguson e il famoso calcio al tifoso

Prima di diventare il Re di Old Trafford, Cantona aveva conosciuto anni complicato in Francia. I contrasti con allenatori e dirigenti avevano rischiato di allontanarlo definitivamente dal calcio. Fua convincerlo a riprovarci, indicandogli la strada dell'Inghilterra.

Una scelta che avrebbe cambiato tutto: "In Inghilterra ho ritrovato la passione per il calcio, è stato come rinascere". Dopo una parentesi sfumata allo Sheffield Wednesday, dove aveva segnato tre gol in un'amichevole senza riuscire a trovare un accordo per il contratto, arrivò la chiamata del Leeds United di Howard Wilkinson. Nel 1992 contribuì alla conquista del campionato inglese, prima di trasferirsi al Manchester United nel novembre dello stesso anno per circa un milione di sterline.

A Old Trafford trovò l'ambiente ideale per esprimere il proprio talento e con la maglia dello United arrivò il primo titolo della Premier League, nel 1993, interrompendo un digiuno che durava dal 1967.

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Il passaggio più significativo dell'intervista riguarda il rapporto con. Due personalità forti, apparentemente difficili da conciliare, che riuscirono invece a costruire un'intesa straordinaria. Il manager scozzese aveva chiesto a Guy Roux, uno degli allenatori che avevano conosciuto Cantona agli inizi della carriera, quale fosse il segreto per gestirlo. La risposta fu essenziale: "".

Ferguson raccolse quel consiglio e riuscì a trovare la chiave per valorizzare un giocatore che aveva bisogno soprattutto di libertà e fiducia: "Sono una persona istintiva. Se non mi sento a mio agio, me ne vado. Se invece sto bene, cerco di instaurare un legame. Quando sono arrivato a Manchester, ho percepito i fantasmi del passato. Ho avvertito un’energia molto forte e ho pensato: “Forse questo è il posto giusto in cui avrò l’opportunità di esprimermi”. In Alex Ferguson ho trovato l’allenatore ideale. Sono stato molto fortunato: mi ha concesso questa libertà. Mi capiva così bene che ho potuto esprimermi al 100%. È un grande allenatore".

La carriera del francese, però, non è stata fatta soltanto di successi, Il 25 gennaio 1995, dopo l'espulsione durante la partita contro il Crystal Palace, Cantona reagì a un insulto proveniente dagli spalti lanciandosi contro un tifoso e colpendolo con un calcio in stile kung fu.

Un episodio che fece il giro del mondo e gli costò otto mesi di squalifica. La condanna iniziale a due settimane di carcere venne successivamente sostituita con 120 ore di servizi sociali. Trent'anni dopo, Cantona non mostra alcun pentimento: "So che la gente si aspetta che io dica: "Oh, me ne pento". No, non me ne pento. Se c’è qualcosa di cui mi pento, è che avrei voluto prenderlo a calci in un altro punto".

LONDRA, REGNO UNITO - 24 FEBBRAIO: Il giocatore del Manchester United Eric Cantona (a sinistra) e l'allenatore Alex Ferguson, ritratti durante un'udienza disciplinare della FA. Cantona era stato espulso per aver sferrato un calcio al giocatore del Crystal Palace Richard Shaw; mentre rientrava negli spogliatoi, ha scavalcato la barriera e ha aggredito un tifoso del Palace, Matthew Simmons – che aveva rivolto insulti al calciatore francese – con un intervento a piedi uniti in stile kung-fu. L'episodio è avvenuto presso la sede della FA a Londra, in Inghilterra, il 24 febbraio 1995. (Foto di Allsport/Getty Images)

Nel 1997, a soli trent'anni, Cantona decise di lasciare il calcio. Aveva appena conquistato il suo quarto titolo inglese in cinque stagioni e indossava la fascia di capitano dei Red Devils. Una decisione sorprendente, ma coerente con il suo modo di intendere la vita. "Ho lasciato il calcio perché avevo perso la passione per il gioco. Dovevo essere onesto con me stesso e con i tifosi. Sono molto orgoglioso di quest'onestà".

Un calciatore capace di trasformare il proprio talento in un'identità collettiva, diventando il simbolo di una rivoluzione calcistica. Ferguson trovò in lui l'uomo giusto per cominciare a vincere, Cantona trovò nello United il posto in cui sentirsi finalmente libero. E, a distanza di quasi trent'anni dl suo addio, il Re non ha ancora intenzione di chiedere scusa per essere stato semplicemente se stesso