Il Merseyside si prepara a vivere una delle giornate più attese della stagione, quella in cui Liverpool ed Everton si ritrovano faccia a faccia in un derby che va ben oltre i novanta minuti. Una rivalità profondamente radicata nella città, capace di coinvolgere famiglie, amici e generazioni di tifosi, nella quale ogni sfida porta con sé storia, orgoglio e un significato speciale. In vista del prossimo appuntamento, abbiamo avuto il piacere di intervistare Mohamed Sissoko, ex centrocampista dei Reds, che ha vissuto in prima persona l'atmosfera di Anfield e il peso di una rivalità così sentita. Dalla scelta di rappresentare il Mali alla crescita sotto la guida di Rafa Benítez, passando per la memorabile finale di FA Cup del 2006, Sissoko ripercorre alcune delle tappe più significative del suo percorso calcistico con uno sguardo alle ambizioni dei Reds tra Premier League e Champions League.

Dalla Francia al Mali: la scelta di cuore di Sissoko

"È vero, sono nato in Francia, ma i miei genitori sono originari del Mali e questo legame con le mie radici è sempre stato molto importante. Quando sono andato per la prima volta in Mali ho percepito quanto la gente desiderasse vedermi indossare la maglia della nazionale. Ho sentito un affetto particolare e ho capito che rappresentare quel Paese sarebbe stato qualcosa di speciale. Per questo ho fatto una scelta di cuore: volevo giocare per il Mali e rendere orgogliosi la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto."

L'FA Cup vinta con il Liverpool e il rapporto con Benitez

"È stato importantissimo ritrovare Rafa al Liverpool. È un allenatore che mi ha dato tantissima fiducia e che mi ha aiutato a crescere, non soltanto come calciatore, ma soprattutto come uomo. Per me è stato fondamentale, perché mi ha permesso di migliorare e di acquisire maggiore consapevolezza delle mie qualità. Benitez è una persona molto importante nella mia vita e sono davvero felice di aver avuto la possibilità di lavorare nuovamente con lui. Abbiamo condiviso momenti bellissimi e vinto anche trofei importanti. Quando ripenso a quel periodo, non posso che essere grato per tutto quello che mi ha dato."

Tra i momenti più belli vissuti con il Liverpool c'è sicuramente la finale di FA Cup del 2006 contro il West Ham. Che ricordo conservi di quella partita?

"È stata una partita molto difficile e particolare, perché ci siamo ritrovati sotto 3-0. Non era semplice reagire in una situazione del genere, soprattutto considerando l'importanza della finale, ma abbiamo avuto la forza di continuare a crederci. Siamo riusciti a disputare una grande partita, a rimontare lo svantaggio e alla fine a conquistare la vittoria ai calci di rigore. È stato un successo davvero importante per tutti noi. Vincere una finale in quel modo, dopo essere stati sotto di tre reti, è qualcosa che rimane nella memoria. Sono partite che dimostrano il carattere di una squadra e quanto sia importante non arrendersi mai."

LIVERPOOL, REGNO UNITO - 14 MAGGIO: Mohammed Sissoko (a sinistra), Djibril Cissé (secondo da sinistra), Djimi Traoré e Boudewijn Zenden a bordo del pullman scoperto durante la parata del Liverpool Football Club per la conquista della FA Cup, il 14 maggio 2006 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Il grave infortunio e la forza di tornare in campo

"È stato un periodo complicatissimo, sia per me sia per tutte le persone che mi stavano vicino. Stavo attraversando un momento molto positivo della mia carriera, giocavo un bellissimo calcio e poi quell'infortunio ha cambiato improvvisamente tutto, lasciandomi in una situazione davvero difficile. Ricordo che alla prima visita il dottore mi disse che la mia carriera calcistica era finita. Sentire parole del genere non è mai semplice per un calciatore, soprattutto quando hai ancora tanta voglia di giocare e senti di poter dare molto al calcio."

"In quel momento ho chiesto a Dio di aiutarmi ad affrontare quella prova. Non è stato facile, ma ho cercato di trovare dentro di me la forza per andare avanti e non arrendermi. Alla fine sono riuscito a tornare in campo, dimostrando prima di tutto a me stesso che potevo superare quella difficoltà. È stata un'esperienza dalla quale ho imparato tantissimo, anche dal punto di vista umano. Non ho mai pensato di mollare: mai, mai!"

Oltre Everton-Liverpool: il ricordo degli anni a Torino con la Juventus

"La Juventus e Torino rappresentano un ricordo importantissimo per me. La verità è che proprio alla Juventus ho giocato probabilmente il miglior calcio della mia carriera. È un club speciale, nel quale sono riuscito a esprimermi al meglio e dove credo di aver lasciato un'immagine molto positiva. Ancora oggi incontro tifosi che mi dimostrano affetto e questo mi rende davvero orgoglioso. Significa che quello che ho fatto durante la mia esperienza in bianconero è stato apprezzato e che sono riuscito a lasciare qualcosa."

"Ho avuto anche la fortuna di condividere lo spogliatoio con compagni importanti come Del Piero, Marchisio, Giovinco, Legrottaglie e Chiellini. Eravamo un gruppo fantastico e ancora oggi c'è un grande rispetto tra noi. Quando ripenso alla Juventus, penso a un'esperienza che ha avuto un peso enorme nella mia vita, non soltanto dal punto di vista calcistico. Sono davvero orgoglioso di aver indossato quella maglia."

TORINO, ITALIA - 16 GENNAIO: Alessandro Del Piero (a destra), della Juventus FC, festeggia con i tifosi dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Juventus FC e AS Bari, disputata allo Stadio Olimpico il 16 gennaio 2011 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

L'amore della Kop e il legame con i tifosi dei Reds

"I tifosi del Liverpool sono qualcosa di davvero speciale. La Kop, la gente e tutto l'ambiente mi hanno lasciato un ricordo enorme. Potremmo parlare per ore del Liverpool, ma per capire davvero cosa rappresenti questo club bisogna viverlo in prima persona. È difficile spiegare a parole quello che si prova quando si gioca ad Anfield e si sente il sostegno di tutta quella gente."

"La verità è che Juventus e Liverpool sono due società e due tifoserie che mi hanno lasciato qualcosa di importante. Sono esperienze che porto dentro non soltanto per quello che ho conquistato sul campo, ma soprattutto per le emozioni vissute e per il rapporto che sono riuscito a costruire con le persone. Sono due club che hanno segnato profondamente la mia carriera e la mia vita."

Everton-Liverpool, una partita che va oltre il calcio

"È un derby davvero speciale, perché le due squadre appartengono alla stessa città e rappresentano due realtà molto vicine. Può capitare tranquillamente di trovare, all'interno della stessa famiglia, tifosi del Liverpool e dell'Everton. Questo fa capire quanto sia particolare il rapporto tra le due tifoserie e quanto la partita sia sentita da tutta la città. Non è una gara come le altre: è una sfida che coinvolge tantissime persone e che ha un significato particolare per chi vive a Liverpool."

"Secondo me sarà una partita molto importante per i Reds. La squadra arriva dalla vittoria nel derby contro il Manchester United e adesso dovrà affrontare un'altra sfida fondamentale. Vincere contro l'Everton significherebbe dare continuità al risultato precedente e continuare a lottare nelle zone alte della classifica. Quando giochi con un calciatore come Gerrard, che è cresciuto in quella città e conosce perfettamente il significato di questa rivalità, capisci immediatamente cosa voglia dire affrontare un derby del genere. Non è una partita da giocare semplicemente per esserci: è una gara da vincere, dando tutto quello che hai in campo."

Tra tutte le sfide contro l'Everton che hai disputato, ce n'è una che ricordi in modo particolare?

"Sicuramente quella che abbiamo vinto 3-1. È stata una partita molto bella, nella quale abbiamo giocato davvero bene e siamo riusciti a conquistare una vittoria importante. Sono incontri che rimangono impressi, perché sai quanto significhino per i tifosi e per tutta la città. Ricordo anche l'atteggiamento di Gerrard in quelle occasioni: quando alzava la voce, tutti capivano immediatamente che non si trattava di una partita normale. Non aveva bisogno di fare grandi discorsi, ma riusciva a trasmetterci perfettamente il significato di quella maglia e di quella rivalità."

"Ci diceva che dovevamo vincere, che eravamo pronti a dare tutto, anche a morire in campo, perché quella maglia era la sua e dovevamo difenderla. Era un messaggio molto forte, che arrivava direttamente a tutti noi. Gerrard riusciva a trasmetterti cosa significasse davvero giocare un derby: non bastava scendere in campo, bisognava vincere."

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 2 AGOSTO: Steven Gerrard del Liverpool festeggia la realizzazione del primo gol insieme a Momo Sissoko durante la partita di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League tra Liverpool e FBK Kaunas, disputata ad Anfield il 2 agosto 2005 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il pronostico di Sissoko per Everton-Liverpool e le ambizioni dei Reds

"Penso che molto dipenderà dalla condizione dei singoli e dalla capacità della squadra di ripetere quanto fatto contro il Manchester United. Sarà importante vedere se Van Dijk riuscirà a giocare al meglio, se Isak sarà a disposizione e soprattutto se il Liverpool riuscirà a mantenere la stessa intensità e qualità mostrate nell'ultima partita."

"Sono convinto che i Reds abbiano tutte le qualità e le armi necessarie per vincere questo derby. La squadra sta attraversando un buon periodo e arriva da un successo che può darle ulteriore fiducia. Naturalmente, sappiamo tutti che un derby è sempre una partita particolare, nella quale può succedere di tutto, ma credo che il Liverpool abbia le possibilità per portare a casa il risultato."

Guardando invece al resto della stagione, dove pensi che possa arrivare il Liverpool, sia in Premier League sia in Champions League?

"In Premier League penso che possa fare molto bene. La squadra sta crescendo, sono arrivati tanti nuovi giocatori e alcuni elementi stanno anche recuperando da infortuni importanti. È normale che serva un po' di tempo per trovare il giusto equilibrio e permettere a tutti di raggiungere la condizione migliore, ma sono convinto che il Liverpool abbia le qualità per essere protagonista. È una squadra con grandi ambizioni e credo che possa disputare una stagione importante."