Tra i calciatori che compongono la rosa del Betis Siviglia per la stagione attualmente in corso figura anche Hector Bellerin. Il terzino destro, infatti, veste la maglia del club che milita nella Liga Spagnola dalla stagione 2023/2024. Si tratta della sua seconda esperienza con la squadra proveniente dall'Andalusia dato che ci aveva già giocato nell'annata 21/22 dato che i bianconeri l'avevano preso il prestito dall'Arsenal. Negli ultimi anni, il classe 1995 ha fatto parlare di sé soprattutto per la sua passione per la moda ed il look anni '80 che porta attualmente con capelli lunghi e baffi. Recentemente, l'ex terzino del Barcellona ha preso parte ad una puntata di un podcast durante il quale ha affrontato diversi argomenti tra cui quello dell'alimentazione nel mondo del calcio.

Betis Siviglia, Bellerin: "Ho visto compagni svenire in allenamento"

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Ospite del podcast Fashion Sucks. Renegades de la moda, Bellerin ha avuto di parlare, ovviamente, del mondo della moda ma anche di una tematica che riguarda il mondo del calcio. Si tratta dell'alimentazione che i giocatori devono seguire. Parlando di ciò, l'ex terzino destro delloha dichiarato: "Ci pesiamo tutti i giorni. In alcune squadre in cui ho giocato si riceve una multa se si pesa più del normale. In un certo senso si può capire dato che con queste cose ci convivo".Il numero 2 del Betis Siviglia ha continuato a parlare di quest'argomento raccontando un episodio del quale è stato testimone. Le sue: "Ho visto dei calciatori che, durante le sessioni di allenamento, sono svenuti perché non avevano mangiato". Restando su questa tematica, il terzino spagnolo ha fatto unatra le pressioni ai quali i calciatori di oggi vengono sottoposti e quel che succedeva vent'anni fa: "Prima i calciatori non si preoccupavano di ciò perché il calcio era diverso. Vent'anni fa correvano molto di più ed era più impegnativo".