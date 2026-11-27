Una nuova esperienza per il calciatore arrestato due anni fa
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Tra i tanti calciatori che, nel corso degli anni, hanno avuto l'onore di indossare la maglia dell'Arsenal figura anche Jay Emmanuel-Thomas. Si tratta, infatti, di un prodotto del settore giovanile della squadra londinese con cui, nel corso della sua carriera, ha giocato soltanto una partita. Successivamente, ha lasciato i Gunners e ha iniziato a giocare per diversi club tra Inghilterra, Scozia ed anche India. Tuttavia, due anni fa il classe 1990 è stato arrestato in terra scozzese per possesso di droga. Adesso, dopo esser stato rilasciato, l'ex giocatore del club del Nord di Londra avrà modo di rifarsi dato che sta per iniziare una nuova esperienza della sua vita in qualità di presentatore di un canale YouTube.
Due anni fa l'arresto, oggi su YouTube: nuova esperienza per Emmanuel-ThomasNel 2024, l'ex attaccante di club come Queens Park Rangers e Bristol City era stato arrestato in Scozia dato che all'aeroporto di Stansted, come riportato dagli inglesi di The Sun, gli agenti della Border Force avevano trovato nelle sue valigie ben 60 chilogrammi di droga. A seguito del reato accaduto, il giocatore ha ricevuto una condanna pari a quattro anni di prigione dato che aveva messo in scena un traffico di droga che valeva circa 600mila sterline. Tuttavia, la sua permanenza in carcere ha avuto una durata breve dato è stato rilasciato. Nonostante ciò, l'ex attaccante dell'Arsenal deve seguire delle restrizioni molto severe.
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