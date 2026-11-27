Tra i tanti calciatori che, nel corso degli anni, hanno avuto l'onore di indossare la maglia dell'Arsenal figura anche Jay Emmanuel-Thomas. Si tratta, infatti, di un prodotto del settore giovanile della squadra londinese con cui, nel corso della sua carriera, ha giocato soltanto una partita. Successivamente, ha lasciato i Gunners e ha iniziato a giocare per diversi club tra Inghilterra, Scozia ed anche India. Tuttavia, due anni fa il classe 1990 è stato arrestato in terra scozzese per possesso di droga. Adesso, dopo esser stato rilasciato, l'ex giocatore del club del Nord di Londra avrà modo di rifarsi dato che sta per iniziare una nuova esperienza della sua vita in qualità di presentatore di un canale YouTube.

Due anni fa l'arresto, oggi su YouTube: nuova esperienza per Emmanuel-Thomas

🚨 HERE WE GO!



Jay Emmanuel-Thomas joins AFTV as our NEW presenter! 😍😍#AFTV pic.twitter.com/ufa20OnSvI — AFTV (@AFTVMedia) November 27, 2026