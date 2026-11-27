“Credo siano molti i padri, in giro per il mondo, ad aver sperimentato il rifiuto più crudele, più spietato di tutti: i loro figli sono diventati tifosi della squadra sbagliata". Nick Hornby scriveva così all'interno del celebre "Febbre a 90" (1992), una vera e propria bibbia laica per ogni appassionato/a di calcio. La trasmissione della propria fede calcistica è uno degli elementi chiave del nucleo familiare; è una delle risposte più gettonate dai tifosi quando si chiede il perché di una determinata scelta piuttosto che un'altra.

Un tradimento, un parricidio/matricidio simbolico. Questo diventa quando non si seguono le orme genitoriali, soprattutto in una città come Londra. Nella capitale inglese si ha una grande varietà di scelta sul club da tifare; attualmente, in Premier League, su 20 squadre totali ci sono ben 7 società con sede a Londra. Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, West Ham United e soprattutto Tottenham Hotspur e Arsenal. Gli ultimi due club costruiscono la cornice del Derby del Nord di Londra, una delle sfide più importanti dell'intera Inghilterra.

Il terrore avrebbe invaso le viscere dello scrittore inglese uno dei suoi figli avesse deciso di tifare Spurs. Tuttavia, il sapiente e accurato lavoro di Hornby ha permesso che questa eventualità non sia mai potuta accadere. Per comprendere 1/10 del trauma che potrebbe essere vissuto in un nucleo familiare diviso, basterebbe tornare indietro al 2004, quando i Gunners riuscirono a conquistare il titolo nazionale, proprio in casa dei famosi rivali.

L'Arsenal degli "Invincibili"

Thierry Henry recounting the iconic moment Arsenal won the league at White Hart Lane against their rivals Tottenham needing only one point to become champions that season.



"Titi, do you remember that game, Tottenham versus Arsenal?"

"Can you tell us that story?"



​"We only… pic.twitter.com/9AmntCKudQ — BERNACHE_ (@Bernache_X) August 27, 2026

In "Febbre a 90", Nick Hornby scrive dell'annus mirabilis del. Una stagione in cui i Gunners vinsero campionato e coppa nazionale, diventando una delle 3 squadre a riuscirci fino a quel momento. "(...) il lunedì sera vinse il Campionato a Tottenham e il sabato vinse la Coppa contro il Liverpool a Wembley.. A Tottenham non c'ero perché ancora non mi lasciavano andare da solo alle partite infrasettimanali durante la scuola. (...) Non c'ero e basta. Mi sono perso tutto".Per fortuna dello scrittore britannico, l'Arsenal è riuscito a vincere la Premier League in casa degli acerrimi rivali, non una ma bensì due volte. L'annataè ancora oggi, una delle stagioni più memorabili della storia del campionato inglese. La squadra allenata da Arsene Wenger compie un'impresa mai replicata: conquistare il titolo nazionale da imbattuti. La rosa è composta da autentici fuoriclasse: dal capitanoal centrale "Giuda" Sol Campbell, passando per il genio calcistico di Bergkamp e ovviamente per la prolificità di Robert Pires e(39 reti in 51 match stagionali, capocannoniere assoluto di PL con 30 marcature).

Tuttavia, al 25 aprile, l'Arsenal stava vivendo un piccolo momento di crisi con le due eliminazioni da parte di Man United e Chelsea, rispettivamente in FA Cup e ai quarti di Champions League. In PL invece, i Gunners erano reduci da un 5-0 al Leeds United, prodotto dallo storico poker di Henry. Gli Spurs invece avevano vissuto un'annata decisamente negativa. Al derby del Nord di Londra, il Tottenham arrivava con il peso di doversi salvare ad ogni costo, trovandosi al sedicesimo posto, dopo il disastro in panchina di Glenn Hoddle e la gestione mediocre di David Pleat.

Tottenham-Arsenal 2-2, 25 aprile 2004

Grazie alla vittoria per 2-1 del Newcastle contro il Chelsea di Claudio Ranieri, i Gunners hanno la possibilità di vincere la Premier League aritmeticamente con un pareggio. I Blues rimangono bloccati a 72 punti, rendendo impossibile una rimonta a 4 giornate dalla fine. Così, alle 16:05 arriva il fischio di inizio di Tottenham-Arsenal. Dopo soli 3', l'Arsenal va in vantaggio con una transizione rapidissima. 11 secondi che servono aper servire Vieira, che da pochi passi insacca in porta.

Gli Spurs cercano di reagire, ma Lehmann è puntuale negli interventi e i giocatori di casa sono poco precisi nei tiri. Dopo un'occasione creata da Taricco, i Gunners trovano il raddoppio con una splendida azione iniziata e conclusa da Pires. L'ala si accentra e serve Bergkamp che trova Vieria con una filtrante. Il capitano poi riuscirà a servire Pires, che con un cutback nel mezzo spazio sinistro, riuscirà a fare 0-2.

LONDRA - 25 APRILE: Patrick Vieira dell'Arsenal festeggia un gol durante la partita di FA Barclaycard Premiership tra Tottenham Hotspur e Arsenal, disputata a White Hart Lane il 25 aprile 2004 a Londra. (Foto di Ben Radford/Getty Images)

La seconda frazione di gioco si apre con l'ingresso decisivo di Jermain Defoe per gli Spurs. L'attaccante inglese (arrivato a gennaio dal West Ham United) darà la scossa necessaria alla fase offensiva del Tottenham. Al 62', una sua iniziativa personale sulla sinistra permette a Jamie Redkanpp di riaprire il match con un bolide dai 20 metri. A 30' dal termine, la partita può finalmente iniziare. Thierry Henry si divora un gol a tu per tu Keller su invenzione di Pires e Lehmann è costretto agli straordinari ancora una volta su Redknapp e poi su Kanouté. Infine, il numero 7 dell'Arsenal prende una traversa in seguito ad un errore in costruzione di Gardner e arrivati al 90', tutto sembra andare verso i Gunners campioni d'Inghilterra.

Dal rigore di Keane al visibilio Gunners

Eppure, al', un calcio d'angolo rimette tutto in discussione.provoca Lehmann ostacolandolo in uscita e il portiere reagisce spingendolo. Si accende una mini-rissa, un mitema (citando Lévi-Strauss) dei derby calcistici, e l'arbitro Halsey fischia il rigore per gli Spurs. La tensione sale, tanto che Sol Campbell si infuria col proprio compagno per l'ingenuità commessa. Dal dischetto Robbie Keane è freddissimo: palla dritta all'incrocio dei pali destro e White Hart Lane va in visibilio. Tottenham-Arsenal termina 2-2 e i Gunners sono campioni di Inghilterra con 82 punti.

Taricco saltella ed esulta come se avesse vinto lui il titolo, tanto da provocarsi uno stiramento muscolare. "Ricordo Taricco saltare e correre in giro, festeggiare un pareggio. Ripeto: festeggiare un pareggio. Lo guardai e gli dissi: ‘Mi pigli in giro?’. E lui: ‘Sì’, saltellando davanti a me. Così, io risposi: ‘Lo sai che ci serve un punto per vincere il titolo a casa vostra?’. Allora, Taricco iniziò a parlare e parlare… gli dissi: ‘Guarda cosa faccio alla fine’”. Se fai il duro, poi sii duro alla fine. E alla fine della partita tutti ci ricordarono: ‘Non festeggiate’ e io risposi 'Cosa? Io festeggio'”. Henry vede la scena del giocatore degli Spurs e, rigettando la richiesta della sicurezza di esultare sobriamente, trascina i compagni sotto il settore ospiti e dà inizio alla festa.

LONDRA - 25 APRILE: I tifosi dell'Arsenal applaudono la propria squadra dopo la conquista del campionato, in occasione della partita di FA Barclaycard Premiership tra Tottenham Hotspur e Arsenal, disputata a White Hart Lane il 25 aprile 2004 a Londra. (Foto di Ben Radford/Getty Images)

Sulle note di "When the Spurs go marching in", i tifosi cantano "We won the league at White Hart Lane". Da Henry a Pires passando per Wenger, ognuno citerà questo momento come uno dei più memorabili delle rispettive carriere. Del resto, non c'è nulla di meglio che celebrare i propri successi in famiglia...