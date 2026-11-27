Chi la maglia più pesante del calcio l'ha indossata e anche per tanto tempo, con discreti risultati, si fa per dire, è Ronaldo Nazario. L'ex Inter e Real Madrid, a più di quattro mesi dalla scioccante eliminazione del Brasile agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia, l'ennesimo buco dell'acqua dal Mondiale 2002, vinto con una sua doppietta, torna a parlare dell'importanza di indossare i colori verdeoro e di rappresentare la Seleçao nel palcoscenico più importante. Il Fenomeno, nell'intervista rilasciata a Stick To Football, tocca anche il tasto del Pallone d'Oro, rivelando un aneddoto curioso che lo ha coinvolto nel 1996.

Ronaldo e il declino del Brasile

L'ultima immagine dei verdeoro campioni del mondo era conin campo, autore di una doppietta con cui piegò le mani a, nella notte di Yokohama. Il suo pensiero sul trofeo è indiscutibile: "La Coppa del Mondo è il trofeo più grande che ci sia da vincere per noi brasiliani., lo viviamo così.. Non abbiamo una squadra forte e in grado di dire la sua al Mondiale".

Ronaldo del Brasile è davanti agli obiettivi dei fotografi radunati prima della partita del Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA 1998 tra Brasile e Norvegia il 23 giugno 1998, giocata allo Stadio Velodrome a Marsiglia, Francia. La Norvegia ha poi vinto 2-1. (Photo by Ben Radford/Getty Images)

Quattro anni prima, nell'edizione precedente, però, R9 fu protagonista in negativo dell'ultimo atto contro la Francia, passata alla storia come una delle prestazioni individuali più sconcertanti per un calciatore di quel calibro. Almeno prima di venire a conoscenza delle difficoltà fisiche avute, nell'immediato pomeriggio della finalissima, dall'allora attaccante dell'Inter: "Dopo il pranzo nel giorno della finale dei Mondiali sono rimasto incosciente per 3 minuti. Leonardo mi ha detto che sono collassato e che sarebbe stato meglio per me non giocare. Sono andato dal medico e ho chiesto se c'era anche una piccola chance. La situazione la sapevano solo lo staff e i miei compagni. Zagallo non mi schierò inizialmente dal primo minuto e lo dovetti convincere. Mi sentivo al 60%. La squadra ha giocato male, penso che tutti i giocatori fossero molto colpiti da quello che era successo e abbiamo perso fiducia".

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ronaldo: "The World Cup is the BIGGEST trophy there is to win for us Brazilians." 🇧🇷✨



"Playing for Brazil is like being a SOLDIER going to WAR, that's how we experience it."



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La rabbia per il Pallone d'Oro 1996