Dall'arrabbiatura per aver perso il Pallone d'Oro a discapito di Sammer nel 1996 all'importanza di essere un giocatore brasiliano: R9 si racconta
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Chi la maglia più pesante del calcio l'ha indossata e anche per tanto tempo, con discreti risultati, si fa per dire, è Ronaldo Nazario. L'ex Inter e Real Madrid, a più di quattro mesi dalla scioccante eliminazione del Brasile agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia, l'ennesimo buco dell'acqua dal Mondiale 2002, vinto con una sua doppietta, torna a parlare dell'importanza di indossare i colori verdeoro e di rappresentare la Seleçao nel palcoscenico più importante. Il Fenomeno, nell'intervista rilasciata a Stick To Football, tocca anche il tasto del Pallone d'Oro, rivelando un aneddoto curioso che lo ha coinvolto nel 1996.
Ronaldo e il declino del BrasileL'ultima immagine dei verdeoro campioni del mondo era con Ronaldo in campo, autore di una doppietta con cui piegò le mani a Oliver Kahn, nella notte di Yokohama. Il suo pensiero sul trofeo è indiscutibile: "La Coppa del Mondo è il trofeo più grande che ci sia da vincere per noi brasiliani. Giocare per il Brasile è come essere un soldato che va in guerra, lo viviamo così. Penso che stiamo copiando i giocatori europei che, oggi, sono più forti, veloci e organizzati di noi. Non abbiamo una squadra forte e in grado di dire la sua al Mondiale".
Quattro anni prima, nell'edizione precedente, però, R9 fu protagonista in negativo dell'ultimo atto contro la Francia, passata alla storia come una delle prestazioni individuali più sconcertanti per un calciatore di quel calibro. Almeno prima di venire a conoscenza delle difficoltà fisiche avute, nell'immediato pomeriggio della finalissima, dall'allora attaccante dell'Inter: "Dopo il pranzo nel giorno della finale dei Mondiali sono rimasto incosciente per 3 minuti. Leonardo mi ha detto che sono collassato e che sarebbe stato meglio per me non giocare. Sono andato dal medico e ho chiesto se c'era anche una piccola chance. La situazione la sapevano solo lo staff e i miei compagni. Zagallo non mi schierò inizialmente dal primo minuto e lo dovetti convincere. Mi sentivo al 60%. La squadra ha giocato male, penso che tutti i giocatori fossero molto colpiti da quello che era successo e abbiamo perso fiducia".
La rabbia per il Pallone d'Oro 1996Ronaldo, che di Palloni d'Oro ne ha vinti due in carriera, nel 1997 e nel 2002, avrebbe avuto la possibilità di raggiungere Marco van Basten, Johan Cruijff e Michel Platini a quota 3. Ma, nel 1996, fu assegnato a Matthias Sammer, giocatore del Borussia Dortmund, il più discusso dell'intera storia del premio. R9, in quell'annata, mise a segno 47 gol in 49 partite con la maglia del Barcellona, alla prima, e anche unica, stagione in Catalogna, ma non fu abbastanza secondo la giuria per concedergli il primo Pallone d'Oro: "Ho perso il Pallone d'Oro nel 1996 contro Matthias Sammer, lui era un difensore. Ero arrabbiato perché ho giocato in modo fantastico al Barcellona, ho segnato tantissimi gol e fatto cose pazzesche quell'anno. Ma, nonostante ciò, ho perso contro un difensore".
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