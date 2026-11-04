Anche senza averlo citato direttamente, non si hanno dubbi che il creator si rivolgesse al terzino
L'iniziativa del Betis: gli andalusi scendono in campo con i tifosi più anziani
Gli insulti omofobi e i riferimenti molesti indirizzati al calciatore Hector Bellerin potrebbero costare carissimo allo youtuber Inaki Angulo. Oggetto di discussione, infatti, restano le dichiarazioni che questi avrebbe fatto durante la partita tra Real Madrid e Real Betis. Il terzino, pur non venendo mai citato direttamente, fece presenti queste accuse denunciando il content creator.
Caso Bellerin, proposta sanzione da 60.001€ ad Inaki AnguloAlla base del caso sussistono le frasi intercettate dalla Commissione Permanente della Commissione Statale contro la Violenza, il Razzismo, la Xenofobia e l'Intolleranza nello Sport. Durante la diretta di Real-Betis, in base a quanto riferisce MARCA, Angulo ha espresso le seguenti dichiarazioni: "C'è un uomo oggi che si dipinge le unghie, che legge solo libri per donne, che probabilmente è un frocio nascosto, che è rosso, che vota per il socialismo. Non dirò il suo nome. E 'elle', lo chiameremo 'elle' così che sia felice, 'Elle' ha fermato Vinicius da solo" .
E, proseguendo: "Quello che si dipinge le unghie, che vuole i Mori ovunque tranne che a casa, che legge solo libri per donne, ecc. E che, insisto, si dipinge le unghie. Quel tipo, tre anni prima, Vinicius va e, senza scendere dall'autobus, gli dà un cartellino giallo che non avrebbero preso, forza un rigore e lo mangia".
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