Gli insulti omofobi e i riferimenti molesti indirizzati al calciatore Hector Bellerin potrebbero costare carissimo allo youtuber Inaki Angulo. Oggetto di discussione, infatti, restano le dichiarazioni che questi avrebbe fatto durante la partita tra Real Madrid e Real Betis. Il terzino, pur non venendo mai citato direttamente, fece presenti queste accuse denunciando il content creator.

Caso Bellerin, proposta sanzione da 60.001€ ad Inaki Angulo

Alla base del caso sussistono le frasi intercettate dalla. Durante la diretta di Real-Betis, in base a quanto riferisce MARCA, Angulo ha espresso le seguenti dichiarazioni: "C'è un uomo oggi che si dipinge le unghie, che legge solo libri per donne, che probabilmente è un frocio nascosto, che è rosso, che vota per il socialismo. Non dirò il suo nome. E 'elle', lo chiameremo 'elle' così che sia felice, 'Elle' ha fermato Vinicius da solo" .

SIVIGLIA, SPAGNA - 04 SETTEMBRE: Isco e Hector Bellerin del Real Betis Balompié si riscaldano prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e Real Madrid allo Stadio La Cartuja il 04 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

E, proseguendo: "Quello che si dipinge le unghie, che vuole i Mori ovunque tranne che a casa, che legge solo libri per donne, ecc. E che, insisto, si dipinge le unghie. Quel tipo, tre anni prima, Vinicius va e, senza scendere dall'autobus, gli dà un cartellino giallo che non avrebbero preso, forza un rigore e lo mangia".

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Tra le proposte avanzate dalla Commissione spicca quella di "(anche se non riporta il suo nome) che, nell'ambito di un intervento diffuso tramite un social network su internet, ha ripetutamente espresso commenti fastidiosi e gravi insulti omofobi diretti inequivocabilmente a uno dei giocatori locali in occasione della partita".