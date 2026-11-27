Il 19 dicembre 1997 è una data rimasta impressa nella storia del calcio tedesco, soprattutto per un episodio che ancora oggi rappresenta uno dei finali più sorprendenti mai visti in Bundesliga. Al Westfalenstadion, Borussia Dortmund e Schalke 04 si affrontavano nel celebre Revierderby, con i padroni di casa intenzionati a difendere il proprio vantaggio e gli ospiti alla ricerca di un pareggio che sembrava ormai difficile da raggiungere.

A cambiare completamente il destino dell'incontro non fu un attaccante né un centrocampista, ma Jens Lehmann, estremo difensore dello Schalke, che negli ultimi istanti della gara decise di abbandonare la propria porta per raggiungere i compagni nell'area avversaria e firmare di testa il gol del definitivo 2-2, rendendo quella partita una delle più memorabili nella storia della rivalità tra le due squadre e scrivendo una pagina indelebile nella storia della Bundesliga.

Il Revierderby del 1997: il vantaggio del Borussia Dortmund e la rimonta cercata dallo Schalke

La sfida, valida per la 20ª giornata della, si disputò venerdì 19 dicembre davanti a, con il Borussia Dortmund diche ospitava lo Schalke 04 guidato dain uno dei confronti più attesi del campionato.

Fin dai primi minuti, le due squadre si affrontarono a viso aperto cercando di prendere in mano la partita, ma furono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 26', quando Vladimir But trasformò un calcio di punizione nell'1-0, permettendo ai gialloneri di chiudere il primo tempo in vantaggio e agli ospiti di rimandare alla ripresa il tentativo di rimonta.

La squadra del Borussia Dortmund in posa per una foto di gruppo (in alto: i calciatori tedeschi Jürgen Kohler, Heiko Herrlich, Knut Reinhardt, Matthias Sammer e Stefan Reuter, insieme all'austriaco Wolfgang Feiersinger; in basso: lo svizzero Stéphane Chapuisat, i tedeschi Stefan Klos, Andreas Möller e Jörg Heinrich, e il portoghese Paulo Sousa) prima della partita del Gruppo A di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e AC Sparta Praga, disputata al Westfalenstadion di Dortmund, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania), il 1° ottobre 1997. Il Dortmund ha vinto l'incontro per 4-1. (Foto di Bongarts/Getty Images)

Con il passare dei minuti, lo Schalke aumentò la pressione e al 75' riuscì a trovare il pareggio con Denis Klyuev, riportando il risultato in equilibrio, ma la parità durò appena quattro minuti: al 79' Andreas Möller riportò avanti il Borussia, firmando il 2-1 e facendo esplodere nuovamente il Westfalenstadion. Gli ospiti furono così costretti a inseguire ancora e, con il tempo a disposizione che diminuiva, il Dortmund era sempre più vicino a una vittoria che sembrava ormai avere in pugno.

Eppure, quella sera la partita aveva ancora in serbo un finale diverso da quello che sembrava ormai scritto e, allo scoccare del 90', lo Schalke conquistò un ultimo calcio d'angolo, trasformando quella che appariva come l'ultima occasione di una squadra con le spalle al muro in una delle situazioni più rare che si possano vedere su un campo da calcio e rendendo così magica e indimenticabile la notte di quel Revierderby.

Il gol allo scadere di Lehmann che gelò il Westfalenstadion

Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da, il pallone arrivò in area di rigore e Thomas Linke riuscì a prolungarne la traiettoria verso il secondo palo, dove si trovava proprio, che nel frattempo aveva attraversato tutto il campo per unirsi ai compagni nel tentativo di sfruttare l'ultima occasione della partita. L'estremo difensore dello Schalke si fece trovare al posto giusto e con un colpo di testa spinse il pallone in rete, superandoe facendo esplodere di gioia i tifosi ospiti, mentre il Westfalenstadion rimaneva incredulo davanti a una scena destinata a entrare nella storia del calcio tedesco.

GERMANIA - 19 DICEMBRE: FUSSBALL: 1. BUNDESLIGA 97/98 SCHALKE 04 19.12.97, Torwart Jens LEHMANN - EINZELAKTION -/- JUBEL - (Foto di Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images)

La rete permise allo Schalke di evitare una sconfitta che sembrava ormai certa e i compagni raggiunsero immediatamente Lehmann per festeggiare, consacrando il portiere come protagonista assoluto di una serata destinata a rimanere tra le più memorabili della rivalità tra le due squadre e tra gli episodi più discussi del calcio tedesco.

Lehmann, tuttavia, visse il proprio gol con un atteggiamento insolito per chiunque fosse diventato l'eroe di una serata simile, tanto che, al termine dell'incontro, dichiarò di essere più dispiaciuto per le due reti subite che soddisfatto per aver segnato, una reazione che rifletteva la mentalità di un estremo difensore abituato a considerare prima di tutto la propria prestazione tra i pali. Nello spogliatoio, invece, i compagni non persero l'occasione di scherzare sull'impresa, arrivando persino a suggerirgli di cambiare ruolo e giocare da centravanti, come ricordato dallo Schalke 04 nel suo articolo dedicato a quella storica serata.

Il primato storico di Jens Lehmann

Jens Lehmann lifts the UEFA Cup after winning it with Schalke in 1997. pic.twitter.com/kpM1WnwEVr — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) November 26, 2026

La rete di Lehmann non fu soltanto spettacolare, ma stabilì anche un primato nella storia della Bundesliga, dato chenella massima divisione tedesca. Fino a quel momento, infatti, nessun portiere era mai riuscito a segnare su azione nella storia della Bundesliga e la rete di Lehmann arrivò doporealizzati da calciatori di movimento, rendendo ancora più eccezionale il suo traguardo.Quello, tuttavia, non era il primo gol in Bundesliga della carriera di Lehmann, che nella stagioneaveva già trasformato un calcio di rigore contro il. La rete contro il Dortmund ebbe però un valore completamente diverso, perché arrivò nei secondi finali di un derby molto combattuto, quando il pareggio sembrava ormai un risultato quasi impossibile da raggiungere e nessuno si sarebbe aspettato che a firmarlo potesse essere proprio il portiere dello Schalke.

La particolarità dell'episodio e il suo incredibile epilogo contribuirono a renderlo immediatamente celebre, tanto che la rete venne premiata con il riconoscimento di Gol del mese di dicembre 1997 dalla trasmissione tedesca Sportschau, diventando uno dei momenti più spettacolari e ricordati nella storia della Bundesliga.

DORTMUND, GERMANIA - 19 DICEMBRE: 1. BUNDESLIGA 97/98 Dortmund; BORUSSIA DORTMUND - FC SCHALKE 04 2:2; FAN SCHALKE (Foto di Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images)

In questo modo, il 19 dicembre 1997 rimane una data speciale nella storia del calcio tedesco, non soltanto per il primato stabilito da Jens Lehmann, ma soprattutto per l'imprevedibilità di un finale che sembrava impossibile e che trasformò un portiere nel protagonista assoluto del Revierderby. Una serata che, a distanza di anni, continua a essere ricordata come una delle più incredibili vissute nella rivalità tra Borussia Dortmund e Schalke 04.