Forti tensioni e incidenti in Francia e Georgia durante le gare tra Marsiglia e Levski Sofia e Besiktas e Beer Sheva: la UEFA ha aperto un'indagine sugli scontri
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La quinta giornata di Europa League lascia in eredità diversi episodi di violenza che sono andati ben oltre il risultato del campo. Su due cambi differenti come Marsiglia e Georgia, sono andati in scena veri e propri scontri tra tifoserie, che hanno portato anche all'intervento delle forze dell'ordine durante le partite: scenari che hanno portato anche la UEFA a muoversi concretamente, aprendo un'indagine disciplinare per fare chiarezza sugli scontri e individuare i responsabili.
Europa League, violenze a Marsiglia e in GeorgiaIl primo episodio si è verificato nella serata di ieri allo Stadio Velodrome di Marsiglia, in Francia, dove si stava disputando Marsiglia-Levski Sofia, terminata 1-0 per i francesi. La partita è stata accompagnata da violenti scontri sugli spalti tra le due tifoserie e, secondo quanto riferito da diverse testate, alcuni sostenitori dell'OM avrebbero aggredito i tifosi della formazione ospite utilizzando oggetti contundenti, aste metalliche e fumogeni, tutto ciò a volto coperto. Le autorità francesi hanno riferito di undici sostenitori bulgari feriti, sei dei quali sono stati immediatamente trasportati in ospedale. La vicenda, sembrerebbe presentare anche un secondo fronte: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, riportate dai media, figurano presunti saluti nazisti e provocazioni da parte di alcuni tifosi del Levski Sofia. La Procura di Marsiglia ha quindi avviato due indagini distinte, una per violenza aggravata e l'altra per istigazione all'odio.
Il secondo episodio riguarda la partita tra Besiktas e Hapoel Beer Sheva, disputata a Batumi, in Georgia, su campo neutro per ragioni di sicurezza. La gara è stata però interrotta al 26esimo minuto del primo tempo, dopo l'inizio degli scontri sugli spalti che hanno coinvolto i sostenitori turchi e anche le forze dell'ordine georgiane. La tensione sarebbe stata alimentata anche da fattori geopolitici, con l'esposizione di striscioni e bandiere in favore della Palestina da parte dei tifosi del Besiktas, accompagnati da cori contro Israele. Secondo quanto riferito da 'Reuters', la polizia è intervenuta nel settore occupato dai sostenitori turchi e alcuni filmati hanno mostrato un tifoso trasportato in barella. La partita è stata poi ripresa regolarmente ed è terminata 2-1 in favore della squadra turca.
La UEFA indaga: possibili conseguenze disciplinariAttraverso un comunicato ufficiale rilasciato nella giornata odierna, la UEFA ha condannato fermamente entrambi gli episodi accaduti sui due campi, ribadendo che "violenza, aggressività, odio e comportamenti discriminatori o estremisti non trovano spazio nel calcio". L'organismo europeo ha nominato ispettori etici e disciplinari incaricati di esaminare tutte le prove disponibili e ricostruire le responsabilità. Per entrambe le società, si apre dunque una fase delicata, con il rischio di provvedimenti disciplinari ancora da valutare.
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