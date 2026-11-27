La quinta giornata di Europa League lascia in eredità diversi episodi di violenza che sono andati ben oltre il risultato del campo. Su due cambi differenti come Marsiglia e Georgia, sono andati in scena veri e propri scontri tra tifoserie, che hanno portato anche all'intervento delle forze dell'ordine durante le partite: scenari che hanno portato anche la UEFA a muoversi concretamente, aprendo un'indagine disciplinare per fare chiarezza sugli scontri e individuare i responsabili.

Europa League, violenze a Marsiglia e in Georgia

Il primo episodio si è verificato nella serata di ieri allo Stadio Velodrome di, in Francia, dove si stava disputando, terminata 1-0 per i francesi. La partita è stata accompagnata dasugli spalti tra le due tifoserie e, secondo quanto riferito da diverse testate, alcuni sostenitori dell'OM avrebberoi tifosi della formazione ospite utilizzando oggetti contundenti, aste metalliche e fumogeni, tutto ciò a volto coperto. Le autorità francesi hanno riferito disei dei quali sono stati immediatamente trasportati in. La vicenda, sembrerebbe presentare anche un secondo fronte: tra leal vaglio degli investigatori, riportate dai media, figurano presuntie provocazioni da parte di alcuni tifosi del Levski Sofia. La Procura di Marsiglia ha quindi avviato duedistinte, una per violenza aggravata e l'altra per istigazione all'odio.

MARSIGLIA, FRANCIA - 15 OTTOBRE: I tifosi dell'Olympique de Marseille hanno acceso un bagliore sugli spalti durante la partita di UEFA Europa League 2026/27 League Fase MD2 tra Olympique de Marseille e Olympiacos FC allo Stade Velodrome il 15 ottobre 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images)

Il secondo episodio riguarda la partita tra Besiktas e Hapoel Beer Sheva, disputata a Batumi, in Georgia, su campo neutro per ragioni di sicurezza. La gara è stata però interrotta al 26esimo minuto del primo tempo, dopo l'inizio degli scontri sugli spalti che hanno coinvolto i sostenitori turchi e anche le forze dell'ordine georgiane. La tensione sarebbe stata alimentata anche da fattori geopolitici, con l'esposizione di striscioni e bandiere in favore della Palestina da parte dei tifosi del Besiktas, accompagnati da cori contro Israele. Secondo quanto riferito da 'Reuters', la polizia è intervenuta nel settore occupato dai sostenitori turchi e alcuni filmati hanno mostrato un tifoso trasportato in barella. La partita è stata poi ripresa regolarmente ed è terminata 2-1 in favore della squadra turca.

La UEFA indaga: possibili conseguenze disciplinari

Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato nella giornata odierna, lahafermamente entrambi gli episodi accaduti sui due campi, ribadendo che "violenza, aggressività, odio e comportamenti discriminatori o estremisti non trovano spazio nel calcio". L'organismo europeo ha nominato ispettori etici e disciplinari incaricati di esaminare tutte le prove disponibili e ricostruire le. Per entrambe le società, si apre dunque una fase delicata, con il rischio didisciplinari ancora da valutare.