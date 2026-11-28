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L'Inter Miami eliminata ai playoff di MLS

L'Inter Miami cede sin da subito lo scettro. I campioni in carica dicono addio ai sogni di gloria già al primo turno dei play-off per mano dei Columbus Crew. Dopo il sorprendente 3-0 in Florida, Lionel Messi e compagni si sono dovuti arrendere anche ieri sera nella sfida del Lower com Field: la rete decisiva di Santiago Rodriguez al 92' ha regalato ai giallo-neri la seconda vittoria al meglio delle tre partite e la qualificazione al secondo turno. La MLS avrà dunque un nuovo sovrano.

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