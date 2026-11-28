Un'altra serata da dimenticare per il Chelsea ma anche per Wesley Fofana, difensore francese dei Blues e protagonista, suo malgrado, non solo di una prestazione insufficiente ma anche di una dura contestazione da parte dei suoi stessi tifosi. Al City Ground, la sconfitta contro il Nottingham Forest si intreccia con le polemiche nate da un'intervista che ha incrinato ulteriormente il rapporto tra il difensore e la tifoseria londinese, la quale ha intonato cori pesanti e copiosi fischi durante tutto il match.

Fofana e la dura contestazione dei tifosi

Il clima intorno asi sta rivelando sempre piùe teso, e nella trasferta delcontro il Nottingham Forest disputata nella serata di ieri si è aggiunta anche una forteda parte dei suoi stessi tifosi: il difensore 25enne è stato infattidai fischi dei sostenitori Blues presenti al City Ground di Nottingham, ogni volta che entrava in possesso del pallone, con anchedecisamente duri come "Non sei il benvenuto qui". Una reazione che non nasce esclusivamente dalle prestazioni del giocatore, anche nella stessa trasferta non sufficiente e contornata da numerosi errori, ma che si inserisce in unesplose nei giorni precedenti, in seguito adnon autorizzata dal club che non ha fatto piacere ai tifosi.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 27 NOVEMBRE: Liam Delap del Nottingham Forest viene in fallo da Wesley Fofana del Chelsea durante la partita di Premier League 2026/27 tra Nottingham Forest FC e Chelsea FC al City Ground il 27 novembre 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'intervista che finisce al centro delle polemiche

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