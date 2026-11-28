Il difensore del Chelsea, Wesley Fofana, finisce nel mirino dei tifosi Blues dopo l'intervista controversa: la sua serata al City Ground peggiora con un rigore concesso
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Un'altra serata da dimenticare per il Chelsea ma anche per Wesley Fofana, difensore francese dei Blues e protagonista, suo malgrado, non solo di una prestazione insufficiente ma anche di una dura contestazione da parte dei suoi stessi tifosi. Al City Ground, la sconfitta contro il Nottingham Forest si intreccia con le polemiche nate da un'intervista che ha incrinato ulteriormente il rapporto tra il difensore e la tifoseria londinese, la quale ha intonato cori pesanti e copiosi fischi durante tutto il match.
Fofana e la dura contestazione dei tifosiIl clima intorno a Wesley Fofana si sta rivelando sempre più pesante e teso, e nella trasferta del Chelsea contro il Nottingham Forest disputata nella serata di ieri si è aggiunta anche una forte contestazione da parte dei suoi stessi tifosi: il difensore 25enne è stato infatti bersagliato dai fischi dei sostenitori Blues presenti al City Ground di Nottingham, ogni volta che entrava in possesso del pallone, con anche cori decisamente duri come "Non sei il benvenuto qui". Una reazione che non nasce esclusivamente dalle prestazioni del giocatore, anche nella stessa trasferta non sufficiente e contornata da numerosi errori, ma che si inserisce in un contesto di polemiche esplose nei giorni precedenti, in seguito ad un'intervista non autorizzata dal club che non ha fatto piacere ai tifosi.
L'intervista che finisce al centro delle polemicheAll'origine della frattura, ci sarebbe infatti un'intervista rilasciata allo youtuber Zach Nani, diffusa senza l'autorizzazione del club, durante la quale Fofana avrebbe scherzato sull'errore dal dischetto commesso nella serie di rigori contro il Liverpool, nella Carabao Cup del mese precedente. Un atteggiamento che ha provocato malumori nella tifoseria del Chelsea, ancora scottata da quella sconfitta. L'allenatore Xabi Alonso aveva già confermato come il calciatore si sia scusato con lo spogliatoio, aggiungendo che quanto accaduto non si sarebbe mai più ripetuto, compreso anche l'intervento dello stesso youtuber, che ha difeso Fofana sostenendo come le sue domande non lo avessero messo a suo agio.
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