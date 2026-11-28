Il centravanti del Werder Brema, ex Milan, ha raggiunto un traguardo storico nella sfida contro il Borussia Monchengladbach, terminata 3-3. Grazie alla rete realizzata all'ultimo minuto, con una spettacolare conclusione acrobatica, Niclas Fullkrug ha segnato il suo undicesimo gol nelle prime 11 giornate di Bundesliga, eguagliando un primato che apparteneva a Miroslav Klose. L'ex attaccante della Lazio, oggi 48enne, aveva infatti realizzato lo stesso numero di reti nella stagione 2005-2006, sempre con la maglia del Werder Brema.

Werder Brema, Fullkrug come Klose: eguagliato il record dopo 17 anni

Per trovare il record precedente bisogna tornare alla stagione 2005-2006, quando Miroslav Klose vestiva la maglia che ora veste anche Fullkrug. L'attaccante tedesco, reduce dalla vittoria della Scarpa d'Oro ai Mondiali del 2006, aveva iniziato il campionato a ritmi straordinari, mettendo a segno 11 reti nelle prime 11 giornate di Bundesliga. Quell'anno ha concluso il campionato con 25 gol in 26 presenze, conquistando il titolo di capocannoniere della competizione.

BREMA, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Miroslav Klose del Brema in azione durante la partita di Bundesliga tra Werder Brema e Bayern Monaco al Weserstadion il 21 ottobre 2006 a Brema, Germania. (Foto di Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

L'inizio di stagione di Niclas Fullkrug è altrettanto impressionante, e con la rete realizzata contro il Borussia Monchengladbach è salito anche lui a 11 gol in 11 partite di Bundesliga, mantenendo una media realizzativa di una rete a incontro. Il centravanti ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 7 giornate, realizzando 9 reti, e ha segnato in tutte e 6 le gare casalinghe disputate dal Werder in campionato.

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Attualmente guida la classifica marcatori della Bundesliga e ha già realizzato 3 gol nei minuti di recupero in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore. Numeri che confermano il suo straordinario momento di forma e che lo candidano concretamente alla conquista del titolo di capocannoniere.

Il rendimento attuale assume ancora più valore se confrontato con il percorso precedente dell'attaccante tedesco che, dopo aver iniziato la carriera tra Werder Brema, Greuther Fürth e Norimberga, Fullkrug aveva trovato maggiore continuità con l'Hannover 96, prima di tornare a Brema nel 2019. La sua migliore stagione era stata quella 2022-2023, quando aveva realizzato 16 gol in 28 presenze in Bundesliga, conquistando il titolo di capocannoniere a pari merito con Christopher Nkunku. anche lui passato dai rossoneri.

L'anno successivo, dopo aver segnato altri 16 gol con il Werder nella prima parte della stagione, si era trasferito al Borussia Dortmund, dove aveva chiuso il campionato con 12 reti. Successivamente, l'esperienza al West Ham e quella in prestito al Milan non avevano prodotto gli stessi risultati, con appena 4 gol complessivi nelle due avventure.