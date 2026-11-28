A sei mesi dallo scandalo che aveva stravolto i playoff per la promozione in Premier League, Southampton e Middlesbrough sono tornati ad affrontarsi in Championship, ma al St.Mary's il calcio passa in secondo piano: vecchi rancori, provocazioni e polemiche riaccendono una rivalità che sembrava destinata a spegnersi, ma che invece dà tutta l'idea di voler proseguire. Tra i protagonisti c'è il giocatore dei Saints, Finn Azaz, che dopo aver segnato si rivolge direttamente ai tifosi ospiti con un gesto che ha fatto immediatamente scaldare gli animi.

Southampton-Middlesbroug: il gesto di Azaz che ha acceso la gara

Nella serata di ieri, ilha superato per 2-0 ilnella dodicesima giornata di, che dopo un primo tempo equilibrato alla fine ha visto trionfare i Saints con i gol dial 59' eal 79', la cuiha incendiato gli animi. Dopo il gol del raddoppio, lo stesso Azaz, ex giocatore del Boro, è corso verso il settore ospiti e mimato il, che ha poi giustificato nel post-partita: "Hanno rivolto cori alla mia famiglia per tutta la scorsa stagione, cosi ho aspettato solo questo momento per rispondere. Non ho nessun tipo di rimpianto", ha dichiarato successivamente.

La provocazione del giocatore ha scatenato immediatamente un parapiglia tra i calciatori e ha contribuito ad un finale particolarmente nervoso, con addirittura dieci ammonizioni. Tuttavia, per comprendere al meglio il clima tra le due formazioni, bisogna tornare al maggio 2026, durante i playoff di Championship e il famoso caso dello 'Spygate'.

SOUTHAMPTON, INGHILTERRA - 27 NOVEMBRE: Finn Azaz del Southampton e Will Lankshear del Middlesbrough si scontrano dopo che Finn Azaz celebra il secondo gol della sua squadra davanti ai tifosi di Middlesbrough che ha portato Finn Azaz a essere mostrato un cartellino giallo dall'arbitro Tony Harrington durante la partita Sky Bet Championship 2026/27 tra Southampton e Middlesbrough al St Mary's Stadium il 27 novembre 2026 a Southampton, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Lo Spygate: la ricostruzione dello scandalo

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Alla vigilia della semifinale contro il Middlesbrough, un membro dello staff del, l'analista tirocinante, viene sorpreso mentre osserva da '' una seduta di allenamento degli avversari. L'episodio, battezzato come '', ha aperto unche ha coinvolto direttamente il club e che ha trascinato la vicenda per oltre cinque mesi, concludendosi condel Southampton dalladi Wembley e unadi quattro punti in campionato. Anche l'allenatore,, è statoe sospeso dalla panchina, con i Saints che hannoduramente le conseguenze della vicenda, ritenendo di aver pagato un prezzo sportivo eccessivo.Archiviata la vicenda, i due club sono arrivati alla partita di ieri, sera ma laera già evidente ancora prima del fischio d'inizio. Ilha infatti pubblicato un video sui social che hale emozioni dei playoff, riproponendolo anche sui maxischermi dello stadio, e al termine della partita è inoltre risuonata ladegli Oasis "", ossia "". Una scelta ritenuta tutt'altro che casuale e che ha portato lo stesso tecnico dei Saints a prendervi le: "Non mi è piaciuto il video. L'episodio di mesi fa credo che sia stato buono per mettere una pietra sopra a tutta la vicenda per entrambi i club. Vorrei che questo tipo di partite siano ricordate per ciò che succede in campo, e non fuori", ha spiegato.