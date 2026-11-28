Il gesto provocatorio di Finn Azaz è protagonista nella vittoria del Southampton contro il Middlesbrough, richiamando al precedente scandalo di maggio
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A sei mesi dallo scandalo che aveva stravolto i playoff per la promozione in Premier League, Southampton e Middlesbrough sono tornati ad affrontarsi in Championship, ma al St.Mary's il calcio passa in secondo piano: vecchi rancori, provocazioni e polemiche riaccendono una rivalità che sembrava destinata a spegnersi, ma che invece dà tutta l'idea di voler proseguire. Tra i protagonisti c'è il giocatore dei Saints, Finn Azaz, che dopo aver segnato si rivolge direttamente ai tifosi ospiti con un gesto che ha fatto immediatamente scaldare gli animi.
Southampton-Middlesbroug: il gesto di Azaz che ha acceso la garaNella serata di ieri, il Southampton ha superato per 2-0 il Middlesbrough nella dodicesima giornata di Championship, che dopo un primo tempo equilibrato alla fine ha visto trionfare i Saints con i gol di Ryan Manning al 59' e Finn Azaz al 79', la cui esultanza ha incendiato gli animi. Dopo il gol del raddoppio, lo stesso Azaz, ex giocatore del Boro, è corso verso il settore ospiti e mimato il gesto del pianto, che ha poi giustificato nel post-partita: "Hanno rivolto cori alla mia famiglia per tutta la scorsa stagione, cosi ho aspettato solo questo momento per rispondere. Non ho nessun tipo di rimpianto", ha dichiarato successivamente.
La provocazione del giocatore ha scatenato immediatamente un parapiglia tra i calciatori e ha contribuito ad un finale particolarmente nervoso, con addirittura dieci ammonizioni. Tuttavia, per comprendere al meglio il clima tra le due formazioni, bisogna tornare al maggio 2026, durante i playoff di Championship e il famoso caso dello 'Spygate'.
Lo Spygate: la ricostruzione dello scandaloAlla vigilia della semifinale contro il Middlesbrough, un membro dello staff del Southampton, l'analista tirocinante Will Salt, viene sorpreso mentre osserva da 'infiltrato' una seduta di allenamento degli avversari. L'episodio, battezzato come 'Spygate', ha aperto un caso disciplinare che ha coinvolto direttamente il club e che ha trascinato la vicenda per oltre cinque mesi, concludendosi con l'esclusione del Southampton dalla finale playoff di Wembley e una penalizzazione di quattro punti in campionato. Anche l'allenatore, Tonda Eckert, è stato multato e sospeso dalla panchina, con i Saints che hanno contestato duramente le conseguenze della vicenda, ritenendo di aver pagato un prezzo sportivo eccessivo.
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