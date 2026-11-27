Quella in programma questa sera al St Mary's Stadium tra Southampton e Middlesbrough non sarà una semplice partita di Championship. Le due formazioni inglesi, infatti, torneranno ad affrontarsi per la prima volta dopo quanto accaduto lo scorso maggio, quando i Saints furono esclusi dalla finale dei play-off validi per la promozione in Premier League in seguito allo scandalo conosciuto col nome di Spygate. Una vicenda che ha alimentato la rivalità tra le due tifoserie e che, a distanza di mesi, continua a far discutere in Inghilterra, nonostante i due allenatori abbiano fatto intendere di aver chiarito.

Southampton-Middlesbrough: le parole dei due allenatori

Nonostante le polemiche degli ultimi mesi, i due allenatori hanno avuto modo di chiarirsi durante l'estate, quando Eckert ha telefonato al collega per scusarsi. A raccontarlo ai microfoni di BBC Radio Tees è stato lo stesso allenatore del Middlesbrough, Kim Hellberg: "Mi ha chiamato e abbiamo parlato. Sono sempre stato una persona che vuole dare alle persone una seconda possibilità. Ha anche attraversato momenti molto difficili, che non augurerei mai a nessuno".

LONDRA, INGHILTERRA - 23 MAGGIO: Kim Hellberg, allenatore del Middlesbrough, applaude i tifosi al termine della finale di Sky Bet Championship tra Hull City e Middlesbrough allo stadio di Wembley il 23 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il tecnico svedese ha poi espresso la volontà di lasciarsi alle spalle quanto accaduto: "Penso che in generale la questione sia stata ingigantita. Ne abbiamo parlato, tutto è stato risolto e ora non vedo l'ora di giocare contro una buona squadra con un buon allenatore".

Caricamento post Instagram...

Cosa è lo scandato Spygate?

Anche Eckert, che soltantocon il Southampton, ha manifestato la, pur essendo consapevole del. Se tra i due allenatori sembra essere tornato il sereno, resta da capire quale sarà l'accoglienza che le due tifoserie riserveranno agli avversari.

Tutto ha avuto inizio lo scorso maggio, nei giorni precedenti alla semifinale d'andata dei play-off di Championship tra Middlesbrough e Southampton. Un analista dei Saints è stato sorpreso e fotografato mentre, nascosto dietro un albero, spiava una seduta di allenamento del Middlesbrough.

MIDDLESBROUGH, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Un tifoso usa un binocolo fuori dallo stadio prima della partita di ritorno delle semifinali play-off di Sky Bet Championship tra Middlesbrough e Southampton al Riverside Stadium il 9 maggio 2026 a Middlesbrough, Inghilterra. (Foto di Ed Sykes/Getty Images)

L'obiettivo era quello di raccogliere informazioni sulla preparazione tattica degli avversari in vista della partita, violando il regolamento della EFL. Nonostante lo scandalo, il Southampton ha disputato entrambe le gare, conquistando sul campo l'accesso alla finale grazie alla vittoria per 2-1 nella sfida di ritorno.

I Saints sono stati però successivamente esclusi dalla finale, alla quale ha preso parte proprio il Middlesbrough, poi sconfitto dall'Hull City a Wembley. Il procedimento disciplinare si è protratto per 5 mesi e ha coinvolto anche l'allenatore del Southampton, Tonda Eckert, che ha rimediato una squalifica con la condizionale e una multa di 28mila sterline.