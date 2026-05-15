Il calcio inglese vive uno dei casi più controversi degli ultimi anni: il Southampton rischia seriamente l'esclusione dalla finale Playoff di Championship, dopo le accuse di spionaggio mosse dal Middlesbrough. La English Football League ha infatti confermato che una commissione disciplinare indipendente valuterà il caso entro il 19 maggio, appena quattro giorni prima della finale prevista a Wembley contro l'Hull City.

Cosa è emerso dall'indagine

Secondo quanto riportato dal The Guardian, un membro dello staff tecnico del Southampton avrebbeun allenamento a porte chiuse del Middlesbrough nelle 72 ore precedenti alla semifinale deicontro i Saints, Una pratica naturalmentedal regolamento dell'EFL, che impone al club di agire "" nei confronti degli avversari.

Il New York Post sostiene inoltre che il presunto protagonista del caso sia William Salt, analista del Southampton, fuggito tra gli artisti dopo essere stato scoperto dallo staff del club avversario.

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La semifinale vinta ai supplementari

La situazione è diventata ancora più delicata dopo la vittoria del Southampton nella semifinale di ritorno, eliminando il Middlesbrough ai supplementari grazie al gol decisivo dial 116', conquistando ufficialmente l'accesso alla fine dei Playoff. Una qualificazione che ora potrebbe essere realmentea tavolino.

Il Middlesbrough, nel frattempo, ha deciso di non interrompere gli allenamenti, proprio per l'eventualità di un ribaltamento di situazione e del conseguente ripescaggio, che lo vedrebbe perciò reintegrato nella finale di Wembley.

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Le possibili sanzioni dell'EFL

La English Football League considera il caso estremamente delicato e valuta diverse possibil sanzioni: dallaall'dai Playoff, fino ad eventuali penalizzazioni sportive. La EFL potrebbe persinola finale di Wembley nel caso in cui i club presentassero ricorsi ufficiali.

La vicenda ha già fatto il giro del Regno Unito e dell'Europa, con media e tifosi che l'hanno battezzata come "Spygate 2.0", richiamando all'episodio che coinvolse il Leeds di Marcelo Bielsa nel 2019, quando un membro dello staff osservò un allenamento avversario a porte chiuse. In quell'occasione, il tecnico argentino del Leeds ammise pubblicamente l'accaduto senza esitazione e l'EFL punì il Leeds con una multa da circa 200mila sterline, senza però applicare penalizzazioni sportive a causa dell'assenza di una norma specifica sul tema.

LEEDS, INGHILTERRA - 22 FEBBRAIO: Marcelo Bielsa durante la gara di Championship tra Leeds e Reading all'Elland Road. (Foto di Nigel Roddis/Getty Images)

Ora tutto dipenderà dal verdetto, ma se il Southampton dovesse essere giudicato colpevole, il calcio inglese potrebbe assistere ad una delle decisioni più clamorose della storia recente: una finale Playoff riscritta a pochi giorni dal calcio d'inizio.

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