La fine della stagione regolare della seconda divisione inglese non regala particolari sussulti: lo Sheffield riesce a salvare il club dal fallimento ed evita parecchi record negativi, mentre l'Ipswich Town si regala nuovamente la PL
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Volge al termine uno dei campionati più divertenti e sorprendenti del calcio occidentale. La Championship 2025-26, come le ultime stagioni, porta con sé la consapevolezza di essere a livello di una prima divisione estera. L'intensità, la spettacolarità, le cifre investite sul mercato, i giovani lanciati e tanto altro. Le caratteristiche della seconda divisione inglese sono speciali e rendono il campionato sempre meritevole di essere seguito con costanza. I primi verdetti parlavano già del Coventry City di Frank Lampard ,che ha vinto il titolo e disputerà la Premier League durante la prossima annata. Poi c'erano le certezze sulla retrocessione in League One di Leicester, Oxford United e Sheffield Wednesday, che a suo modo, ha regalato una sorpresa in questo ultimo turno di campionato.
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Il recap della Championship 2025-26Partendo dalla zona bassa, le tre squadre chiamate a scendere nella terza divisione inglese saranno Sheffield Wednesday, Leicester e Oxford United. I primi sono riusciti almeno a recuperare i 18 punti di penalizzazione (fatture non pagate) assegnati in stagione, grazie alla vittoria per 2-1 sul WBA, chiudendo il bilancio da ultima in classifica a 0 punti e vincendo per la prima volta in casa in stagione. I 33 mila spettatori hanno supportato una squadra che ha raggiunto la retrocessione più precoce della storia della Championship e ha rischiato fino all'ultimo di fallire e ottenere altri 15 punti di penalità in EFL. Il club è stato infatti acquistato dall'americano David Storch per 20 milioni di sterline.
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Per quanto riguarda le promozioni in PL della Championship 2025-26, Milwall, Southampton, Middlesbrough e Hull City si giocheranno l'accesso al massimo campionato tramite playoff. L'Ipswich ha avuto la meglio, con la promozione diretta e il Wrexham la peggio. La squadra di Ryan Reynolds non ha conquistato l'ultimo spot valido per i playoff per via del 2-2 ottenuto contro il Middlesbrough e della scorsa sconfitta col Coventry. Posto guadagnato dall'Hull City, che ha superato per 2-1 il Norwich.
Ipswich Town will join Coventry City in the Premier League next season.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 2, 2026
Their 3-0 win against QPR secures an immediate return to England's top-flight.
Wrexham were sixth going into the final day, but their draw with Middlesbrough and Hull City's win against Norwich City means… pic.twitter.com/z7tVmgYHhK
Il sono 3-0 dell'Ipswich Town sul QPR ha portato i ragazzi del trattore a 84 punti, superando di 1 il Millwall anch'esso vincitore contro il retrocesso Oxford United. La sfida adesso sarà trattenere l'allenatore Kieran McKenna, tecnico in odore di un grande salto durante la prossima estate.
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