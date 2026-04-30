Michael Jackson è il nuovo allenatore del Burnley. Non si tratta della nota e compianta leggenda della musica, escludendo così qualsiasi complotto circa la possibile perdurante esistenza del Re del Pop. Si tratta semplicemente di un caso di omonimia molto curioso che sta attirando le attenzioni del web. Questa notizia fa il paio con quella dell'addio di Scott Parker, che ha appena lasciato il ruolo di guida tecnica della formazione inglese.

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WATFORD, INGHILTERRA - 18 APRILE: Scott Parker, allenatore del Burnley, celebra la vittoria dopo aver sconfitto il Watford 2-1 nella partita del Sky Bet Championship tra Watford FC e Burnley FC al Vicarage Road il 18 aprile 2025 a Watford, Inghilterra. (Foto di Harry Murphy/Getty Images)

Burnley, svolta in panchina! Arriva Michael Jackson

Una decisione che ha sorpreso per tempistiche data la stagione ormai volta al termine e unsenza alcuna possibilità di replica. Il Burnley, di comune accordo con Scott Parker , ha interrotto il suo percorso alla guida della squadra che adesso è stata affidata a Michael Jackson.il prossimo anno, essendo diciannovesima e penultima forza del campionato e distante 16 lunghezze dal West Ham quartultimo.

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Reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 giornate, di cui 4 consecutive, con un pareggio; il Burnley sta affrontando mestamente questa ultima parte di stagione, eppure intende dare un piccolo segnale di orgoglio con il cambio di allenatore. Leeds, Aston Villa, Arsenal e Wolverhampton sono le ultime quattro formazioni contro cui Jackson farà pratica alla guida del Burnley. L'impegno con il Leeds United è in programma già domani e la scelta del club non ha potuto far altro che ricadere su un tecnico ad interim.

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La prossima stagione, invece, 2026-2027, potrà contare su un altro allenatore che avrà come primario obiettivo

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