4-3 Coventry, il Var annulla: tifosi United escono e rientrano a Wembley. E ora il derby

Il Chelsea continua a vivere un momento tutt'altro che positivo. I continui cambi in panchina sono segno di una vera e propria instabilità. Dopo l'esonero di Maresca, avvenuto a Gennaio, è toccato anche a Rosenior lasciare la panchina dei Blues. Una situazione che riflette perfettamente le difficoltà del Club londinese a trovare il giusto tecnico.

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Ora c'è la necessità di individuare una nuova guida per il futuro. In questo scenario si inserisce la figura di Frank Lampard, protagonista della promozione in Premier League del Coventry City. Nonostante le voci che lo accostano a grandi club, il Presidente della squadra inglese, intervenuto ai microfoni di BBC CWR, ha voluto chiarire la situazione.

La posizione del Coventry

Il numero uno della società,, ha voluto sottolineare con decisione l'importanza del tecnico inglese e la qualità del lavoro svolto. Il Presidente ha voluto spegnere sul nascere le voci che vedono l'exvicino all'addio:"Ha fatto un lavoro straordinario, sono stati 18 mesi fantastici sia per noi come società che per lui come allenatore".

Il Patron ha voluto evidenziare l'importanza del traguardo raggiunto, rimarcando quanto sia stato importante il lavoro svolto da allenatore e giocatori:"Gli ho detto chiaramente di non sottovalutare l'impresa che ha compiuto. Ha fatto cose immense da giocatore, ma vincere questo campionato da tecnico, considerando da dove eravamo partiti, non ha eguali e nessuno potrà mai toglierlo".

COVENTRY, INGHILTERRA - 21 APRILE: Frank Lampard, allenatore del Coventry City, festeggia la promozione e il titolo di campione dopo la partita dello Sky Bet Championship tra Coventry City e Portsmouth alla Coventry Building Society Arena il 21 aprile 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

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I possibili scenari futuri

ha inoltre ribadito la volontà della società di trattenere Frank Lampard nella prossima stagione e non solo, prendendo ampiamente le distanze da quei club che cambiano di continuo tecnico:" Tutti questi cambiamenti sono un pò deludenti, vedere Club che cambiano 3-4 manager a stagione non è bello, noi non vogliamo trovarci in queste condizioni, perchè significherebbe che qualcosa non è andato nel verso giusto".

Allo stesso tempo, il Presidente non ha escluso possibili ribaltoni in vista del futuro, considerando l'attenzione attorno a Lampard: "Frank è felice con noi, questa città per lui vuol dire tanto. Penso che in questo momento abbia trovato il suo posto perfetto. Questo non significa che non possa arrivare qualche offerta scioccante in estate. Ha dimostrato di essere un grande allenatore. Tuttavia non posso commentare ciò che non mi appartiene. Al momento siamo tutti felici e non siamo preooccupati di nulla".

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