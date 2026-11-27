Turno impegnativo il prossimo per il Monza. La squadra allenata da Ivan Juric andrà all'Olimpico per affrontare la Roma di Gasperini. I giallorossi stanno vivendo un momento di forma straordinario, ed arrivano alla partita contro i brianzoli forti del pareggio per 2-2 contro il Paris Saint Germain in Champions League. Il Monza dall'altro lato ha vinto dominando per 3-0 contro la Fiorentina, e si presenta nella capitale per cercare di ottenere il massimo possibile da questa partita complicatissima. A parlare del match alla vigilia è stato proprio Juric, presentando la sfida contro la sua ex squadra.

Il Monza sfida la Roma. Juric: "È tra le principali candidate per la vittoria del titolo"

PARIGI, FRANCIA – 25 NOVEMBRE: I giocatori della Roma schierati in campo prima della partita della quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e AS Roma, disputata al Parc des Princes il 25 novembre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

La tredicesima giornata di Serie A metterà a durissima prova il Monza di Juric. La trasferta a Roma arriva in uno dei momenti più difficili, visto lo stato di forma della squadra capitolina. "Prima o poi devi affrontare tutti, Roma compresa", ha evidenziato il tecnico croato. Ha poi aggiunto: "Tutte le squadre che vanno a giocare all'Olimpico rischiano di brutto, fanno 4-5 gol a partita". Ha continuato: "Gasperini riesce a mettere in campo tutte le sue idee. In Champions si sono permessi di tenere in panchina gente del calibro di Dybala e Malen".

Juric però ha sottolineato quanto affrontare i giallorossi, già di per sé complicato, lo è ancor di più in questo momento. "Sono i più difficili da affrontare in questo momento". Nonostante la prima posizione sia occupata dai cugini laziali, per Juric è la Roma la squadra più difficile da affrontare oggi. Ma non solo, il tecnico dei brianzoli ha anche aggiunto: "Per la vittoria dello scudetto oltre all'Inter, c'è un'altra candidata ed è proprio la Roma".

Juric ha anche parlato della sua esperienza a Roma, che non è finita bene. "È stata un'esperienza negativa. Però sono proprio queste le esperienze che ti fanno imparare di più". La Roma è il passato, ma il presente è il Monza, ed è questo ciò che conta per il croato: "Adesso sono al Monza. L'unica cosa che conta per me è fare bene con questo club ed aiutare i miei giovani a crescere".

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