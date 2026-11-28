Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Gabriel Jesus non sembra più contento al Barcellona. A 29 anni, dopo un decennio trascorso in Premier League tra Manchester City e Arsenal, ha sposato la causa del Barcellona. Il brasiliano, però, si sarebbe aspettato molta maggiore considerazione di quella effettivamente avuta da parte dell'allenatore. I pochi minuti in campo e la titolarità che ne rappresenta più l'eccezione che una regola potrebbero anche spingerlo a fare delle valutazioni più approfondite sulla sua scelta.

Ricordiamo che soltanto l'estate scorsa il Napoli lo avrebbe voluto aggiungere al proprio reparto offensivo, convinto dalla voglia di rivalsa e dall'esperienza dell'attaccante. Dopo qualche mese, sono già arrivati i primi segnali di una certa insofferenza.

Barça, Gabriel Jesus diventa un caso? "Mi piacerebbe giocare di più"

Sonodel classe 1997. L'ex Palmeiras ha fin qui segnato 3 reti in 7 gare di Liga e 2 gol nelle 4 partite di Champions. Nei fatti ha giocato una sola partita da 90 minuti nell'ultimo turno europeo, in cui è andato a segno, contro il Sabah. C'è da ammettere che, nonostante siano stati quasi sempre spezzoni dunque, il suo contributo alla causa non è mancato.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Gabriel Jesus del FC Barcelona guarda verso il basso durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

In patria, il brasiliano ha "alzato la voce", facendo drizzare le antenne al proprio allenatore. Durante un'intervista rilasciata a TNT Brasile, Gabriel Jesus ha ammesso di non star trascorrendo un momento entusiasmante, anzi.

Perché non gioco e mi piacerebbe avere più minuti. Ovviamente apprezzo di essere parte di un club come il Barcellona.", ha invocato il brasiliano. Il Barcellona lo ha prelevato dall'Arsenal a estate quasi conclusa e con il mercato sul viale del tramonto. La spesa comunque contenuta da 10 milioni di euro, al momento, non rende felice entrambe le parti. Il brasiliano ha sottoscritto un contratto con la formazione catalana valido sino al giugno 2029.