Nel mondo del calcio il ruolo del capitano va oltre le responsabilità tecniche e tattiche, perché richiede personalità, carattere e la capacità di guidare i compagni anche nelle situazioni più difficili. In club come Feyenoord e Ajax, queste qualità acquistano un valore ancora maggiore, considerando la storia e il prestigio delle due società nel calcio olandese e la storica rivalità che le contrappone da decenni.

Nel corso degli anni, entrambe le società hanno avuto capitani con caratteristiche differenti, alcuni capaci di imporsi attraverso l'esperienza e altri grazie al carisma o al rendimento sul terreno di gioco. Da Giovanni van Bronckhorst a Danny Blind, fino a Dusan Tadić, Davy Klaassen e Luciano Valente, le loro esperienze permettono di confrontare diversi modi di interpretare la fascia, mettendo in luce come ciascuno abbia contribuito, con il proprio stile, a guidare la propria squadra e a rappresentarla nel Klassieker.

Giovanni van Bronckhorst e Danny Blind: i leader del Feyenoord e dell'Ajax

Nella storia recente del Feyenoord, una figura particolarmente rappresentativa è quella di, cresciuto calcisticamente nel club die protagonista di due esperienze in biancorosso, dal 1993 al 1998 e dal 2007 al 2010.

Rientrato a Rotterdam nel 2007 dopo le esperienze con Arsenal e Barcellona, Van Bronckhorst tornò a calcare il terreno di gioco del De Kuip, mettendo al servizio del Feyenoord la propria esperienza internazionale e la duttilità che gli permetteva di ricoprire sia il ruolo di centrocampista sia quello di difensore, diventando un riferimento per la squadra e contribuendo da capitano alla conquista della Coppa d'Olanda nel 2008.

27 settembre 1997: Galessandro Birindelli (a sinistra) della Juventus affronta Giovanni Van Bronckhorst del Feyenoord durante la partita della Champions League a Torino, Italia. La Juventus ha vinto la partita 5-1. Credito obbligatorio: Gary M Prior/Allsport (Credits Gettyimages)

Sul fronte dell'Ajax, invece, uno dei nomi più significativi è quello di Danny Blind, difensore centrale di grande affidabilità che ha rappresentato per anni una figura importante nella squadra di Amsterdam. Nel sistema di Louis van Gaal, Blind ricopriva un ruolo centrale nell'organizzazione della difesa, mettendo la propria esperienza al servizio di una squadra in cui convivevano giocatori più esperti e giovani talenti come Clarence Seedorf e Patrick Kluivert; guidò l'Ajax alla conquista della Champions League nel 1995 grazie alla vittoria per 1-0 contro il Milan nella finale di Vienna.

Dusan Tadić e la leadership tecnica dell'Ajax

Tra i capitani più rappresentativi dell'Ajax degli ultimi anni spicca, arrivato adnel 2018 dale diventato rapidamente uno dei beniamini dei tifosi, che durante le partite accompagnavano le sue prestazioni con il coro "Tadić on fire".

Uno dei momenti più importanti della sua esperienza all'Ajax arrivò il 5 marzo 2019, quando i lancieri superarono il Real Madrid per 4-1 al Santiago Bernabéu, ribaltando la sconfitta per 2-1 dell'andata e qualificandosi ai quarti di finale di Champions League. Tadić fu il protagonista della serata, servendo due assist e firmando una splendida rete personale, una prestazione che gli valse il raro voto 10 assegnato dal quotidiano francese L'Équipe.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 16 FEBBRAIO: Dusan Tadic dell'AFC Ajax reagisce durante la partita di andata degli spareggi a eliminazione diretta di UEFA Europa League tra AFC Ajax e 1. FC Union Berlin, disputata alla Johan Cruyff Arena il 16 febbraio 2023 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Nella stagione 2018-2019, la prima con la maglia dell'Ajax, fu uno dei protagonisti della squadra che la stampa ribattezzò "Baby Ajax", la giovane squadra di Erik ten Hag che conquistò il double nazionale e raggiunse le semifinali di Champions League contro il Tottenham. In un gruppo ricco di talenti emergenti come De Ligt e De Jong, Tadić rappresentava uno dei giocatori più esperti, mettendo la propria leadership al servizio di una formazione capace di sorprendere l'Europa intera.

Nel corso delle cinque stagioni trascorse ad Amsterdam, Tadić ha collezionato 241 presenze, realizzando 105 reti e servendo 112 assist, contribuendo alla conquista di tre campionati olandesi e due Coppe nazionali, prima di lasciare il club nel luglio 2023 chiedendo la risoluzione anticipata del contratto. Il suo addio segnò la fine di un'esperienza importante per l'Ajax, lasciando nei tifosi il ricordo di un capitano che, attraverso le prestazioni e il proprio carisma, era riuscito a conquistare un posto speciale nella storia recente del club.

I capitani di oggi: Davy Klaassen e Luciano Valente

Il confronto tra le due fasce prosegue con i protagonisti della stagione 2026-2027,per l'Ajax eper il Feyenoord, due giocatori con percorsi differenti ma chiamati entrambi a rappresentare le rispettive squadre in una fase importante della loro storia recente.

Klaassen è uno dei profili che meglio incarnano il legame tra un calciatore e la propria società, essendo cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, dove ha esordito in prima squadra a diciotto anni e costruito gran parte della propria carriera. Dopo le esperienze con Everton, Werder Brema e Inter, è tornato all'Ajax, raggiungendo nell'agosto 2026 le 400 presenze con la prima squadra e diventando l'ottavo giocatore nella storia del club a tagliare questo traguardo.

Caricamento post Instagram...

Dall'altra parte,rappresenta una scelta orientata verso una leadership più giovane: a, nell'agosto 2026, è stato nominato capitano del Feyenoord proprio da, oggi allenatore della squadra, che dopo aver indossato la fascia da giocatore ha individuato nel centrocampista il suo successore alla guida del gruppo.

Valente ha iniziato la nuova stagione segnando la rete decisiva nella vittoria per 1-0 contro lo Sparta Rotterdam, alla sua prima partita ufficiale da capitano, un esordio che gli ha permesso di inaugurare il nuovo incarico nel migliore dei modi, con la responsabilità di confermarsi nel corso del campionato e diventare un riferimento costante per i compagni.

Oltre il ruolo: il valore della fascia nel Klassieker

Le storie di Van Bronckhorst, Danny Blind, Dušan Tadić, Davy Klaassen e Luciano Valente raccontano, legati alle caratteristiche dei singoli giocatori e ai momenti storici vissuti dai rispettivi club. C'è chi, come Blind, ha guidato l'Ajax verso uno dei successi più importanti della sua storia europea, chi ha lasciato un segno attraverso le prestazioni e il rapporto con i tifosi, come Tadić, e chi ha costruito il proprio percorso attraverso un legame duraturo con la società, come Klaassen.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 21 GENNAIO: I tifosi dell'Ajax accendono dei fumogeni per mostrare il proprio sostegno prima della partita di Eredivisie olandese tra Ajax Amsterdam e Feyenoord, disputata all'Amsterdam ArenA il 21 gennaio 2018 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Le esperienze di questi giocatori mostrano come la fascia possa assumere significati diversi, ma anche quanto sia importante per chi è chiamato a rappresentare club dalla storia e dal prestigio del Feyenoord e dell'Ajax. Nel momento in cui le due squadre si affrontano, questa responsabilità si intreccia con l'orgoglio di città come Rotterdam e Amsterdam, protagoniste di una rivalità che attraversa generazioni e si rinnova a ogni Klassieker, facendo della fascia non soltanto un segno distintivo sul braccio, ma il simbolo di un legame profondo tra giocatori, tifosi e identità cittadine.