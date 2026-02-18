Franck Haise è il nuovo tecnico dello Stade Rennais: prima sfida contro l’Auxerre e qualificazione alle coppe europee come obiettivo prioritario per i Rouge et Noir.

Vincenzo Di Chio 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 18:24)

Il Rennes ha il suo nuovo allenatore: si tratta di Franck Haise, che ha firmato il contratto e diretto il suo primo allenamento con i Rouge et Noir. Vecchia conoscenza del calcio francese, il tecnico transalpino – con esperienze importanti alla guida del Lens e del Nizza – sostituisce Habib Beye sulla panchina del Rennes (con voci che lo vorrebbero vicino alla panchina dell’OM).

Garanzia ed esperienza: così si può sintetizzare l’approdo del nuovo tecnico, chiamato a dare solidità, idee e continuità a un progetto che punta con decisione verso l’Europa.

Esordio ad Auxerre e sogno europeo — Haise cercherà di cavalcare l’onda già dalla sua prima partita, in programma domenica alle ore 15 sul campo dell’AJ Auxerre, gara valida per la 22ª giornata di Ligue 1. Un banco di prova immediato per iniziare con il piede giusto e dare subito un segnale forte al campionato.

L’obiettivo dichiarato resta la qualificazione a una competizione europea. Attualmente il Rennes occupa il sesto posto in classifica, posizione che lascia ancora aperti scenari interessanti ma che richiede continuità e determinazione per essere consolidata o migliorata.

Ex calciatore e allenatore di comprovata esperienza, Haise ha dimostrato tutto il suo valore soprattutto alla guida del Lens, dove ha ottenuto risultati sorprendenti, valorizzando giocatori e proponendo un calcio moderno e offensivo. La sua capacità di motivare il gruppo e di costruire un’identità di gioco chiara e riconoscibile ha fatto la differenza nelle esperienze precedenti, motivo per cui la dirigenza bretone ha deciso di affidargli questa nuova e stimolante avventura.

Riuscirà il tecnico francese a lasciare il segno anche a Rennes? Le premesse ci sono tutte, ma sarà il campo a dare le prime risposte.

Nuova filosofia e responsabilità immediate — La decisione di cambiare allenatore è arrivata dopo un’attenta valutazione da parte della dirigenza. La squadra, che non sta rispettando pienamente le aspettative di inizio stagione, aveva bisogno di una nuova filosofia e di una guida capace di trasmettere entusiasmo e certezze.

L’obiettivo rimane l’ingresso in una competizione europea e il riavvicinamento dei tifosi, un po’ delusi dall’andamento recente. Haise ha già dichiarato di essere entusiasta e desideroso di iniziare questa nuova avventura, sottolineando la volontà di far crescere e valorizzare i giocatori della rosa, lavorando sia sull’aspetto tattico sia su quello mentale.

Il tecnico dovrà affrontare una serie di decisioni importanti fin da subito, in particolare riguardo alla formazione titolare e alla gestione di alcuni giocatori chiave. Implementare il suo stile di gioco non sarà semplice: il suo calcio, fatto di intensità, organizzazione e proposizione offensiva, richiede tempo per essere assimilato completamente. Tuttavia, il calendario non concede tregua e il margine di errore è ridotto.

La squadra si prepara infatti a un periodo fitto di impegni, e ci si aspetta che Haise riesca a incidere fin dalle prime settimane, evitando di perdere punti preziosi nella corsa agli obiettivi stagionali. La sfida è ambiziosa, ma il nuovo allenatore dei Rouge et Noir ha già dimostrato di saper trasformare le difficoltà in opportunità. Ora tocca a lui scrivere un nuovo capitolo della storia del Rennes.