Rennes-PSG live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

La 22esima giornata di Ligue 1 sarà aperta con un doppio anticipo di venerdì, il primo dei quali è un interessantissimo Rennes-PSG. Al Roazhon Park infatti i rossoneri sesti in classifica ospitano la capolista desiderosi di riprendersi la rivincita dopo l'umiliante ko del girone di andata. Calcio d'inizio il 13 febbraio alle ore 19.

Rennes-PSG, anticipo della 22esima giornata di Ligue 1 — Con un solo punto ottenuto negli ultimi 4 turni e 3 k consecutivi, ultimo dei quali 3-1 in trasferta contro il Lens, il Rennes è scivolato al sesto posto in classifica. I rossoneri ora viaggiano a 8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con 31 goal fatti e 34 subiti e sono a -8 dalla zona Champions.

Opposto il momento del PSG che con un filotto di vittorie è riuscito a scavalcare in classifica il sorprendente Lens. Ora i campioni in carica hanno 51 punti (2 in più dei giallorossi) con un bottino di 16 vinte, 3 pareggiate e 2 perse grazie anche all'attacco più prolifico del torneo con 48 reti. Nel girone di andata a dicembre a campi invertiti netto 5-0 a favore dei parigini.

Le probabili formazioni di Rennes-PSG — Modulo 3-5-2 per il Rennes: Sillistrie fra i pali; Seidu, Rouault e Brassier in difesa; Nordin, Camara, Rongier, Szymanski e Tamari a centrocampo; Lepaul e Embolo in attacco. PSG col solito 4-3-3: Safanov in porta; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes in difesa; mediana con Zaire, Vitinha e Neves e attacco col tridente Doue, Dembele, Barcola.

RENNES (3-5-2) - Sillistrie; Seidu, Rouault, Brassier; Nordin, Camara, Rongier, Szymanski, Tamari a centrocampo; Lepaul, Embolo. All. Beye

PSG (4-3-3) - Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Barcola. All. Luis Enrique