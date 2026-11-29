Porto-Sporting Lisbona è stata la grande sfida dell'ultimo campionato di Primeira Liga. I biancoverdi provenivano dal dominio incontrastato creato da Ruben Amorim e proseguito da Rui Borges, che ha portato il club a vincere due scudetti consecutivi (2023-24 e 2024-25). Anche nella stagione passata, i Leoni partivano come favoriti indiscussi, nonostante sulle panchine avversarie si erano appena insediati José Mourinho (arrivato dopo sole 5 giornate) e soprattutto il giovane Francesco Farioli. Il tecnico italiano veniva da un'esperienza controversa con l'Ajax: l'ex collaboratore di De Zerbi aveva riportato ai fasti una società in grande declino, ma si era anche fatto sfuggire il titolo all'ultima giornata di Eredivisie, gettando alle ortiche un grande vantaggio di punti.

I gol di Luis Suarez hanno guidato il club di Lisbona per l'intero campionato, nonostante alla fine non siano stati sufficienti per raggiungere la vetta. Infatti, il Porto di Farioli riesce dove non era riuscito l'Ajax: conquistare il titolo nazionale. I Draghi perdono solo 2 volte e pareggiano 4 partite in tutto il campionato, uscendo indenni dagli scontri diretti contro Sporting (1 pareggio e 1 vittoria) e Benfica (2 pareggi). Farioli riesce dunque nell'impresa al primo colpo, tra l'altro, senza nemmeno contare sulle sue due punte titolari: Samu Agheowa e Luuk De Jong rimarranno fuori dal campo per più di metà stagione, a causa di infortuni e problemi fisici.

La stagione attuale sta ripetendo questo pattern, nonostante i biancoverdi siano un po' più indietro dell'annata passata. Il Porto ha 33 punti con 11 vittorie in 11 match, seguito dal Benfica di Marco Silva a 28 e dallo Sporting a 24. Visti i risultati altalenanti, Rui Borges è stato cacciato e al suo posto è arrivato Paulo Fonseca, che per ora, non ha ancora perso in nessuna competizione. Domenica sera si giocherà Porto-Sporting Lisbona e per gli amanti della tattica, sarà una sfida particolarmente interessante.

Porto-Sporting Lisbona, come costruisce la squadra di Farioli

Farioli imposta le sue squadre con il modulo. Uno schema che rimanda immediatamente ad un certo tipo di volontà tattica, ovvero dare un'improntaalla propria rosa. Preparatore dei portieri (ruolo analizzato filosoficamente nella sua tesi di laurea in filosofia) nel Sassuolo di De Zerbi, Farioli ha imparato da lui il gioco del “provoke to progress”, ovvero. La prima costruzione avviene dunque tramite il triangolo Diogo Costa (fondamentale per offrire una possibilità di passaggio in più) e i due centrali fedelissimi: Kiwior-Bednarek. A questo punto, il movimento di Froholdt libera la traccia verticale per la punta (Andé Silva/Samu), dando il via ad una serie di giochi indirizzati alla ricerca del cosiddettoper superare la prima linea di pressing. Inoltre, i centrali possono anche trovare direttamente gli attaccanti esterni nello spazio, per evitare una certa prevedibilità.

Impostazione dai due centrali: ampia scelta di combinazione per cercare il terzo uomo libero

Alberto Costa stretto in mezzo al campo

Una volta saltata la pressione avversaria, il Porto cerca di occupare tutti e 5 i canali verticali (2-3-5), come vuole il gioco posizionale classico. Avanzando col pallone, Farioli sovraccarica la zona centrale del campo stringendo i terzini (trovando così più facilmente l’uomo libero) e spingendo Gabri Veiga e Froholdt nei mezzi spazi. La copertura preventiva è offerta dal contributo di Pablo Rosario (già allenato dal tecnico a Nizza). Le ali garantiscono l’ampiezza necessaria e Alberto Costa e Francisco Moura possono decidere se overlappare o underlappare per creare superiorità laterale (cercando di spingerne solo uno sull’ultima linea, in modo tale da mantenere l’equilibrio). Le rotazioni diventano dunque importanti per manipolare la difesa avversaria.

Dall’azione precedente, Alberto Costa conduce centralmente liberando spazio in ampiezza per Pepe

Occupazione dei 5 canali verticali, Pepe fissa la difesa avversaria

Azione costruita dal basso che porta ad un evento pericolo

Conclusione dell’azione in rovesciata di Gimenez

Pietuszewski e Pepe si muovo per fissare i difensori esterni avversari oppure per liberare lo spazio alle conduzioni dei propri terzini, creando difficoltà di lettura da parte dei rivali. Particolarmente importanti sono gli inserimenti e i cutback delle mezze ali (Froholdt 6 reti nella stagione passata)

Porto-Sporting Lisbona, come uscire da una pressione a uomo

Viene qui proposta un’azione iper-codificata del Porto di Farioli contro le marcature a uomo del Manchester City di Maresca.

Diogo Costa inizia l’azione trovando il contromovimento di In-Beong

Kiwior è pronto a ricevere da terzo uomo

Gimenez scende a centrocampo per aprire spazio in profondità e cercare combinazioni

Scarico a muro su In-Beom, che nel frattempo si è mosso per cercare spazio e ricezioni utili

Taglio in profondità di Fofana nello spazio liberato da Gimenez

Fofana serve Borja Saint sulla corsa in un 3 vs 3 interessante

La fase di non possesso gestita da Farioli

L’allenatore italiano è specializzato nella fase difensiva. Non è un caso che nell’annata passata, i biancoblù abbiano subito soloreti in 34 partite e in questa stagione, solamentein 11 gare. Quando il Porto non ha il controllo del pallone, la tendenza principale è quella di pressare con, mantenendo le linee compatte. Il tecnico italiano fa partire il pressing dalla punta sul primo portatore di palla, seguito a ruota dall’ala sul lato del pallone, che segue l’altro centrale o il terzino. L’altro attaccante esterno stringe il campo per coprire la zona centrale, aiutato dall’uscita in pressione delle due mezzali. Tramite una feroce marcatura a uomo, l’obiettivo è forzare passaggi semplici per recuperare il pallone nelle zone alte del campo.

Accoppiamento a uomo molto alto, Pepe (ala sul lato forte) marca l’altro centrale rispetto a Gimenez

Intensità nell’aggressione in modo tale da recuperare la palla nelle zone alte del campo

Pressione andata a buon fine

Inoltre, anche la riaggressione una volta persa palla (entro 5 secondi) è uno strumento utilizzato da Farioli: un momento in cui i centrali possono accorciare, pur dovendo rimanere concentrati in caso di linea saltata. Se il primo pressing viene superato, il Porto può sistemarsi in una difesa posizionale (4-1-4-1), con il centrocampo che chiude le linee centrali e la difesa che riduce lo spazio per compattare la squadra. Rosario può decidere se scendere fra i difensori e formare una linea a 5 per aumentare l’equilibrio difensivo.

Porto-Sporting Lisbona, la fase di possesso di Paulo Fonseca

Il tecnico portoghese ha iniziato il suo operato con lo Sporting Lisbona tramite il classico. Del calcio che vorrà proporre con i Leoni, Fonseca ne ha parlato in conferenza stampa: “Avremonelle nostre strutture per il gioco posizionale che vogliamo. La maggior parte dei giovani giocatori arrivatia questo contesto. Deve esserci tempo per insegnarglielo adeguatamente. Issa Doumbia non ha mai affrontato l'attacco pianificato dello Sporting contro blocchi bassi. Dobbiamo. I giocatori provenienti dal marcatura a uomo italiana o da altre leghe lo trovano difficile. Lo Sporting gioca l'80% delle partite in, devono imparare questo. Voglio una squadra con un forte attacco posizionale che sappia gestire anche le fasi precedenti. Gli allenatori devono prepararsi per due partite in una”.

Porto-Sporting Lisbona sarà dunque una partita disputa all’interno della cornice del calcio posizionale. Fonseca predilige una prima costruzione 4+2, con Altimira-Andersen (libero di occupare diverse altezze del campo e creare sovraccarichi interni) che svolgono la funzione di doppio perno. Lo sviluppo arriva con l’occupazione totale dei 5 canali verticali e con il passaggio ad un 3-2-5. Fresneda droppa vicino ai centrali Quaresma-Inacio, mentre Maxi Araujo, l’altro terzino, non rimane bloccato e spinge in ampiezza sulla linea offensiva. A destra, largo si posiziona Geny Catamo e nei mezzi spazi si inseriscono Luis Guilherme e l’italiano Issa Doumbia. L’ala brasiliana, che agisce dunque centralmente e non con i piedi sulla linea, è stata elogiata pubblicamente dall’allenatore portoghese post-United: “Penso che Luis sia stato fondamentale per noi. Agendo all’interno del campo ci ha aiutato a creare superiorità numerica, prendendo le decisioni giuste con buone ricezioni e grandi letture nell’occupare lo spazio”.

4 + 2

Rombo creato grazie al drop di Luis Guilherme, che diventa il vertice e offre una soluzione per trovare l’uomo libero

Superata la prima pressione, l’ala si trova diverse opzioni di passaggio per avanzare l’attacco

Lo Sporting Lisbona cerca sempre di attirare la pressione sul lato del pallone, per poi cambiare gioco sul lato debole, creando isolamenti e vantaggi posizionali. I giocatori nei canali del mezzo spazio sono fondamentali per le ricezioni verticali fra le linee, soprattutto per la costante ricerca del terzo uomo e per gli underlap. La catena laterale si sviluppa tramite rombi (centrale, terzino, centrocampista e ala nel mezzo spazio che si abbassa per creare superiorità). Le combinazioni servono a trovare l’uomo libero alle spalle delle linee di pressing avversarie, aiutate dai movimenti dei giocatori più avanzati che manipolano le marcature dei rivali e creano spazi alle spalle.

Classico 4 + 2

Triangolo laterale che diventerà rombo con la discesa di un giocatore avanzato

Arriva il vertice per sovraccaricare il lato forte e cercare combinazioni

Rapido scarico

Dopo il sovraccarico del lato-palla, arriva il cambio di gioco sul lato debole

Superata prima pressione e possibilità di avanzare

La punta Luis Suarez si abbassa per proprio con questo intento: può droppare e produrre spazi in profodnità e aiutare nella ricerca del terzo uomo, soprattutto aumentando il coinvolgimento dei centrocampisti.

La fase di non possesso dello Sporting Lisbona

✅ 1 out of 734.



🇵🇹 Porto are the only team in Europe's 54 top tiers that has won every league match this season: 10/10.



❌ The other 733 have all dropped points. pic.twitter.com/lOksIroT3W — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 1, 2026

Quando lo Sporting Lisbona non ha più il controllo del pallone, Fonseca tende adla propria disposizione in base all’altezza della squadra. Quando si va in pressing alto o si cerca l’immediata riaggressione, i biancoverdi rimangono a 4, permettendo ai centrali di uscire forte sugli avversari fra le linee.Invece, quando la squadra è bassa, Fonseca sistema i suoi su un, in cui Geny Catamo scende sulla linea difensiva e Luis Guilherme si affianca a Luis Suarez. Issa Doumbia torna sulla linea dei centrocampisti per garantire maggioreed equilibrio nella zona centrale del campo.