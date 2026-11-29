Nelle scorse ore ha trovato la propria conclusione l'edizione 2026 della Copa Libertadores con il trionfo del Palmeiras. La squadra proveniente dal Brasile, infatti, ha vinto la massima competizione dell'America Meridionale battendo 1-0 gli argentini dell'Estudiantes de La Plata. Grazie a questo successo ottenuto presso l'Estadio Centenario situato a Montevideo, capitale dell'Uruguay, il Verdao ha ottenuto il titolo di Campione del Sudamerica per la quarta volta nella sua storia. Inoltre, il club ha vinto il torneo per la terza volta dal 2020 ad oggi. Tra l'altro, il Brasile sta dominando sempre di più in Copa Libertadores dato che il successo del Verdao corrisponde con l'ottavo di fila per in club che milita in Brasileirao.

Palmeiras Campione del Sudamerica: battuto l'Estudiantes in finale di Copa Libertadores

Presso il già menzionato impianto sportivo situato nella capitale uruguayana, la prima frazione di gioco della finale di Copa Libertadores ha regalato solo cinque cartellini gialli, tre dei quali del Palmeiras che negli ultimi minuti ha creato qualche occasione in più rispetto agli avversari. Nel secondo tempo, per la precisione al 52' dell'incontro, il club brasiliano allenato daha sbloccato il risultato grazie alla rete disu assist di

MONTEVIDEO, URUGUAY - 28 NOVEMBRE: Gustavo Gomez del Palmeiras solleva il trofeo del Campione dopo aver vinto la finale di Copa CONMEBOL Libertadores 2026 tra Palmeiras e Estudiantes allo Stadio Centenario il 28 novembre 2026 a Montevideo, Uruguay. (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

L'Estudiantes de La Plata che ha come tecnico Alexander Medina ha provato a rimettere la gara in equilibrio senza, però, creare occasioni importanti. Al triplice fischio, ha avuto inizio la festa del Verdao che, per la quarta volta nella sua storia, ha vinto la massima competizione del Sudamerica.

Grazie a questo successo, il Palmeiras ha raggiunto ilper numero di Libertadores vinte e lo stesso numero di titoli li hanno ancheed Estudiantes de La Plata, che non vince la competizione dal. Inoltre, la vittoria del Verdao conferma ancora una volta il dominio brasiliano nel torneo dato che le ultime otto edizioni hanno visto trionfare una squadra proveniente dal Brasile. Infatti, nele lo scorso anno ha vinto il Flamengo mentre il Palmeiras ha vinto quest'anno, nele nel. A questi due club si uniscono anche iled il, che hanno vinto la loro prima Copa Libertadores rispettivamente dele nel